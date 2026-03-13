Gleich zwei Rennen gestrichen: Formel 1 für einen Monat ohne Grand Prix?

Shanghai - Aufgrund des Nahostkonfliktes wurde in den letzten Wochen viel um die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien spekuliert. An diesem Wochenende soll jetzt die offizielle Verkündung kommen, dass die beiden Veranstaltungen abgesagt werden. Ursprünglich waren die Rennen für den 12. und 19. April geplant gewesen.

Durch das Absagen der beiden Rennen wird es im April keinen einzigen Grand Prix geben. © James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Nach Sky-Informationen werden den Spekulationen rund um den Bahrain-GP und Saudi-Arabien-GP also an diesem Wochenende ein Ende gesetzt. Grund dafür ist die fehlende Sicherheit und erhöhte logistische Schwierigkeit für die Teams. Noch ist unklar, ob es für die beiden Rennen tatsächlich Ersatz geben wird.

Strecken dafür gäbe es genug. Beliebte Vorschläge aus dem Fanlager der Formel 1 sind Portimão (Portugal), der Istanbul Park Circuit (Türkei), Sepang (Malaysia) und auch ganz besonders die Nordschleife oder der Hockenheimring (beide in Deutschland). Aufgrund der kurzfristigen Planung ist es allerdings unwahrscheinlich, dass beide GP ersetzt werden.

Für die Formel 1 bedeutet das einen Monat ohne ein einziges Rennen. Das hat für viele Teams den Vorteil, sich um die eigene Entwicklung des Autos zu kümmern, gleichzeitig fehlen aber praktische Daten, die nur an einem Rennwochenende zu sammeln sind.

Die Fans der Königsklasse werden sich, Stand jetzt, nach dem Rennen in Japan am 29. März dann bis zum 1. Mai gedulden müssen, wo der nächste Grand Prix in Miami stattfinden wird.