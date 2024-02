"Lächerlich", "Riesennachteil": Formel-1-Fahrer wüten schon vor Saisonbeginn

Fernando Alonso (20) geht in seine 21. Saison als Formel-1-Stammfahrer. © Luca Bruno/AP/dpa

Schon in rund einer Woche geht es wieder los: Vom 29. Februar bis zum 2. März steigt das erste Rennwochenende in der Formel 1 in Bahrain.

Dafür testen die Piloten bereits fleißig ihre neuen Boliden in dem Wüsten-Staat, doch insgesamt stehen nur drei Tage (21. bis 23. Februar) zur Verfügung - der Ansicht vieler Fahrer nach ein Unding!

Denn nicht nur sind diese drei Tage für viele Formel-1-Fahrer die einzige Gelegenheit, sich an die neuen Rennwagen zu gewöhnen, ihnen steht auch nur die Hälfte der Zeit zur Verfügung: In jeder Test-Session darf nur ein Fahrer pro Team an den Start gehen.

"Ich habe es schon bei der Präsentation des Autos gesagt, dass ich es schwer nachvollziehbar finde, wie es sein kann, dass wir pro Fahrer nur eineinhalb Tage Vorbereitung auf eine WM-Saison haben", beschwerte sich etwa Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso (42) laut motorsport-total.com auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Das sei in etwa vergleichbar damit, "wenn man im Tennis den Schläger, die Bälle und überhaupt alles austauscht und dann die Spieler vor einem Grand-Slam-Turnier nur einen Tag damit trainieren lässt".

"Und bei uns reden wir hier von der anspruchsvollsten Sportart überhaupt, mit einem 200-Millionen-Budget pro Team und Jahr, und so weiter. Daher wirkt das schon lächerlich", fasste der zweimalige Weltmeister zusammen.