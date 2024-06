Die MotoGP war sein großer Traum: Junger Superbike-Fahrer (†9) stirbt nach tragischem Unfall

Interlagos (São Paulo/Brasilien) - Die Motorsport- Welt trägt Trauer, seine Familie kann den tragischen Verlust nicht glauben: Der erst neun Jahre alte Superbike-Fahrer Lorenzo Somaschini ist tot. Der Argentinier verstarb am Montag an den Folgen eines Trainingsunfalls.

Anschließend konnte er in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, wo er jedoch am Montagabend verstarb. Die traurige Meldung überbrachte "Superbike Brasilien" auf Instagram .

Aufgrund des offiziellen Trainings waren schnell Rettungskräfte und Ärzte vor Ort. Der Junge wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er bis zum Samstagmorgen verweilte.

Am Freitag hatte sich das tragische Unglück auf der Strecke von Interlagos im brasilianischen São Paulo ereignet. Noch am selben Tag postete er Bilder von sich und war stolz auf sein erstes Training auf der Strecke.

Noch am Tag des Unfalls hatte er sich freudestrahlend und stolz mit Bildern vom Training auf Instagram gezeigt. © Screenshot/Instagram/lolosomaspro

"Der Argentinier, der in Rosario geboren wurde, wurde in das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo eingeliefert, wo er intensivmedizinisch betreut wurde, aber leider nicht überlebte", musste die Organisation mitteilen.

Alle Teammitglieder und Kollegen seien entsetzt und sprächen der Familie und den Freunden Lorenzos ihr aufrichtiges Beileid aus.

Der neunjährige Junge träumte von einer großen Karriere, die in der MotoGP münden sollte. Auf Instagram war er ein kleiner Star, gab regelmäßig Einblicke in seine Rennen und das Training.

Schon als Kleinkind saß er auf einem Mini-Bike und hatte die Liebe zum Motorsport entdeckt. Erst im April hatte er ein Interview gegeben, in dem er von seinen großen Träumen berichtete.

Auch die Zeitung drückte nun ihr Beileid zum tragischen und viel zu frühen Tod des jungen Talentes aus. Ausgerechnet auf der Rennstrecke, die er so liebte, fand sein kurzes Leben ein jähes Ende.