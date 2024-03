Betroffene Mitarbeiterin gefeuert? Red-Bull-Skandal geht in nächste Runde!

Milton Keynes (England) - Die Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner (50) scheint kein Ende zu nehmen. Inzwischen soll die Mitarbeiterin des Formel-1-Rennstalls , die Beschwerde wegen sexueller Nötigung eingereicht hatte, gefeuert worden sein. Einfach so auf sich sitzen lassen möchte sie das aber offenbar nicht.

Seit rund einem Monat steht Red-Bull-Teamchef Christian Horner (50, r.) im Mittelpunkt eines handfesten Skandals. © AFP/Andrej Isakovic

Wie Sport1 unter Bezugnahme auf eigene Informationen berichtet, bereite die Frau eine Klage vor einem englischen Arbeitsgericht vor, nachdem sie am Montag im Zuge des Skandals vom zuständigen Firmenanwalt entlassen worden sei.

Demnach soll der heikle Sachverhalt den österreichischen Energy-Riesen darüber hinaus intern längst gespalten haben. Während Red Bull Racing und der thailändische Mehrheitseigner Chalerm Yoovidhya (73) auf der Seite des 50-jährigen Teamchefs ständen, würde man in Fuschl am See lieber die Reißleine ziehen.

Laut einem 19-seitigen Enthüllungsbericht des Fachmagazins BusinessF1 habe Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (48) sogar bereits Anfang Februar und somit vor Abschluss der eigenen Untersuchung auf eine Entlassung des Briten gedrängt.

Ein entsprechendes Statement des Getränkeherstellers sei bereits ausformuliert gewesen, Mintzlaff soll zudem davon überzeugt gewesen sein, dass der unabhängige Gutachter infolge seiner Ermittlungen gegen Horner urteilen würde.

Es kam jedoch anders, der Formel-1-Boss wurde zunächst von den Anschuldigungen freigesprochen. Außerdem hätten seine Anwälte im Falle einer Kündigung ihrerseits mit einer Klage vor dem Arbeitsgericht gedroht.