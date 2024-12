Formel-1-Saisonfinale: Norris behält die Nerven, McLaren holt nach 26 Jahren wieder Team-Titel

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - McLaren ist erstmals seit 1998 wieder Konstrukteursweltmeister der Formel 1 . Die Briten sicherten sich den ersten Teamtitel seit 26 Jahren dank eines Sieges von Lando Norris beim Saisonfinale in Abu Dhabi.

Das Finale wurde zum Nervenkrimi, doch Lando Norris hielt dem Druck stand - und McLaren ist erstmals seit 26 Jahren Team-Weltmeister der Formel 1. © Darko Bandic/AP/dpa

Hinter dem Vizeweltmeister aus Großbritannien landeten die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc auf den Rängen zwei und drei.

Max Verstappen, der schon seit zwei Wochen als Fahrerweltmeister feststeht, belegte im Red Bull nur Platz sechs.

Titelverteidiger Red Bull hatte im Kampf um den Konstrukteurs-Titel keine Chance, weil der Mexikaner Sergio Pérez im Saisonverlauf viel zu wenig Punkte sammelte.

Am Ende reichte es in dieser Wertung nur zu Rang drei. Nach einer Kollision schied Pérez in den Vereinigten Arabischen Emiraten früh aus.