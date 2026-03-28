Horror-Szenen: Feuer-Hölle bricht in Truck von Offroad-Duo aus, Gurt geht nicht auf

Mexicali (Mexiko) - Sie überlebten wie durch ein Wunder: Die beiden Offroad- Rennfahrerinnen Janey Lee und Kylie Marie Walton sind bei einem Horror- Unglück nur knapp dem Flammen-Tod entkommen.

Kylie Marie Walton und Janey Lee (r.) wurden bei einem Brand in Mexiko schwer verletzt. © Instagram/kyliee_marieee

Während eines Probelaufs zum "San Felipe 250"-Rennen sei im von Monster Energy gesponserten Truck der beiden eine Brennstoffzelle explodiert, wodurch das Fahrzeug zu brennen begann, teilte Lees Ehemann Eric in einem auf Instagram veröffentlichten Video mit und schilderte darin die dramatischen Szenen.

"Das Auto fing unter Janeys Sitz Feuer und ihr Sicherheitsgurt löste sich nicht", berichtete er über den Schreckensmoment am Dienstagvormittag (Ortszeit) im mexikanischen Baja California.

"Janey stand bereits vollständig in Flammen. Kylie musste hineingreifen und den Sicherheitsgurt für sie lösen", fügte er erschütternd hinzu und ging dabei noch tiefer ins Detail.

Waltons schnelles Handeln habe ihm zufolge eine tödliche Tragödie nur wenige Tage vor dem Rennen als Auftakt zur "SCORE World Desert Championship 2026" verhindert.