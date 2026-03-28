Horror-Szenen: Feuer-Hölle bricht in Truck von Offroad-Duo aus, Gurt geht nicht auf
Mexicali (Mexiko) - Sie überlebten wie durch ein Wunder: Die beiden Offroad-Rennfahrerinnen Janey Lee und Kylie Marie Walton sind bei einem Horror-Unglück nur knapp dem Flammen-Tod entkommen.
Während eines Probelaufs zum "San Felipe 250"-Rennen sei im von Monster Energy gesponserten Truck der beiden eine Brennstoffzelle explodiert, wodurch das Fahrzeug zu brennen begann, teilte Lees Ehemann Eric in einem auf Instagram veröffentlichten Video mit und schilderte darin die dramatischen Szenen.
"Das Auto fing unter Janeys Sitz Feuer und ihr Sicherheitsgurt löste sich nicht", berichtete er über den Schreckensmoment am Dienstagvormittag (Ortszeit) im mexikanischen Baja California.
"Janey stand bereits vollständig in Flammen. Kylie musste hineingreifen und den Sicherheitsgurt für sie lösen", fügte er erschütternd hinzu und ging dabei noch tiefer ins Detail.
Waltons schnelles Handeln habe ihm zufolge eine tödliche Tragödie nur wenige Tage vor dem Rennen als Auftakt zur "SCORE World Desert Championship 2026" verhindert.
Offroad-Rennfahrerinnen Lee und Walton erleiden schwere Brandverletzungen
"Kylie rettete Janey das Leben. Dabei verbrannte sie sich die Hände. Janeys Handschuhe und ihr PCI-Helm schützten ihre Hände und ihr Gesicht", erklärte Eric außerdem zum Unglück der beiden Models, die mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden seien.
Dort hätten Ärzte bei Lee schwere Verbrennungen an Beinen und Schultern festgestellt, sodass sie mehrfach operiert werden müsse.
"Ihr rechtes Bein ist nicht so schlimm wie ihr linkes. Das ist ziemlich stark verbrannt", sagte er und ergänzte, dass eine Hauttransplantation notwendig sei.
Wie schwer die Verletzungen waren, zeigt auch ein Bild aus dem Krankenhaus im US-amerikanischen San Diego. Darauf sind die beiden mit verbundenen Gliedmaßen zu sehen.
Angesichts der geschilderten Szenen wirkt es noch mehr wie ein Wunder, dass sie sich lebend aus dem Wagen befreien konnten.
Titelfoto: Instagram/kyliee_marieee