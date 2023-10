"Sollten sowas nicht aus der Presse erfahren": Formel-1-Unmut nach Horror-Rennen immer größer

Katar - Schon fast eine Woche ist das "Horror-Rennen" von Katar in der Formel 1 her, doch die Negativ-Meldungen reißen nicht ab. Jetzt enthüllten die Fahrer, dass sie über eine spezielle Regeländerung gar nicht informiert wurden - die letztendlich dazu beitrug, dass der Grand Prix so belastend wurde!