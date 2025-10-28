Mehrere Herzstillstände! Moto3-Pilot wird auf Strecke abgeschossen und kämpft um sein Leben

Sepang (Malaysia) - Am Sonntag ist es bei der Besichtigungsrunde zum Moto3-Rennen beim Grand Prix von Malaysia in Sepang zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Nun kämpft der Schweizer Noah Dettwiler (20) um sein Leben.

Der Schweizer Moto3-Pilot Noah Dettwiler (20) liegt nach dem Horror-Unfall am Boden. Fast 45 Minuten lang musste er auf der Strecke behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus geflogen wurde. © IMAGO / PsnewZ

Der Pilot vom Team "CIP Green Power" hatte offenbar Probleme mit seiner KTM-Maschine, fuhr auf der Ideallinie extrem langsam. Der hinter ihm heranrauschende Spanier José Antonio Rueda (19) vom Team Red Bull sah den Schweizer offenbar nicht, krachte mit hoher Geschwindigkeit in ihn hinein und schoss Dettwiler samt seiner Maschine damit von hinten von der Piste.

Der 20-Jährige blieb regungslos am Boden liegen, musste über eine lange Zeit auf der Strecke behandelt werden, bevor er mit einem Helikopter ins Krankenhaus in Kuala Lumpur geflogen wurde. Rueda wurde per Krankenwagen von der Strecke gebracht, bei ihm gab es nach einiger Zeit Entwarnung, dass er nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Er hatte eine Fraktur der Hand, eine Quetschung des Brustkorbes und eine Gehirnerschütterung erlitten. Schlimmer jedoch die Diagnose bei Dettwiler.

Sein Vater Andy berichtete gegenüber dem Blick, wie dramatisch seine Verletzungen sind: Der 20-Jährige hatte mehrere Herzstillstände, verlor extrem viel Blut. Zudem stellten die Mediziner mehrere innere Verletzungen an Lunge und Milz sowie einen offenen Oberschenkelbruch fest.