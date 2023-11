Nicht mehr blutig, aber weiter mutig: Ex-UFC-Star teilt kräftig gegen Hater aus!

Im Internet ist Paige VanZant (29) ein Star - und zieht daher auch immer wieder Hater an. © Screenshot/Instagram/paigevanzant

Die 29-jährige Amerikanerin ist längst nicht mehr nur eingefleischten Kampfsport-Fans ein Begriff. Allein auf Instagram folgen ihr über 3,2 Millionen Menschen, bereits 2016 nahm sie zudem an der Tanz-Show "Dancing with the Stars" des US-Senders ABC teil.

Und dann gibt es da auch noch ihre Seite auf der kostenpflichtigen Erotik-Plattform OnlyFans. Allerdings kam der Wechsel ins pikante Geschäft mit den eigenen Kurven nicht bei jedem Fan gut an. Immer wieder kassierte VanZant im Netz Anfeindungen, wie sie in mehreren Podcasts gestand.

Doch das hat inzwischen wohl auch den Kämpferinstinkt des ehemaligen Fliegengewichts geweckt. In einem Insta-Video huldigte sie nun ihrer Vergangenheit sowie ihrer Gegenwart und hatte außerdem noch eine deutliche Ansage für ihre Kritiker im Gepäck.

Der kurze Clip zeigt nur zwei Bilder der Blondine: Eines in knappen, weißen Dessous und lasziv in die Kamera blickend, das andere mit blutverschmiertem Gesicht und einer damaligen Gegnerin auf dem Rücken.

Dazu schrieb VanZant: "Das eine hat mich reich gemacht, das andere hat mich berühmt gemacht. An alle Hater, stellt sicher, dass ihr in den Kommentaren auch ja Scheiße redet! Das ist zu gut, um es nicht zu tun."