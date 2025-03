Übel zugerichtet! Frau von Ex-Formel-1-Star erleidet bösen Unfall

"Ich muss zugeben, dass diese Geschichte verrückt ist", schrieb Grosjean. "Ich verstehe immer noch nicht, was mit mir passiert ist und wieso ich solche Schmerzen habe ..."

Die Verletzungen stammten von einem Fahrradunfall, verriet sie, mehr könne sie aber nicht sagen - sie erinnere sich an absolut nichts!

Ein komplett zugeschwollenes Auge, eine Sauerstoffmaske vor dem Gesicht, noch Blutspritzer auf der Stirn - Grosjean jagte ihren Followern einen riesigen Schrecken ein, als sie am gestrigen Samstag ein Bild von sich aus dem Krankenhaus auf Instagram postete.

Marion und Romain Grosjean sind seit 13 Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. (Archivbild) © VALERY HACHE / AFP

Die Journalistin bedankte sich bei allen, die ihr nette Nachrichten und Unterstützung zukommen ließen und verkündete ihre Hoffnung, so bald wie möglich nach Hause zu können.

Für ihre Familie dürfte der Unfall der Dreifach-Mama allerdings böse Erinnerungen wecken: 2020 verunglückte Romain Grosjean beim Großen Preis von Bahrain schwer, kollidierte mit einem anderen Fahrer.

Dabei ging sein zerstörter Bolide in Flammen auf, der damalige Haas-Fahrer verbrachte insgesamt 26 Sekunden in dem brennenden Wrack und schaffte es irgendwie aus eigener Kraft, sich aus dem Wagen zu befreien - "nur" mit Verbrennungen an den Händen.

Damals sorgte seine Frau dafür, dass zu Hause alles seinen Gang geht, jetzt muss ihr Mann die Rolle übernehmen - und das offenbar mit Bravour, denn Marion Grosjean witzelte: "Inzwischen habe ich einen Mann, der mit drei Kindern klarkommt."