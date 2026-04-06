Olympia-Kritik von Jan Böhmermann: Jetzt schaltet sich Kölns Oberbürgermeister persönlich ein!

Köln - Nach der heftigen Olympia-Kritik von Jan Böhmermann (45) hat sich jetzt ausgerechnet Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (63) in die Thematik eingemischt. Kommt es demnächst zum Treffen mit Kritiker "Böhmi"?

Torsten Burmester (63, SPD) hatte im Bürgermeister-Wahlkampf unter anderem die Olympia-Bewerbung Kölns thematisiert. © Oliver Berg/dpa

Der Satiriker und Podcaster hatte in der "Fest und Flauschig"-Folge vom 29. März unter anderem behauptet, die Stadt Köln wolle "die Scheiße nicht" in der eigenen Stadt austragen.

Offensichtlich zu viel für den Kölner Oberbürgermeister, der obendrein noch als "f***ing Bürgermeister" betitelt worden war.

Im Gespräch mit BILD will der SPD-Politiker daher jetzt seine Sicht der Dinge erklären. "Die Austragung von Olympischen und Paralympischen Spielen hilft nicht nur dem Sport in Köln. Sie ist eine einzigartige Chance für die Entwicklung unserer Stadt."

Die jüngsten Speerspitzen des ZDF-Hosts will der Nachfolger von Henriette Reker (69) auch nicht einfach so hinnehmen bzw. stehen lassen. "Wir neigen in Deutschland dazu, immer Nein zu sagen – mit dem Hinweis, dass wir eh nichts auf die Kette kriegen. Herr Böhmermann gehört zu dieser Nein-Fraktion."

Statt Medien-Debatte über Ecken denkt Burmester sogar an ein Treffen mit Böhmermann - nirgendwo sonst als in Köln, wo 2026, 2040 oder 2044 das Olympia-Spektakel steigen könnte. "Ich lade ihn gerne zu einem klärenden Gespräch ein."