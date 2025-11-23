Formel 1: Favorit patzt beim Start und doch ist die WM nur noch rechnerisch offen

Max Verstappen hat den Grand Prix von Las Vegas der Formel 1 gewonnen. Lando Norris kann kommende Woche Weltmeister werden.

Von Maximilian Haupt und Jens Marx Las Vegas (USA) - Max Verstappen (28) hat die WM zumindest für eine Woche weiter spannend gehalten und ist nach einem übermütigen Start-Manöver von Spitzenreiter Lando Norris (26) vor der Glitzerkulisse in Las Vegas rechnerisch im Titelrennen geblieben. Der viermalige Formel-1-Weltmeister von Red Bull gewann den Großen Preis vor dem Briten und verkürzte am Ort seines Weltmeisterschafts-Triumphes von 2024 seinen Rückstand um sieben Punkte.

Max Verstappen (28) gewinnt den Großen Preis von Las Vegas. © Eric Gay/AP/dpa Norris patzte in seinem 150. Grand Prix im McLaren auf den ersten 300 Metern und musste ordentlich Gas geben, um vor Vorjahressieger George Russell im Mercedes als Zweiter ins Ziel zu kommen. Der 26-Jährige kann aber schon beim kommenden Grand Prix am Wochenende in Katar seinen ersten Titeltriumph klarmachen und Kumpel Verstappen entthronen. Norris' Teamkollege Oscar Piastri, WM-Zweiter, verpasste als Vierter erneut das Podest. Formel 1 Eklat in der Formel 1: RB-Mitarbeiter heizt Pfiffe gegen WM-Favoriten an Vor den beiden finalen Grand Prix an den beiden kommenden Wochenenden führt Norris im Klassement mit 408 Punkten. Piastri hat einen Rückstand von 30 Zählern, Verstappen fehlen immer noch satte 42 Zähler - ein kleines WM-Wunder bräuchte er schon für den fünften Titel in Serie.

Lando Norris (26) braucht gar nicht enttäuscht schauen. Der WM-Titel ist zum Greifen nah. © John Locher/AP/dpa Norris gab noch vor dem Start in sein Jubiläumsrennen ein Versprechen für die Fans ab: "Wir werden es aufregend machen für Euch." Problem nur: "Wahnsinnig stressig für uns." Und erst recht für ihn. Die Pole hatte er zu seiner eigenen Überraschung in Nassen geholt und sich dafür die optimale Ausgangsposition verschafft für den dritten Grand-Prix-Sieg in Serie. In Mexiko hatte er von der Pole gewonnen, in Brasilien ebenfalls und sich so auch weiter in die Pole für den Titel manövriert. "Es wird nicht einfach", betonte Norris auch noch, bevor die roten Ampeln in der Glitzerstadt ausgingen: "Vieles kann mein Leben heut schwer machen." Allen voran der Fahrer neben ihm in der Startaufstellung. Verstappen gewann 2023 beim Comeback der Formel 1 in Las Vegas, vor einem Jahr krönte sich der 28 Jahre alte Niederländer in der Wüste von Nevada zum vierten Mal zum Weltmeister. Klar war allen, es wird eng bis zur ersten Kurve nach nicht mal 200 Metern, wenn auch die letzten VIPs von Michael Douglas und dessen Frau Catherine Zeta-Jones über Naomi Campbell, Damson Idris, Jimmy Butler, Terry Crews bis Cynthia Erivo die Startaufstellung verlassen haben und es losgeht. Norris, zuletzt so cool und souverän, zeigte Nerven.