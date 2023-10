Prügelattacke bei F1 in Mexiko: Übler Crash bringt Fan richtig auf die Palme

Mexiko-Stadt (Mexiko) - Er war die Hoffnung der Heim-Fans: Lokalmatador Sergio Pérez (33) wollte beim Heim-Grand-Prix in Mexiko endlich wieder in die Erfolgsspur finden. Doch schon nach der ersten Kurve war dieser Traum vorbei - und die Zuschauer entsprechend gefrustet!

Kaum hatte das Rennen begonnen, war der Große Preis von Mexiko für Sergio Pérez (33) auch schon wieder beendet. © CLAUDIO CRUZ / AFP

Das Formel-1-Rennen war gerade erst gestartet, da attackierten Pérez und sein bereits als Weltmeister feststehender Red-Bull-Kollege Max Verstappen (26) bereits Pole-Setter Charles Leclerc (26) im Ferrari.

Dabei nahmen sie den Monegassen ordentlich in die Zange - doch in Kurve eins ließ Pérez Leclerc keinen Platz, lenkte zu stark nach rechts ein und kollidierte so mit dem Ferrari - sein Wagen hob mit drei Rädern ab.

"Checo" schaffte es zwar noch in die Boxengasse, musste dort aber einsehen: Das Rennen, der große Heim-Grand-Prix, war nach gerade einmal 16 Sekunden schon wieder Geschichte für ihn. Leclerc hingegen konnte weiterfahren und sicherte sich am Ende sogar Platz drei.

Den Fans gefiel das natürlich eher weniger, schließlich hatten sie große Hoffnungen in ihren Landsmann gesetzt. Lautstarke Buhrufe gegen Leclerc, dem die Anhänger offenbar die Schuld für den Crash gaben, waren die Folge - ein Fan ging sogar noch weiter!

Kurz nach dem Unfall kam es zu unschönen Szenen auf der Tribüne, als ein mutmaßlicher Checo-Anhänger auf zwei Ferrari-Fans losging und auf sie einschlug. Erst ein weiterer Zuschauer konnte den Mann von seinen Opfern losreißen, indem er ihn in den Schwitzkasten nahm und davon zerrte.