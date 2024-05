Anfang des Zerfalls des Red-Bull-Teams? Stardesigner der Weltmeister-Autos wirft das Handtuch

Miami (USA) - Ist das der Anfang vom Zerfall des Teams Red Bull Racing in der Formel 1 ? Stardesigner Adrian Newey (65) wirft nach 18 Jahren Arbeit beim österreichischen Konzern das Handtuch.

Adrian Newey (65) wirft das Handtuch als technischer Leiter bei Red Bull Racing. © David Davies/PA Wire/dpa

Was schon viele Wochen zuvor spekuliert wurde, bestätigte der Rennstall am Mittwoch selbst in einer offiziellen Mitteilung.

"Es war mir eine große Ehre, fast zwei Jahrzehnte lang eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Red Bull Racing von einem aufstrebenden Newcomer zu einem Team zu spielen, das mehrere Titel gewonnen hat. Ich denke jedoch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den Staffelstab an andere zu übergeben und mich neuen Herausforderungen zu stellen", sagt Newey.

Der habe schon als kleiner Junge davon geträumt, Designer schneller Autos zu werden und als Ingenieur in der Formel 1 zu arbeiten.

Hinter dem Aus soll inoffiziell aber der Zoff rund um Teamboss Christian Horner (50) stecken.

Dem Österreicher wird von einer Angestellten unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Es geht um sexuell anzügliche Nachrichten via WhatsApp.