Er hatte mehrere Herzstillstände: So geht es dem schwer verunglückten Moto3-Piloten (20)

Kuala Lumpur (Malaysia) - Seit Sonntagmorgen bangen seine Familie, Freunde, sein Team und die gesamte Motorsport -Welt um den schwer verunglückten Moto3-Piloten Noah Dettwiler (20). Jetzt gibt es die ersten Mut machenden Neuigkeiten.

45 Minuten lang musste Noah Dettwiler (20) am Sonntag auf der Strecke behandelt werden, ehe er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden konnte. © IMAGO / PsnewZ

Wie seine Angehörigen und sein Management am Mittwoch mitteilten, schwebt der Schweizer nicht mehr in Lebensgefahr. "Den Ärzten zufolge ist Noahs Zustand nicht mehr kritisch, sondern jetzt stabil. Er wird weiterhin engmaschig auf der Intensivstation überwacht", hieß es in einem Statement.

Die Familie, sein Team, sein Management und sein Mentor und Schwager Tom Lüthi (39) bedankten sich für die große Anteilnahme, die Unterstützung und die vielen Nachrichten, die alle seit dem tragischen Unfall am Sonntag erreicht hatten.

Dettwiler befand sich am Sonntag gerade auf der Besichtigungsrunde vor dem Start zum Moto3-Rennen im Rahmen des Großen Preises von Malaysia in Sepang, als der Spanier José Antonio Rueda (20) mit voller Wucht von hinten in die Maschine des Schweizers krachte, ihn damit samt Motorrad von der Piste abschoss.

Dettwiler erlitt im Anschluss mehrere Herzstillstände, musste von den Ärzten noch auf dem Asphalt wiederbelebt werden. Zudem hatte er schwere innere Verletzungen an der Lunge und der Milz, die ihm anschließend entfernt werden musste, erlitten. Auch ein offener Oberschenkelbruch kam hinzu.