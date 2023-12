Herzinfarkt an der Strecke: Formel-1-Stars trauern um Motorsport-Größe (†56)

2003 gewann Gil de Ferran (†56) das traditionsreiche Rundstrecken-Rennen Indianapolis 500. (Archivfoto) © Michael Conroy/AP/dpa

Das teilte der brasilianische Automobilverband in einem offiziellen Statement mit. Demnach habe der frühere Gewinner der legendären Indianapolis 500 am Freitag einen Herzinfarkt an einer Strecke im US-Bundesstaat Florida erlitten.

Laut einem Bericht der Associated Press war er gemeinsam mit seinem Sohn Luke unterwegs, als er sich plötzlich nicht wohl gefühlt und am Streckenrand angehalten habe.

Unglücklicherweise seien jegliche Wiederbelebungsversuche daraufhin erfolglos geblieben, später wurde er im Krankenhaus für tot erklärt.

"Ich bin schockiert und am Boden zerstört", schrieb McLaren-CEO Zak Brown (52) auf X. "Ich bin mit Gil überall auf der Welt Rennen gefahren und habe ihn einige der größten Rennen gewinnen sehen. Er war über 20 Jahre ein großartiger Freund und wird sehr vermisst und nie vergessen werden."



De Ferran war von 2018 bis 2021 als Sportdirektor beim Traditionsrennstall tätig und fungierte seit Mai zudem wieder als Berater.

"Gil de Ferran war ein wichtiger und wesentlicher Teil unseres Rennteams und eine riesige Kraft auf und neben der Strecke. Sein brillanter Geist und seine unvergleichliche Integrität haben einen bleibenden Eindruck auf alle hinterlassen, die das Privileg hatten, mit ihm Rennen zu fahren und zu arbeiten", erklärte McLaren zudem.