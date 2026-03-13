Quali-Frust bei Verstappen! Formel-1-Star macht Ärger Luft

Shanghai (China) - Er kommt einfach nicht in Fahrt. Nach dem verkorksten Rennwochenende zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison in Australien hat Max Verstappen (29) auch im Qualifying vor dem Sprint-Rennen (Samstag, 4 Uhr) von China enttäuscht.

Erwischte mal wieder einen rabenschwarzen Arbeitstag: Max Verstappen (28, M.). © Andy Wong/AP/dpa

Auf dem Shanghai International Circuit am heutigen Freitag musste sich der Niederländer mit einem frustrierenden Platz im Mittelfeld begnügen, landete mit +1.734 Sekunden Rückstand auf Pole-Gewinner George Russell (28, 01:31.520 Minuten) nur auf Position acht.

Seinen Frust über den Startplatz hinter Pierre Gasly (30) ließ der vierfache Weltmeister unverblümt raus: "Verdammt! Ich habe schon wieder ein Problem. Was zur Hölle ist das?", funkte er schon während der Quali über seinen Red-Bull-Boliden.

Nach dem Ende der Session wurde der 29-jährige Niederländer dann gar noch deutlicher: "Der ganze Tag war ein Desaster. Wir hatten keine Pace, keine Balance, keinen Grip. Das war wahrscheinlich das Schlimmste", erklärte Verstappen weiter und machte damit deutlich, dass die Probleme vor allem am Auto und nicht am Motor selbst lagen.

Die Power-Unit, eine Mischung aus Elektro- und Verbrennungsmotor im Rahmen der neuen Regeln, hatte Verstappen zuvor bei den Testfahrten in Bahrain scharf kritisiert und als "Formel E auf Steroiden" bezeichnet.