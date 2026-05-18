Trümmer fliegen meterhoch durch die Luft: MotoGP-Star nach schlimmem Crash im Krankenhaus

Barcelona (Spanien) - Bange Momente in der MotoGP ! Der Grand Prix von Katalonien wurde von einem heftigen Unfall überschattet. Offenbar hatte der spanische Fahrer Álex Márquez (30) aber riesengroßes Glück im Unglück.

MotoGP-Star Álex Márquez (30) musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. © JOSE JORDAN / AFP

Der Gresini-Pilot war seinem großen Konkurrenten Pedro Acosta (21) gerade dicht auf den Fersen, als der KTM-Star anscheinend Probleme mit dem Hinterrad bekam und langsamer wurde.

Márquez konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kam auf der Geraden vor Kurve zehn von der Strecke ab, verlor auf dem Kiesbett die Kontrolle und krachte mit voller Wucht in die seitliche Mauer.

Seine Maschine wurde bei dem Aufprall komplett zerstört und flog in hohem Bogen durch die Luft, wobei es Trümmerteile der Ducati zurück auf den Asphalt schleuderte. Dort trafen sie den italienischen Fahrer Fabio Di Giannantonio (27), der ebenfalls verunfallte, aber glimpflich ohne Verletzungen davonkam und später weiterfahren konnte.

Márquez trieb sämtlichen Mitarbeitern in seiner und den anderen Boxen jedoch große Sorgenfalten auf die Stirn. Sofort eilten die Sanitäter zum 30-Jährigen, während das Safety-Car auf die Strecke fuhr. Die Rettungskräfte vermeldeten anschließend schnell, dass der zweifache Weltmeister bei Bewusstsein sei, und transportierten ihn unter den Augen seiner besorgten Mutter ins Krankenhaus ab.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, zog sich Márquez einige Prellungen im Gesicht und am Schlüsselbein zu, er soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.