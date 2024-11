"F*ckt mich jedes verdammte Mal": Formel-1-Star verschießt Giftpfeile gegen Teamkollegen

Las Vegas (USA) - Max Verstappen (27) krönte sich in Las Vegas zum vierten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister - doch im Schatten davon gab es bei Ferrari ein teaminternes Duell ums Podium, das besonders Charles Leclerc (27) gewaltig auf die Palme brachte.

Charles Leclerc (27) war nach dem Großen Preis von Las Vegas nicht gerade in guter Stimmung. © RUDY CAREZZEVOLI/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Denn Carlos Sainz (30), der Ferrari am Ende der Saison verlassen muss und zu Williams geht, ignorierte in seinem drittletzten Rennen für die Scuderia eine Teamorder - was Leclerc letztendlich nicht nur ein Podest, sondern auch drei Punkte im Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft kostete.

Entsprechend bedient war der Monegasse auf der Auslaufrunde nach Renn-Ende - und ließ seinem Frust am Funk freien Lauf.

"Ja, ja, ja, ich habe meinen Job gemacht, aber nett zu sein, f*ckt mich jedes verdammte Mal", wütete Leclerc.

Denn er selbst hatte sich an eine Teamorder zugunsten von Sainz gehalten. Als er dann aber später im Rennen weiter vorne war, fuhr der Spanier wenige Sekunden nach einem Boxenstopp von Leclerc an diesem vorbei, auch wenn er explizit angewiesen worden war, hinter dem 27-Jährigen zu bleiben. Damit waren die Positionen verteilt, Leclerc guckte in die Röhre.

"Es geht nicht mal darum, nett zu sein, sondern einfach respektvoll", schimpfte der achtmalige Grand-Prix-Sieger deshalb vor sich hin. "Ich weiß, ich sollte die Klappe halten, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Oh mein f*cking Gott."