Nach Horror-Crash bei Tempo 250 meldet sich Dresdner Rennfahrer aus der Klinik

Nürnberg - Keine Woche ist es her, da bretterte Maximilian Paul (26) mit seinem Lamborghini Temerario GT3 beim DTM-Rennen auf dem Norisring erst mit Tempo 250 in Kelvin van der Linde (30) und dann in den Reifenstapel. Jetzt meldet sich der Dresdner aus dem Krankenhaus!

Maximilian Paul (26) wird erstmal an der Rennstrecke fehlen. Auf den Dresdner wartet eine lange Reha. © imago/Nordphoto

"Der Unfall war für mich ein großer Rückschlag. Ich möchte mich bei allen Rettungskräften und Ärzten bedanken, die sich so außergewöhnlich gut um mich gekümmert haben", so der 26-Jährige.

Er erlitt einen Wirbel- und Unterschenkelbruch und wurde operiert: "Ich werde die nächsten Tage im Krankenhaus sein, danach werde ich in die Reha gehen."

Die unzähligen Genesungswünsche geben ihm Kraft. Dafür bedankt er sich "von Herzen".

Die Unfall-Ursache ist mittlerweile auch klar. Pauls Teamchef Gottfried Grasser: "Wir identifizierten eine Ölpest als Ursache." Ein anderes Auto hatte während des Rennens die Flüssigkeit verloren.