Formel 1: Verstappen-Aufholjagd geht weiter! Norris fliegt zum Sieg in Singapur

Lando Norris verteidigt in Singapur erstmals seine Pole Position über Runde eins hinaus - und feiert einen souveränen Start-Ziel-Sieg. © Vincent Thian/AP/dpa

Der britische WM-Herausforderer triumphierte im 18. von 24 Saisonrennen, er machte jedoch "nur" sieben Punkte auf den niederländischen Formel-1-Weltmeister gut, weil dieser als Zweiter ins Ziel kam und somit Schadensbegrenzung betrieb - obwohl er mit gut 20 Sekunden Rückstand im direkten Duell chancenlos war.



"Überragendes Auto, vielen Dank, lasst uns weiter pushen", funkte Norris im Ziel an die Box. 52 Punkte trennen die beiden nun - in gut einem Monat geht es mit dem Großen Preis der USA in Austin weiter.

Im Duell der beiden WM-Kontrahenten war Norris in Singapur deutlich stärker, Red-Bull-Pilot Verstappen zehrt aber noch immer von seinem Vorsprung, den er sich im ersten Saisondrittel herausgefahren hat.

Dritter wurde Oscar Piastri (Australien) im zweiten McLaren vor George Russell (Großbritannien/Mercedes). Nico Hülkenberg (Emmerich), der nach einem starken Qualifying als Sechster gestartet war, fuhr im unterlegenen Haas-Auto auf den neunten Platz.

In der Konstrukteurs-Wertung baute McLaren sein Polster auf Red Bull weiter aus. Dies lag auch daran, dass der Mexikaner Sergio Perez nach einem schwachen Qualifying im Rennen nur Zehnter wurde und er somit nur einen Punkt holte.