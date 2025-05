Am Rande seines Sieges in Monaco enthüllt: Formel-1-Star feiert Liebescomeback mit diesem Model

Monte-Carlo (Monaco) - In den engen Gassen von Monaco fand er den besten Kurs, am Ende streckte Formel-1-Star Lando Norris (25) zum zweiten Mal in dieser Saison die Siegertrophäe in die Höhe. Sein sportlicher Erfolg scheint von der Liebe beflügelt zu sein, denn wie am vergangenen Renn-Wochenende deutlich wurde, ist er wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen.