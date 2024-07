Olympia 2024 im Liveticker: Auftakt-Sieg für unsere Volleyballer

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Deutschlands Volleyballer gelingt bei den Sommerspielen die Revanche gegen den Weltranglisten-Zweiten Japan.

Paris (Frankreich) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am Freitag starteten die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einem Highlight: Die Eröffnungsfeier fand nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt.

Vom 27. Juli bis zum 11. August wird dann um insgesamt 329 Goldmedaillen in 32 Sportarten gekämpft, 473 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

27. Juli, 12.27 Uhr: Olympia-Entscheidung im Skateboard verschoben

Die olympische Entscheidung im Street Skateboard der Männer ist wegen des schlechten Wetters in Paris verlegt worden. Der für heute geplante Wettkampf wurde aufgrund des anhaltenden Regens abgesagt und soll nun am Montag nachgeholt werden. Das Finale der Frauen findet am Sonntag statt. Bereits bei der Eröffnungsfeier am Freitag hatte es viel geregnet.

27. Juli, 12.15 Uhr: Wasserspringerinnen Hentschel und Müller ohne Medaille

Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Jette Müller haben die erste Medaille für die deutsche Olympia-Mannschaft in Paris verpasst. Das Duo belegte im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit 288,69 Punkten den sechsten Platz. Ihr Rückstand auf den Bronzerang betrug 13,59 Zähler. Das erste Gold der Wassersprung-Wettbewerbe von Paris ging wie erwartet an die Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen (337,68 Punkte) und wurde von Hunderten chinesischen Fans im Centre Aquatique gefeiert. Silber sicherten sich die Amerikanerinnen Sarah Bacon/Kassidy Cook (314,64) vor Yasmin Harper/Scarlett Mew Jensen aus Großbritannien (302,28). Hentschel und Müller, die im Pflichtprogramm auf einem geteilten dritten Platz gelegen hatten, konnten bei den drei Kürsprüngen nicht mehr ganz mit der Weltklasse mithalten.

In Tokio sorgten die Wasserspringerinnen für das erste deutsche Edelmetall, in Paris gelingt ihnen das nicht. Im Synchron-Wettbewerb von drei Metern schafft es das DSV-Duo nicht aufs Podest. © Sven Hoppe/dpa

27. Juli, 11.51 Uhr: Frühes Aus für Judoka Menz in Paris

Judoka Katharina Menz ist auch bei den Olympischen Spielen in Paris früh ausgeschieden. Die 33-Jährige aus Backnang verlor ihren Auftaktkampf gegen die Portugiesin Catarina Costa in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm durch Waza-ari. Auch auf Bronze hat die WM-Zweite von 2022 damit keine Chance mehr. Nur wer ins Viertelfinale einzieht, kann noch den Weg über die Hoffnungsrunde gehen. Schon bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren war Menz in der ersten Runde gescheitert. Größte Hoffnungsträgerin im deutschen Judo-Team in Paris ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Sie startet am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilogramm. Am Sonntag ist Mascha Ballhaus in der 52-Kilo-Klasse im Einsatz.

Die Portugiesin Catarina Costa (l.) und Katharina Menz (Deutschland) kämpfen gegeneinander. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

27. Juli, 11.38 Uhr: Volleyballer gewinnen Auftakt-Krimi bei Olympia

Die deutschen Volleyballer haben ihre Medaillenambitionen bei den Olympischen Spielen mit einem nervenaufreibenden Auftaktsieg gegen den Weltranglisten-Zweiten Japan bekräftigt. Die Auswahl von Bundestrainer Michal Winiarski gewann gegen die Asiaten mit 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12) und verschaffte sich eine sehr gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale. Im Juni hatten Deutschlands Volleyballer in der Nations League noch gegen Japan verloren. Vor 10.600 Zuschauern in Paris dominierte das deutsche Team die Anfangsphase dank starker Abwehrarbeit und Assen von Ausnahmespieler Georg Grozer. Im zweiten Durchgang ließ Deutschland gute Chancen auf den Satzgewinn liegen und war in der Folge die schlechtere Mannschaft. Mit einer Leistungssteigerung kämpfte sich das Winiarski-Team in den Entscheidungssatz - und feierte schließlich eine erfolgreiche Rückkehr auf die Olympia-Bühne.

Deutschlands Georg Grozer jubelt mit Mannschaftskollegen über einen Punktgewinn. © Uwe Anspach/dpa

27. Juli, 11.21 Uhr: "Eröffnungs-Tam-Tam" stört ersten Olympia-Ritt

Julia Krajewski erlebt einen kuriosen Start bei der olympischen Vielseitigkeit. Als die Reiterin aus Warendorf starten will, ist die kleine Eröffnungszeremonie im Schlossgarten von Versailles noch nicht ganz beendet. "Der Anfang war ein bisschen schwierig, die hatten das noch nicht ganz sortiert", berichtete die Reiterin, die mit ihrem Pferd Nickel bei Nieselregen als erstes von 64 Paaren ran musste. "Der Countdown ging nicht an, das Viereck ging nicht auf", erklärte sie. "Die waren zwei Minuten hinter der Zeit", sagte die Einzel-Olympiasiegerin von Tokio grinsend. Sie sprach von "Eröffnungs-Tam-Tam" und einer noch laufenden "Fanfare - aber die sollte eigentlich schon fertig sein". Es gab offensichtlich Abstimmungsprobleme: "Die Richterin war schneller als das Organisationsteam."

Das deutsche Vielseitigkeits-Team stellt bei Olympia das erste Paar. Das leidet unter einer verspäteten Zeremonie. Die Reiterin Julia Krajewski (35) nimmt es mit Humor. © Rolf Vennenbernd/dpa

27. Juli, 11.10 Uhr: Schützen-Duo verpasst Olympia-Bronze

Das Schützen-Duo Anna Janßen und Maximilian Ulbrich hat der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris nicht wie erhofft die erste Medaille bescheren können. Beide mussten sich im Mixed-Team-Wettbewerb mit dem Luftgewehr mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Im kleinen Finale verloren die 22-Jährige aus Freising und ihr ein Jahr älterer Teamkollege aus Wilzhofen gegen Kasachstan mit 5:17.

27. Juli, 10.32 Uhr: Erfolgreicher Olympia-Start für Ruderer Zeidler

Mitfavorit Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Olympischen Spiele gestartet. Der Ruder-Weltmeister aus München setzte sich im Einer-Vorlauf gegen seine Kontrahenten Bruno Berriolo (Uruguay) und Reidy Blanco (Kuba) durch. Der souveräne Sieg im östlich von Paris gelegenen Stade Nautique von Vaires-sur-Marne mit einem Vorsprung von gut neun Sekunden verhalf dem 28-Jährigen auf direktem Weg in das Viertelfinale am Dienstag. Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist mit insgesamt sieben Booten in den 14 olympischen Wettkampfklassen vertreten. Für den Achter beginnt der Kampf um eine Medaille am Montag.

Zum Auftakt der olympischen Ruder-Regatta hat Oliver Zeidler (28) leichtes Spiel. Der Sieg im Einer-Vorlauf bereitet dem Goldkandidaten wenig Probleme. © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

27. Juli, 10.01 Uhr: Deutsches Schützenduo kämpft um Olympia-Bronze

Das Schützenduo Anna Janßen (22) und Maximilian Ulbrich (23) kämpft um die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Die 22-Jährige aus Freising und ihr ein Jahr älterer Teamkollege aus Wilzhofen belegten in der Qualifikation im Mixed-Team-Wettbewerb mit dem Luftgewehr den vierten Platz und schafften damit den Einzug ins kleine Finale. In der spannenden Ausscheidung lag das deutsche Duo bei seiner Olympia-Premiere mit 629,7 Ringen ganz knapp vor Norwegen (629,6). Im Kampf um Bronze ist um 10.30 Uhr Kasachstan der Gegner. "Die Party ist noch nicht zu Ende", sagte Gewehr-Bundestrainer Achim Veelmann. Um Gold schießen China und Südkorea.

Deutschlands Maximilian Ulbrich (23) und Anna Janssen (22) in Aktion © Marcus Brandt/dpa

27. Juli, 8.29 Uhr: Heikler Fauxpas verärgert Südkorea

Die Olympia-Macher haben Südkorea für einen heiklen Verwechslungsfehler bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris um Entschuldigung gebeten. Die südkoreanische Delegation war am Freitag während der Fahrt über die Seine unter dem Ländernamen "Demokratische Volksrepublik Korea", der offiziellen Bezeichnung Nordkoreas, vorgestellt worden. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für den Fehler, der bei der Vorstellung der koreanischen Athleten während der Übertragung der Eröffnungsfeier gemacht wurde", hieß es auf dem südkoreanischen Olympia-Account des Internationalen Olympischen Komitee auf X. Südkorea drückte sein Bedauern über den Vorfall aus. Wie das Sportministerium in Seoul mitteilte, strebt man ein Treffen mit IOC-Chef Thomas Bach an. Das Nationale Olympische Komitee Südkoreas hatte zuvor bereits angekündigt, ein Protestschreiben an das IOC zu senden, damit sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederhole. Süd- und Nordkorea sind seit dem Koreakrieg (1950-53) geteilt. Beide Staaten werden durch eine entmilitarisierte Zone getrennt. Bis heute haben die zwei Koreas keinen gemeinsamen Friedensvertrag unterzeichnet.

Das Team aus Südkorea paradiert während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 entlang der Seine. © Luca Bruno/AP

27. Juli, 8.06 Uhr: Offenbar Zwischenfall auf deutschem Boot

Mieses Wetter prägte die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris - es regnete zweitweise in Strömen. Zahlreiche prominente Gäste zogen sich Regencapes über die feinen Kleider und Anzüge, auch auf dem Boot des deutschen Teams waren Ponchos das Kleidungsstück der Wahl. Die Stimmung war dennoch bestens. Und doch trübte ein vermeintlicher Zwischenfall die Freude einiger deutscher Sportler. Fünf unserer Athleten suchten Schutz vor dem Regen und beschlossen, sich ins Unterdeck zu verziehen. Nach Informationen der Bild missfiel das Vorhaben allerdings der Security, woraufhin die Athleten wieder aufs Oberdeck zurückgeschickt wurden - wohl wegen der Fernsehbilder. Daraufhin hätte sich das komplette Olympia-Team mit den fünf Sportlern solidarisiert und geschlossen das Oberdeck verlassen. Bestätigt ist das allerdings nicht. Auf Anfrage der Tageszeitung habe eine Sprecherin der DOSB erklärt, dass es keinen Zwischenfall gegeben habe. An der Seine verließen bereits Hunderte Zuschauer lange vor dem Ende die Zeremonie. Die Sicht war teilweise eingeschränkt, zudem wollten viele nicht bei dem Wetter im Freien ausharren.

Unsere Sportler trotzen bei der spektakulären Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris den starken Regenfällen. © Lindsey Wasson/AP/dpa

27. Juli, 7.28 Uhr: Olympia-Eröffnung beflügelt Schröder

Sein Auftritt als deutscher Fahnenträger gibt Basketball-Star Dennis Schröder Auftrieb für die Mission Olympia-Medaille. "Das war Wahnsinn. So ein Gefühl, mit so vielen Augen auf dich gerichtet", sagte der 30-Jährige nach der Eröffnungszeremonie in Paris. Er habe sehr viele deutsche Flaggen gesehen, die Fans hätten viel Liebe gezeigt. Nun sei "Go-Time". Die deutschen Basketballer treffen heute (13.30 Uhr) in ihrem ersten Gruppenspiel in Lille auf Japan. Der Weltmeister geht als klarer Favorit in das Spiel. Schröder und seine Teamkollegen waren am Freitagabend aus dem zweieinhalb Autostunden südlich gelegenen Paris zurück nach Lille gereist. "Das war es auf jeden Fall wert", sagte der Spielmacher. Schröder glaubt, dass alle deutschen Athleten einen "geilen Tag" gehabt haben.

Erst in der Nacht kehrt Fahnenträger Dennis Schröder (30) von der Eröffnungsfeier zurück. Der Ausflug nach Paris gibt dem Basketball-Weltmeister dennoch Kraft für das Turnier. © Julian Stratenschulte/dpa

26. Juli, 23.29 Uhr: Französisches Duo entzündet Olympia-Feuer, dann singt Celine Dion!

Der französische Judoka Teddy Riner und frühere Langstrecken-Sprinterin Marie-José Pérec entzünden die Flamme am Ende gemeinsam und lassen sie an einem Ballon in den Pariser Nachthimmel steigen. Anschließend erklingt die Stimme von Celine Dion, der kanadische Superstar singt vorm Eiffelturm und sorgt bei ihrem erstem Auftritt nach vier Jahren für ganz viel Gänsehaut. Damit können die Spiele beginnen!

Teddy Riner und Marie-José Pérec lassen das Olympische Feuer brennen. © Marijan Murat/dpa

26. Juli, 23.10 Uhr: Starbesetzter Fackel-Krimi in Paris!

Erst taucht Zinedine Zidane plötzlich mit der Fackel auf, reicht sie aber weiter an Rafael Nadal. Der übergibt in einem Boot auf der Seine an Serena Williams, dann sind Sprint-Legende Carl Lewis und die ehemalige Kunstturnerin Nadia Comăneci an der Reihe. Am Louvre übernimmt Ex-Tennisspielerin Amélie Mauresmo, daraufhin darf die französische Basketball-Ikone Tony Parker ans Werk. Vor der Glaspyramide im Innenhof des Louvre gesellen sich drei drei paralympische Athleten dazu. Wem gebührt die Ehre am Ende?

Zinedine Zidane (l.) und Rafael Nadal mit dem Olympischen Feuer. © Christophe Petit-Tesson/epa-Pool/dpa

26. Juli, 22.56 Uhr: Emmanuel Macron hat die Olympischen Spiele eröffnet!

Anschließend betritt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Bühne und erklärt die Spiele offiziell für eröffnet! Nun folgt noch der Olympische Eid, ehe das Feuer entzündet wird.