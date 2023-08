Verstappen erhält endlich Pokal-Ersatz! Doch Obacht: Lando Norris ist wieder da

Max Verstappen hat Ersatz für den zerbrochenen Pokal seines Grand-Prix-Sieges in Ungarn erhalten. Der Verursacher des Schadens, Lando Norris, war auch dabei.

Von Alexander Angierski

Budapest (Ungarn) - Das war ein denkwürdiger Moment. Vor einem Monat gewann Max Verstappen (25) in Ungarn seinen neunten Pokal in dieser Formel-1-Saison. Doch die Freude währte nur kurz. Der Zweitplatzierte, Lando Norris (23), stieß in einem Moment der Unachtsamkeit den Pokal zu Boden: Totalschaden! Nun gab es Ersatz.

Er konnte sich trotzdem freuen: Max Verstappen (25) hält den zerbrochenen Porzellan-Pokal in den Händen. © AFP/Attila Kisbenedek "Max hat seinen Pokal zu nah am Rand gestellt. Das ist nicht mein Problem – er gehört ja ihm", sagte Norris nach dem Fauxpas. Auch McLaren, das Team von Norris, entschuldigte sich auf X (ehemals Twitter) scherzhaft: "Rekord gebrochen, Trophäe zerbrochen."

Sie spielten darauf an, dass Red Bull zwölfmal hintereinander ein Formel-1-Rennen gewann und Verstappen selbst siebenmal in Folge siegte. Damit zog der Rennfahrer mit dem Rekord von Michael Schumacher (54) gleich. Inzwischen siegte er auch noch in Belgien und den Niederlanden, toppte somit diesen Wert. Aber was nützen Verstappen die Worte? Der Porzellan-Pokal ist immer noch futsch. Nach mehr als einem Monat gab es am Dienstag endlich den Ersatz. Bei einer feierlichen Zeremonie in Ungarn wurde dem Niederländer ein neuer Pokal überreicht. Mit anwesend: Lando Norris, der Pokal-Zerstörer.

Lando Norris darf sich neuem Pokal nur bedingt nähern

Max Verstappen (25, l.) freut sich über den neuen Pokal. Aber Lando Norris (23) hat einen verdächtig schelmischen Blick aufgelegt. © Screenshot/X/Max33Verstappen

Jetzt wurde aber akribisch darauf geachtet, dass der Norris dem Pokal nicht zu nahe kommt. Champagner war dieses Mal auch nicht im Spiel. Max Verstappen teilte den Moment auf X (ehemals Twitter).