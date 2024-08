Überraschung von Formel-1-Pilot: RTL-Reporter Kai Ebel feiert 60. Geburtstag

Eine Torte von einem Formel1-Piloten: Haas-Fahrer Nico Hülkenberg (37, l.) überreicht RTLs Formel 1 Reporter Kai Ebel (60, r.) zum Geburtstag eine Torte. © Screenshot: Instagram/Formel1 bei RTL

Die bekam er am Freitag vor dem Formel1 Grand Prix Wochenende im italienischen Monza.

Das runde Jubiläum soll aber keineswegs das Ende für den "Bunten Hund" in der Formel 1 sein. Der inzwischen 60-Jährige liebt seinen Job und hat dafür noch einige Pläne.

"Ich würde als Nächstes gerne mal Brad Pitt interviewen. Den habe ich schon lange nicht mehr gesprochen und der dreht ja aktuell einen Film über die Formel 1. Da wird es Zeit mal ein paar Fragen dazu beantwortet zu bekommen", so Ebel gewohnt spitzbübisch in einem Clip auf Instagram.

Überhaupt wäre die Formel 1 beim Kölner Sender wohl nicht das Gleiche ohne den rasenden Reporter Kai. In den 32 Jahren in den Boxengassen der Grand-Prix-Kurse dieser Welt, hat er schon so ziemlich jeden Fahrer und jeden Weltstar vor dem gelben Mikrofon gehabt.

Dabei war es auch nicht immer ungefährlich: 1994 entging er in Hockenheim nur knapp einem Feuer-Zwischenfall in der Box, als der Wagen von Jos Verstappen (52) (Vater von Max Verstappen (26)) auf einen Schlag lichterloh brannte. Ebel stand zu dem Zeitpunkt nur wenige Meter daneben und interviewte den späteren zweifachen Formel1-Weltmeister Mika Häkkinen (55).