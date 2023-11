Horrorsturz im Training: Motocross-Star bricht sich drei Wirbel

Salzburg/Italien - Er blickt leidend in die Kamera, ein Sauerstoff-Schlauch steckt in seinen Nasenlöchern, und sein Hals wird durch eine starre Krause stabilisiert: Motocross -Star Marcel Stauffer (22) hat sich nach einem Horror-Sturz im Training auf Instagram zu Wort gemeldet.

Marcel Stauffer (22) beim ADAC MX Youngster Cup 2021 in Reutlingen. © IMAGO / Steve Bauerschmidt

Was der Salzburger dort berichtet, berührt, macht betroffen und besorgt zugleich. Denn ob der talentierte Österreicher jemals wieder auf seine KTM-Maschine steigen kann, ist derzeit völlig ungewiss.

Vergangene Woche stürzte er beim Training in Italien so schwer, dass er sich zwei Halswirbel und einen Brustwirbel brach. Mittlerweile befindet sich der Sportler in seinem Heimatland, doch die zwei Tage in der italienischen Klinik haben ihn völlig verängstigt.

"In einem Krankenhaus in einem anderen Land zu sein, Nächte mit enormen Schmerzen und schwerem Atem, die Ungewissheit, ob mein Leben jemals wieder so sein wird wie früher, oder ob dies mein letzter schwerer Atemzug sein wird, sobald ich meine Augen für die Nacht schließe", lässt er tief in seine Seele blicken.

Weiter erklärt Stauffer, dass er sich bei dem Trainingsunfall komplizierte Brüche der C1- und C2-Wirbel sowie einen Bruch des T5-Wirbels zuzog. Zwar habe er stets Arme und Beine spüren können, doch durch ein Hämatom zwischen den Wirbeln und der Luftröhre habe er kaum atmen können, was zur Todesangst geführt habe.