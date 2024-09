Formel-1-Krimi in Baku: Piastri schlägt Leclerc, Norris blamiert Verstappen

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan gewonnen.

Baku (Aserbaidschan) - Formel-1-Spektakel in Aserbaidschan! Sieger Oscar Piastri raste um die Kurven von Baku, wehrte die Angriffe von Charles Leclerc in etlichen Rad-an-Rad-Duellen ab, die Helden aus der zweiten Reihe waren mal wieder in Top-Form - weiter hinten im Feld feierte Lando Norris im Schneckenrennen um den WM-Titel den nächsten kleinen Erfolg gegen Max Verstappen.

McLaren-Pilot Oscar Piastri (23) hat das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan gewonnen. Auf dem Stadtkurs in Baku setzte sich der Australier vor Charles Leclerc im Ferrari durch. © Sergei Grits/AP/dpa Der McLaren-Pilot holte in der turbulenten Schlussphase nach einer großen Aufholjagd noch Rang vier - Weltmeister Verstappen wurde nur Fünfter und verlor trotz bester Voraussetzungen schon wieder an Boden.

Drei Punkte machte Norris auf Verstappen gut, obwohl er nur von Rang 15 gestartet war. Der Brite geht nun mit 59 Zählern Rückstand in die letzten sieben Saisonrennen - und der Rivale hat eindeutig große Probleme mit seinem Red Bull. Mit Sieger Piastri im McLaren und Ferrari-Star Leclerc konnte Verstappen überhaupt nicht mithalten, dass am Ende sogar Norris von weit hinten vorbeizog, war eine Blamage. Lange Zeit lag zudem sein Teamkollege Sergio Perez aussichtsreich auf Rang drei, ein Crash mit Carlos Sainz im Ferrari brachte ihn in der vorletzten Runde aber um den Lohn. Und Red Bull bekam am Sonntag endgültig die Quittung für die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen: McLaren zog im Kampf um die Team-WM erstmals in diesem Jahr vorbei. Formel 1 Formel 1: Rennstall bietet 100-Millionen-Gehalt für "Design-Guru"! George Russell im Mercedes erbte durch den späten Unfall den dritten Podestrang. Weiter hinten im Feld verpasste Nico Hülkenberg im Haas als Elfter knapp die Punkte. Es war ganz lange ein ungewöhnlich ereignisloses Rennen auf dem schnellen Stadtkurs, der so oft Safety Cars und Rennunterbrechungen provoziert hatte. Am Start tat sich vorne recht wenig, die Piloten absolvierten die ersten engen Kurven diszipliniert, Unfälle blieben aus - und Leclerc hielt seine Führung vor Piastri.

