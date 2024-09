18.09.2024 20:00 753 Ralf Schumacher enthüllt: Formel-1-Karriere von Fan-Liebling vor dem Aus!

Der australische Fahrer Daniel Ricciardo wird nach dem Großen Preis von Singapur bei Red Bull durch Liam Lawson ersetzt werden, wie Ralf Schumacher enthüllt.

Von Florian Mentele

Singapur - In den Herzen zahlreicher Formel-1-Fans nimmt Daniel Ricciardo (35) immer noch einen festen Platz ein, doch seine Zeit in der Motorsport-Königsklasse könnte nun ein jähes Ende finden. Der Große Preis von Singapur soll offenbar sein vorerst letztes Rennen werden. F1-Sonnyboy Daniel Ricciardo (35) verliert wohl seinen Platz im Racing-Bulls-Cockpit. © Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Das berichtet kein Geringerer als Ralf Schumacher (49) in seiner Experten-Funktion für den TV-Sender "Sky". Demnach wird der Australier im Cockpit der "Racing Bulls" vom neuseeländischen Nachwuchspiloten Liam Lawson (22) ersetzt. "Das ist kein Gerücht", bestätigte Schumacher. "Leider scheint es das letzte Rennen zu sein für Daniel Ricciardo in Singapur jetzt. Und dann wird Liam Lawson ab danach fahren." Formel 1 Formel 1: Rennstall bietet 100-Millionen-Gehalt für "Design-Guru"! Der 35-Jährige kehrte 2023 zu Red Bull zurück, allerdings zum Zweitteam, das bis zum Sommer noch "AlphaTauri" hieß. Bereits in der vergangenen Saison wurde der Routinier während einer Verletzungspause von seinem augenscheinlichen Nachfolger vertreten. Im Sommer bestätigte Red-Bull-Boss Helmut Marko (81) zudem schon, dass Lawson ab 2025 in einem Formel-1-Wagen des österreichischen Energydrink-Herstellers sitzen werde. "Es ist ein Juniorenteam", erklärte Ralf Schumacher die Entscheidung. "Das ist ja auch das, was die Konzernleitung immer gesagt und unterstützt hat: 'Wir werden auf junge Fahrer setzen, auf unsere eigenen.' Und deshalb macht das auch Sinn." Liam Lawson (22) beerbt Daniel Ricciardo (35) offenbar schon zeitnah bei den Racing Bulls. © Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Steht die Formel-1-Karriere von Daniel Ricciardo vor ihrem Ende? Ralf Schumacher (49) kann die Entscheidung von Red Bull gegen Daniel Ricciardo verstehen. © Federico Basile/Ipa Sport/IPA via ZUMA Press/dpa Ricciardo hat hingegen noch keinen Vertrag für 2025 unterschrieben, belegt in der WM-Fahrerwertung aktuell mit lediglich zwölf Punkten den 14. Platz und liegt damit noch hinter seinem Stall-Kollegen Yuki Tsunoda (24). Zwar könnte man den Piloten aus Down Under mit Blick auf seine Anfänge auch als Red-Bull-Eigengewächs bezeichnet, Talentstatus besitzt er mit 35 Jahren aber natürlich nicht mehr. Sollte er seinen Platz bei den "Racing Bulls" tatsächlich verlieren, bedeutet das sogar höchstwahrscheinlich das Ende seiner Formel-1-Karriere. Nur bei Sauber wäre zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Cockpit frei. Formel 1 Nächste Klatsche für Verstappen: Leclerc beschert Ferrari Formel-1-Heimsieg in Monza! "Es ist schade für Daniel, weil es wird ein Fahrer fehlen, der super sympathisch ist, der immer ein Lächeln hat und den man gerne trifft im Fahrerlager", befand auch Schumacher.

Titelfoto: Bildmontage:Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP,Federico Basile/Ipa Sport/IPA via ZUMA P