Er muss sogar mit gebrochenem Sitz fahren! Chaos-Rennen für Formel-1-Star Lewis Hamilton

Bahrain - Eigentlich will er zum großen Angriff auf Max Verstappen blasen, doch gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Formel 1 läuft es für Lewis Hamilton nicht rund.

Der Brite in Diensten von Mercedes AMG musste ab der 26. Runde mit einem gebrochenen Sitz fahren. Das teilte der 39-Jährige via Boxenfunk seinem Team während des Rennens mit.

Max Verstappen (26) war mal wieder der Schnellste. © IMAGO / ANP

Offenbar scheinen die Rennautos damit ein Problem zu haben, denn schon beim Grand Prix von Frankreich im Juni 2019 brach der Sitz von Hamilton.

Damals fuhr der Brite aber sogar noch zum Sieg. Für den reichte es am Samstag in Bahrain nicht. Dafür liegen zwischen ihm und dem dominanten Verstappen auch in dieser Saison Welten. Der Belgier fuhr erneut die schnellste Rennrunde, kontrollierte das Rennen und stand am Ende wieder ganz oben.

Für den deutschen Nico Hülkenberg (Team Haas) lief es aber noch wesentlich schlechter als für Hamilton. Nach einer Kollision gleich zum Start fiel der 36-Jährige zurück. Er war auf der Zehn sogar einen Startplatz vor Hamilton ins Rennen gegangen.

Mit einem beschädigten Frontflügel nach dem Zusammenstoß war für Hülkenberg aber nicht mehr viel drin, am Ende kam er auf Rang 16 ein.

