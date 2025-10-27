Mehrere Herzstillstände! Moto3-Pilot wird auf Strecke abgeschossen und kämpft um sein Leben
Sepang (Malaysia) - Am Sonntag ist es bei der Besichtigungsrunde zum Moto3-Rennen beim Grand Prix von Malaysia in Sepang zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Nun kämpft der Schweizer Noah Dettwiler (20) um sein Leben.
Der Pilot vom Team "CIP Green Power" hatte offenbar Probleme mit seiner KTM-Maschine, fuhr auf der Ideallinie extrem langsam. Der hinter ihm heranrauschende Spanier José Antonio Rueda (19) vom Team Red Bull sah den Schweizer offenbar nicht, krachte mit hoher Geschwindigkeit in ihn hinein und schoss Dettwiler samt seiner Maschine damit von hinten von der Piste.
Der 20-Jährige blieb regungslos am Boden liegen, musste über eine lange Zeit auf der Strecke behandelt werden, bevor er mit einem Helikopter ins Krankenhaus in Kuala Lumpur geflogen wurde. Rueda wurde per Krankenwagen von der Strecke gebracht, bei ihm gab es nach einiger Zeit Entwarnung, dass er nicht lebensgefährlich verletzt wurde.
Er hatte eine Fraktur der Hand, eine Quetschung des Brustkorbes und eine Gehirnerschütterung erlitten. Schlimmer jedoch die Diagnose bei Dettwiler.
Sein Vater Andy berichtete gegenüber dem Blick, wie dramatisch seine Verletzungen sind: Der 20-Jährige hatte mehrere Herzstillstände, verlor extrem viel Blut. Zudem stellten die Mediziner mehrere innere Verletzungen an Lunge und Milz sowie einen offenen Oberschenkelbruch fest.
Das Leben von Moto3-Pilot Noah Dettwiller muss in mehreren Not-Operationen gerettet werden
In mehreren Not-Operationen mussten die Ärzte um das Leben Dettwilers kämpfen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet, gab es dann einige Rückschläge, sein Zustand ist vorerst stabil, aber weiterhin sehr ernst.
Seine Eltern sowie seine ältere Schwester Noëlle machten sich am Sonntag von Zürich aus über die Zwischenstation Doha auf den Weg per Flugzeug nach Kuala Lumpur. Bereits wenige Stunden nach dem Crash saßen sie um 15.40 Uhr im Flieger.
Das Team des jungen Piloten teilte mit: "Noah ist ein wahrer Kämpfer, das gesamte CIP Green Power Team steht hinter ihm." Stand Montagmorgen gibt es aber noch keine weiteren Updates zu seinem Gesundheitszustand.
Trotz des Horror-Unfalls wurde das Moto3-Rennen und auch die Moto-GP gestartet, was bei zahlreichen Fahrern für reichlich Kritik sorgte. So sagte Weltmeister Francesco Bagnaia (28), dass es wohl "kaum die beste Idee" gewesen sei, die jungen Fahrer danach an den Start gehen zu lassen, ohne zu wissen, wie es den beiden Verunfallten gehe.
Alle drücken die Daumen, dass der Schweizer Noah Dettwiler den Kampf um sein Leben gewinnt.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / PsnewZ, IMAGO / NurPhot