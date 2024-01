Schafft sie es in die Königsklasse? Deutsche Nachwuchs-Pilotin wechselt zu F1-Team!

Hinwil (Schweiz) - Die einzige deutsche Pilotin bleibt der F1 Academy erhalten! Carrie Schreiner (25) wird auch zur anstehenden Saison in der vergangenes Jahr neu gegründeten FIA-Serie für Frauen an den Start gehen. Und mehr noch, die Saarländerin hat sogar einen der zehn begehrten Plätze bei einem Formel-1-Team ergattert.

Carrie Schreiner (25) wechselt in das Entwicklungsprogramm des Sauber F1 Teams. © Screenshot/Instagram/carrieschreiner

Künftig sitzt die 25-Jährige nämlich mit der Unterstützung des Traditions-Rennstalls Sauber im Cockpit, wie sie am Dienstag auf ihrer offiziellen Website bekannt gab.

"Ich bin extrem stolz, dass ich als Teil der Sauber Academy in die neue Saison gehen werde. Die F1 Academy hat sich in 2023 etabliert und bewiesen, dass die Serie eine nachhaltige Förderung für Frauen im Motorsport bietet", erklärte Schreiner in dem Statement.

Es sei ein "harter Kampf" gewesen, aber letztendlich hätten ihre starken Leistungen und ihre positive Entwicklung im vergangenen Jahr für sie gesprochen.

Als Teil des Entwicklungsprogramms von Sauber wird ihr Bolide in den Farben des Schweizer Unternehmens erstrahlen, während Campos Grand Prix aus Spanien als Einsatzteam fungiert. In der letzten Saison fuhr sie noch für ART Grand Prix.

Dabei konnte die Nachwuchs-Fahrerin einen Sieg in Zandvoort erringen und die Serie auf dem elften Gesamtrang abschließen. Weiter geht es bereits am 12. Januar in Abu Dhabi.