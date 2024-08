Trucks beschlagnahmt! Formel-1-Team darf nach Grand Prix das Land nicht verlassen

Die Trucks von Formel-1-Rennstall Haas bleiben auch nach dem Rennen in Zandvoort vorerst in den Niederlanden. © IMAGO / NurPhoto

Der Grund für die Maßnahme sind offenbar ausstehende Zahlungen an einen ehemaligen Sponsor, wie motorsport.com berichtet. Es geht um rund acht Millionen Euro!

Mit dem russischen Bergbauunternehmen Uralkali schloss Haas vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine einen Vertrag ab, im danach folgenden Wirbel wurde der Sponsoren-Deal gekündigt.

Dabei hätte der US-amerikanische Rennstall allerdings große Teile der für 2022 erhaltenen 13 Millionen Dollar (etwa 11,5 Millionen Euro) zurückzahlen müssen, auch wenn die außerplanmäßige Kündigung rechtens gewesen sei, bestätigte ein Schweizer Gericht erst im Juni - das ist jedoch bisher offenbar nicht geschehen.

Deshalb griff Uralkali jetzt durch und versuchte, gerichtlich eine Beschlagnahmung von Vermögenswerten des Rennstalls zu erwirken.

Bereits am Donnerstag erschienen darum Gerichtsvollzieher in der Boxengasse in Zandvoort und begutachteten die Autos und Ausrüstung der US-Amerikaner, nach dem Großen Preis durften sie dann nicht wie die anderen Teams das Land verlassen.