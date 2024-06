Verstappen-Aus bei Red Bull? Diese Worte lassen Mercedes-Herzen höherschlagen!

"Auch das ist eine Chance. In Silber würde er auch gut aussehen", so der 55-Jährige am gestrigen Sonntag vor dem Großen Preis von Spanien.

"Die besten Fahrer wollen in den besten Autos sitzen. Unser Job ist es, das beste Paket zusammenzubringen", erklärte Ola Källenius (55) bei einem Interview mit dem Fernsehsender Sky mit Hinblick auf die große Regelreform, die 2026 in Kraft tritt.

Bleibt der dreimalige Weltmeister Max Verstappen (26) bei Red Bull? © Hasan Bratic/dpa

Neben Källenius würde auch Teamchef Toto Wolff den Niederländer nur zu gerne verpflichten - und kommt immer wieder aufs Neue ins Schwärmen. Die ein oder andere Nachricht wurde jedenfalls schon ausgetauscht.

Denn der 52-Jährige steht mit dem dreimaligen Weltmeister in direktem Kontakt: "Ich habe seine Handynummer, ja. Aber ich könnte ihm (Verstappen, Anm. d. Redaktion) noch so viele Komplimente und Versprechungen schicken - am Ende zählt nur, was auf der Strecke ist", verriet Wolff in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt".

Das Werben wird weitergehen, ein Ende ist nicht in Sicht - und das nervt die "Red Bull Racing"-Crew, ganz besonders Teamchef Christian Horner (50).

"Sie sollten sich lieber auf ihre eigenen Fahrer und nicht auf unsere konzentrieren", entgegnete der 50-Jährige genervt und holte weiter aus: "Max gewinnt und ist zufrieden hier. Manchmal versucht man ein Team aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber das lässt sich nicht ändern."