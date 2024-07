Olympia 2024 im Liveticker: Deutsche Medaillen-Hoffnung vermisst ihr Sportgerät!

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Die deutsche Medaillen-Hoffnung Katharina Bauer wartet in Paris wenige Tage vor dem Start immer noch auf ihren Bogen.

Paris (Frankreich) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am 26. Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einem Highlight: Die Eröffnungsfeier findet nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt.

Vom 27. Juli bis zum 11. August wird dann um insgesamt 329 Goldmedaillen in 32 Sportarten gekämpft, 427 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

23. Juli, 8.48 Uhr: Olympia-Hoffnung Katharina Bauer wartet weiter auf ihren Bogen

Bogenschützin Katharina Bauer (34) wartet wenige Tage vor ihrem Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris weiter auf ihr Sportgerät. Anders als ihr normales Gepäck sei der Bogen noch nicht in der französischen Hauptstadt angekommen, schrieb die deutsche Medaillenkandidatin in der Nacht auf Instagram. "Danke an alle für die Hilfe. Immerhin ist mein normales Gepäck gerade angekommen", erklärte die 28-Jährige zu einem Foto von sich mit Koffer. "Aber ich warte immer noch auf meine Bogentasche." Bauer war am Montag ohne Gepäck in Paris angekommen. Die Bogenschützin war mit dem Flugzeug aus München angereist, dort hatte es laut ihrer Aussage Probleme beim Verladen des Gepäcks gegeben, weil Personal fehlte. Die erste Chance zur Eingewöhnung mit den Bogen an der Olympia-Wettkampfstätte in Paris verpasste sie daher.

Katharina Bauer (34) vermisst kurz vorm Olympia-Start immer noch ihren Bogen. © Arne Dedert/dpa

23. Juli, 6.07 Uhr: DBB-Team verliert Generalprobe

Weltmeister Deutschland hat den überraschenden Coup unmittelbar vor Olympia in einem großen Basketball-Spektakel verpasst. Gegen Olympiasieger USA um den exzellenten Superstar LeBron James verlor das Team mit Kapitän Dennis Schröder in London knapp mit 88:92 (41:48). Dem mit zwölf NBA-Profis gespickten US-Team gelang damit nach dem verlorenen WM-Halbfinale 318 Tage von Manila vor den Augen von Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki auch erfolgreich die Revanche. Schröder (13 Punkte) und Co. hielten wie schon im Vorjahr beim Test in Abu Dhabi und bei der WM stark mit, doch diesmal setzte sich die individuelle Klasse des Teams um US-Fahnenträger James (20 Zähler), Stephen Curry (13) und Anthony Edwards durch.

Dennis Schröder (r.) und Daniel Theis (l.) mussten sich den USA knapp geschlagen geben. © Matthias Stickel/dpa

22. Juli, 20.53 Uhr: Tour-de-France-Champion nimmt nicht an den Olympischen Spielen teil

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (25) verzichtet auf einen Start bei den Olympischen Spielen. Der überlegene Sieger der Frankreich-Rundfahrt wurde wieder aus dem slowenischen Aufgebot genommen. Seinen Platz im Straßenrennen nimmt Domen Novak ein. "Leider wird Tadej Pogacar nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von extremer Müdigkeit abgesagt hat", sagte Uros Murn als Trainer der slowenischen Olympiamannschaft in einer Erklärung. Die Slowenen müssen neben Pogacar auch auf den dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic (34) verzichten, der bei der Tour de France nach einem Sturz verletzt aufgegeben hatte.

Bei der Tour de France wurde Tadej Pogacar überlegener Sieger der Rundfahrt. Aufgrund von Müdigkeit verzichtet er auf eine Olympia-Teilnahme. © Daniel Cole/AP

22. Juli, 17.43 Uhr: Morddrohungen! Verstärkter Polizeischutz für israelische Olympia-Delegation

Die israelische Delegation soll bei den Olympischen Sommerspielen in Paris rund um die Uhr von der französischen Polizei geschützt werden. "Die israelischen Athleten sind - wie wir natürlich seit den Spielen in München wissen, aber auch zuletzt noch gesehen haben - besonders das Ziel von Angriffen", sagte Frankreichs geschäftsführender Innenminister Gérald Darmanin im Sender France 2. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München verübten palästinensische Terroristen einen Anschlag, bei dem elf Mitglieder des israelischen Olympia-Teams und ein Polizist getötet wurden. Die Zeitung "Israel Hayom" berichtete, dass der israelische Judoka Peter Paltchik eine Drohmail erhalten habe, in der er zu seiner eigenen Beerdigung geladen wurde. Auch der israelische Schwimmer Meiron Cheruti habe eine ähnliche Nachricht erhalten.

Frankreich achtet bei den Olympischen Spielen stark auf Sicherheit. Eine Delegation wird beim Schutz besonders in den Blick genommen. © Michael Kappeler/dpa

22. Juli, 17.03 Uhr: Olympia-Hoffnung Bauer kommt ohne Bogen in Paris an

Medaillenkandidatin Katharina Bauer (28) ist denkbar schlecht in die Olympischen Spiele in Paris gestartet. Die Bogenschützin kam ohne ihr Sportgerät in der französischen Metropole an, hofft aber zeitnah auf eine Nachsendung, wie die 28-Jährige bei Instagram schrieb. Bauer war mit dem Flugzeug aus München gekommen, dort hatte es laut ihrer Aussage Probleme beim Verladen des Gepäcks gegeben, weil Personal fehlte. "Der DOSB wurde sofort informiert und hat das Gepäck als prioritär einstufen lassen, ob es aber rechtzeitig ankommt, ist fraglich", sagte Sportdirektor Thomas Abel vom Deutschen Schützenbund.

Am Sonntag will die deutsche Bogenschützin Katharina Bauer (28) eine Medaille gewinnen. Das Problem: Bei der Anreise ging wichtiges Equipment verloren. © Arne Dedert/dpa

22. Juli, 14.25 Uhr: Siebenkämpferin Carolin Schäfer beendet nach Olympia 2024 ihre Karriere

Siebenkämpferin Carolin Schäfer (32) beendet nach den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere. Das gab die frühere Vize-Weltmeisterin auf Instagram bekannt. "Paris wird mein letzter Tanz", schrieb die 32-Jährige und ergänzte: "Lange reifte diese Entscheidung in mir und mit den Olympischen Spielen in Paris kann ich mir für mich keinen schöneren Abschluss vorstellen, als auf der größten Sportbühne der Welt "Lebewohl" zu sagen." Schäfer gewann bei der Leichtathletik-WM 2017 in London Silber, bei den Heim-Europameisterschaften in Berlin ein Jahr später holte sie Bronze. "Ich bin erfüllt, dankbar und glücklich eine solch lange und erfolgreiche Karriere erlebt zu haben und blicke voller Vorfreude auf all die neuen Abenteuer und Abschnitte in meinem Leben, die nach Paris auf mich warten werden."

Für Carolin Schäfer (32) ist nach den Olympischen Spielen Schluss. © Sven Hoppe/dpa

22. Juli, 14.15 Uhr: Transport-Probleme beim deutschen Schwimm-Team

Zu Beginn ihrer Olympia-Mission hat das Team des Deutschen Schwimm-Verbands noch mit kleineren Problemen zu kämpfen. "Wo es noch hakt, ist der Transport. Zwei-, dreimal hat der Transport zum Training nicht geklappt. Da war kein Bus da", berichtete Leistungssportdirektor Christian Hansmann (47) aus dem olympischen Dorf in Paris. In den kommenden Tagen rechnet er mit Besserung. Die Wasserspringer sind bereits seit Freitag in der französischen Hauptstadt und bereiten sich dort auf ihre Wettkämpfe vor. Einige Schwimmer um Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock sind ebenfalls schon ins Dorf eingezogen und posierten bereits vor den olympischen Ringen für Fotos.

Bald wird unterm Eiffelturm um Medaillen gekämpft. Bei den deutschen Schwimmern und Wasserspringern gibt es im Moment aber noch logistische Probleme. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

22. Juli, 9.41 Uhr: Vorbereitungsspiel der deutschen Basketballerinnen abgebrochen

Die deutschen Basketballerinnen gewannen ihren vorletzten Olympia-Test gegen Großbritannien mit 54:43 - allerdings musste die Partie vorzeitig abgebrochen werden. Nach dem dritten Viertel kam es auf der Tribüne in London zu einem medizinischen Notfall, die Partie wurde unterbrochen. Der britischen Sun zufolge rannte ein Fan auf das Feld und auf die Ersatzbank der Deutschen zu, um auf die Notlage aufmerksam zu machen. Nach minutenlanger Behandlung wurde die betroffene Person abtransportiert, die Teams einigten sich daraufhin, das Spiel nicht fortzusetzen. Wie es dem Fan geht, ist nicht bekannt.

Die deutschen Basketballerinnen gewannen gegen Großbritannien, allerdings unter tragischen Umständen. © Andreas Gora/dpa

22. Juli, 9 Uhr: Wer wird deutscher Fahnenträger?

Wer wird Nachfolger von Wasserspringer Patrick Hausding (35) und Beachvolleyballerin Laura Ludwig (38)? © Morry Gash/AP/dpa