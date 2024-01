Mit Konsequenzen für Traditions-Kurs: Formel-1-Comeback nach über 40 Jahren!

Madrid (Spanien) - Als das letzte Mal ein Formel-1-Rennen in Madrid stattfand, war selbst die deutsche Rennlegende Michael Schumacher (55) noch weit vom Debüt in der Königsklasse entfernt. Doch jetzt bahnt sich ein Comeback an: 2026 soll die spanische Hauptstadt wieder zum Rennkalender gehören!