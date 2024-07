Olympia 2024 im Liveticker: DHB-Star macht nach Paris Schluss!

Fortsetzung des Artikels laden

30. Juli, 20.30 Uhr: US-Turnstar Biles feiert fünften Olympiasieg

Turn-Superstar Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen in Paris mit dem Team der USA triumphiert und ihr insgesamt fünftes Olympia-Gold seit 2016 gewonnen. Die 27-Jährige führte ihre Mannschaft in der Arena Bercy zu 171,296 Punkten. Damit hatte die US-Riege mit Biles, Hezly Rivera, Jordan Chiles, Sunisa Lee und Jade Carey 5,502 Zähler Vorsprung auf Silbermedaillengewinner Italien (165,494). Dritter wurde Brasilien (164,497). Die deutschen Turnerinnen hatten sich als Team nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Von den drei Einzelstarterinnen erreichten Helen Kevric (Stuttgart) und Sarah Voss (Köln) jeweils das Finale im Mehrkampf am Donnerstag. Die 16 Jahre alte Kevric turnt zudem am 4. August am Stufenbarren um die Medaillen. Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) hatte die Endkämpfe am Schwebebalken und am Boden verpasst.

Die Turnerinnen der USA sind auch dank Simone Biles (27) nicht zu schlagen. Der Superstar gewinnt sein fünftes Olympia-Gold. © Jan Woitas/dpa

30. Juli, 20.16 Uhr: Nächstes Olympia-Gold für Neuseeländerinnen

Neuseelands 7er-Rugby-Frauen bleiben bei Olympischen Spielen das Maß aller Dinge. Die Black Ferns Sevens sicherten sich wie schon vor drei Jahren in Tokio auch in Paris die Goldmedaille. Im Finale vor knapp 70.000 Zuschauern im Stade de France setzten sich die Neuseeländerinnen mit 19:12 (7:12) gegen das Überraschungsteam aus Kanada durch. Die Kanadierinnen hatten zuvor in Gastgeber Frankreich im Viertelfinale sowie Weltmeister und Rio-Sieger Australien in der Vorschlussrunde zwei Goldkandidaten ausgeschaltet. Neuseeland, das seit der Aufnahme der Sportart ins olympische Programm lediglich das Endspiel der Erstausgabe in Brasilien gegen den Erzrivalen Australien verloren hat, war am Dienstagabend aber eine Nummer zu groß.

Neuseelands 7er-Rugby-Frauen haben erneut Gold geholt. © CARL DE SOUZA / AFP

30. Juli, 19.40 Uhr: USA und Spanien für Hrubesch Gold-Favoriten

Bundestrainer Horst Hrubesch sieht vor dem Vorrundenabschluss gegen Sambia seine deutschen Fußballerinnen nicht als Topfavoritinnen bei den Sommerspielen. "Wir haben jetzt keine Mannschaft, die auf einen Schlag Olympiasieger werden muss. Wir haben hier zwei Mannschaften, die eigentlich das Format haben, um den Titel spielen zu müssen", sagte der 73-Jährige. "Das sind die USA und ist Spanien für mich." Vor dem Turnier hatte Hrubesch eine Medaille als Ziel ausgegeben. Die DFB-Frauen, vor acht Jahren in Rio Goldmedaillengewinnerinnen, sind vor der Partie gegen das punktlose Sambia am Mittwoch (19 Uhr) in Saint-Étienne Zweiter der Gruppe B. Australien hat ebenfalls drei Punkte, die Amerikanerinnen liegen mit sechs Zählern an der Spitze. Weltmeister Spanien führt die Gruppe C mit zwei Siegen an.

Horst Hrubesch (73) will die Außenseiterchancen seines Teams nutzen. Gegen Sambia wollen seine Fußballerinnen die Lehrstunde gegen die USA vergessen machen. © Daniel Cole/AP/dpa

30. Juli, 18.59 Uhr: Kerber scheitert mit Siegemund

Die Einzelkarriere von Angelique Kerber geht bei Olympia weiter, als Doppelspielerin hat sich die 36-Jährige am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet. In der ersten Runde von Paris unterlag Kerber mit Laura Siegemund der britischen Paarung Katie Boulter/Heather Watson mit 2:6, 3:6. Zuvor hatte Kerber am Dienstag ihr Achtelfinale im Einzel gegen die Kanadierin Leylah Fernandez 6:4, 6:3 gewonnen und ist damit nur noch zwei Siege von einer Medaille entfernt. Die frühere Weltranglistenerste Kerber hatte am Tag vor der Eröffnungsfeier bekannt gegeben, dass sie nach dem olympischen Turnier ihre Karriere beenden wird.

Angelique Kerber (36) setzt ihre Karriere nur noch im Einzel fort. © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 18.45 Uhr: Bogenschützin Kroppen eine Runde weiter

Bogenschützin Michelle Kroppen hat ihre Chance auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewahrt. Zwei Tage nach dem ernüchternden Viertelfinal-Aus mit der Mannschaft gewann die 28-Jährige aus Berlin ihre beiden ersten Duelle im Einzel und schießt am Samstag um den Einzug ins Viertelfinale. Kroppen bezwang Giorgia Cesarini aus San Marino (7:3) und Yaylagul Ramazanova aus Aserbaidschan (6:2).

Steht in der nächsten Runde: Bogenschützin Michelle Kroppen (28) © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 18.27 Uhr: Krawietz/Pütz träumen von Medaille

Kevin Krawietz und Tim Pütz träumen bei den Olympischen Spielen immer mehr von einer Medaille. Das Tennis-Doppel aus Coburg und Frankfurt am Main steht im Viertelfinale von Paris. Krawietz/Pütz setzten sich am Dienstag in der Runde der letzten 16 vor stimmungsvoller Kulisse gegen die französischen Lokalmatadoren Gael Monfils/Edouard Roger-Vasselin ganz souverän 6:3, 6:1 durch.

Das eingespielte Doppel des deutschen Davis-Cup-Teams bestach auf Platz sechs der Anlage der French Open mit einer sehr konzentrierten Leistung und ließ sich auch von den Trickschlägen von Publikumsliebling Monfils nicht aus dem Konzept bringen. Krawietz, der in Roland Garros zweimal triumphieren konnte, und Pütz hatten in der Vorbereitung in Hamburg auf Sand ihren Titel erfolgreich verteidigt - und schaffen es in Paris, an ihren Erfolg anzuknüpfen.

Kevin Krawietz (32, l.) und Tim Pütz (36) haben sich das Ticket fürs Viertelfinale gesichert. © Frank Molter/dpa

30. Juli, 18.25 Uhr: Erneute Kritik an TV-Regie bei Olympia

Auch beim Achtelfinal-Einzug von Tennisstar Alexander Zverev haben die deutschen TV-Zuschauer in den Pausen Bilder von Fans statt von den Protagonisten präsentiert bekommen. Dies sorgte genau wie bei der Übertragung des olympischen Vorrundenspiels der deutschen Fußballerinnen gegen die USA (1:4) für Kritik - der ZDF-Kommentator äußerte sich deutlich. "Ich würde lieber Bilder sehen von ihm auf der Bank sitzend als permanent Fans", sagte Aris Donzelli während der Live-Übertragung von Zverevs 6:3, 7:5 gegen den Tschechen Tomas Machac im zweiten Satz. Man habe auf das Weltbild aber keinen Einfluss.

30. Juli, 18.07 Uhr: Deutsche Seglerinnen bleiben auf Kurs

Die 49erFX-Seglerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille dürfen bei ihrer Olympiapremiere weiter von einer Medaille träumen. Am dritten Wettfahrttag kamen die Kielerinnen bei erstmals traumhaften Segelbedingungen im Auf und Ab der Spitzengruppe mit einem blauen Auge davon (11., 8. und 9.). Vor den letzten drei Vorrennen am Mittwoch liegen sie als Sechste nur fünf Punkte hinter Bronze zurück. Es führen die favorisierten Niederländerinnen Odile Van Aanholt/Annette Duetz.

Marla Bergmann und Hanna Wille halten den Medaillen-Traum am Leben. © Sascha Klahn/dpa

30. Juli, 17.53 Uhr: Basketball-Frauen begeistern mit Auftaktsieg gegen USA

Was für ein starker Auftakt unserer Damenmannschaft im 3-gegen-3-Basketball! Deutschlands Basketball-Frauen sind mit einem Sieg in die Gruppenphase der Olympischen Spiele gestartet. Gegen die favorisierten US-Amerikanerinnen setzten sich die Deutschen in einem packenden Schlagabtausch mit 17:13 durch. Das deutsche Quartett um Svenja Brunckhorst überzeugte durch seine Nervenstärke in der Schlussphase. Großes Plus: Das Team, zu dem auch Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius gehören, wirkten wesentlich eingespielter als das US-Team.

30. Juli, 17.40 Uhr: Ägyptens Fußballer entreißen Spanien den Gruppensieg

Die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Spanier haben beim olympischen Fußballturnier der Männer den Gruppensieg verpasst. Die Olympia-Auswahl des Europameisters unterlag nach zuvor zwei Siegen aus zwei Spielen Ägypten mit 1:2 (0:1). Die Nordafrikaner ziehen damit ungeschlagen mit sieben Punkten als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein, Spanien ist mit einem Punkt weniger Zweiter. Ibrahim Adel (40., 62.) brachte Ägypten in Bordeaux mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Den Spaniern, die einige Stammspieler schonten, gelang durch Samu (90.) erst kurz vor Schluss der Anschlusstreffer.

Lange Gesichter bei den Spaniern! Die Olympia-Auswahl des Europameisters muss sich gegen Ägypten geschlagen geben. © PHILIPPE LOPEZ / AFP

30. Juli, 17.19 Uhr: Olympia als schweißtreibende Angelegenheit

Kühlwesten und Eisbeutel für die Sportler, Wasserduschen für die Zuschauer: Am bisher heißesten Tag der Olympischen Spiele in Paris lechzten die Athletinnen und Athleten und die Fans gleichermaßen nach Abkühlung. Bei Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad wurden die Wettkämpfe für alle Beteiligten zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. "Es war richtig heiß heute", sagte Hockey-Nationalspieler Gonzalo Peillat nach seinem Doppelpack beim 5:1 der deutschen Mannschaft gegen Südafrika. Und Teamkollege Christopher Rühr berichtete: "Auf dem Platz ist es nochmal fünf Grad wärmer – das war schon tough." Mit Kühlwesten, Eishandtüchern und Eisbeuteln trotzten die DHB-Männer erfolgreich der Hitze.

Es ist der bisher heißeste Tag der Sommerspiele. Die Temperaturen jenseits der 30 Grad stellen alle Beteiligten vor eine Herausforderung. © Rolf Vennenbernd/dpa

30. Juli, 16.45 Uhr: Zehnkämpfer Eitel nicht nach Paris

Zehnkämpfer Manuel Eitel muss wegen einer Corona-Infektion seine Teilnahme an den Olympischen Spielen absagen. "Heute ist und wird einer der schlimmsten Tage meines Lebens sein", schrieb der 27-Jährige auf Instagram und machte dort die Infektion öffentlich. "Was ich gerade fühle, übersteigt jede Niederlage, die ich im Sport jemals erlebt habe. Ich bin absolut fassungslos, am Boden und versteh die Welt nicht mehr." Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, rückt Till Steinforth vom SV Halle ins deutsche Olympia-Team nach. Gemeinsam mit ihm gehen der Weltjahresbeste Leo Neugebauer und Ex-Weltmeister Niklas Kaul für Deutschland an den Start.

Muss seine Olympia-Reise absagen: Deutschlands Zehnkämpfer Manuel Eitel (27) © Oliver Weiken/dpa

30. Juli, 16.14 Uhr: Zverev erreicht olympisches Achtelfinale

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den Sommerspielen in Frankreich seine Medaillenchance gewahrt. Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus im Mixed-Wettbewerb setzte sich der French-Open-Finalist gegen den Tschechen Tomas Machac 6:3, 7:5 durch und erreichte damit das Achtelfinale. Dort wird der Hamburger auf den Australier Alexei Popyrin treffen. Gegen Machac und Katerina Siniakova hatte Zverev am Montag gemeinsam mit Laura Siegemund im Mixed verloren. Im Einzel erwischte die Nummer vier der Welt einen schwachen Start und musste direkt das erste Aufschlagspiel abgeben. Dann aber fing sich der klar favorisierte Zverev schnell. Begünstigt auch durch Fehler von Machac glich der Goldmedaillengewinner von Tokio gleich wieder aus und kam besser in die Partie.

Alexander Zverev (27) wird bei den Olympischen Spielen seiner Favoritenrolle gerecht. Als zweiter Deutscher steht er bei den Herren im Tennis-Achtelfinale. Für zwei andere ist der Wettbewerb beendet. © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 16.07 Uhr: Li trotz guter Leistung ausgeschieden

Bitteres Aus! Badmintonspielerin Yvonne Li ist auch bei ihren zweiten Olympischen Spielen ohne Sieg in der Vorrunde ausgeschieden, hat sich aber achtbar geschlagen. Die 26-Jährige gewann auch in ihrer zweiten Partie in Paris gegen die Dänin Mia Blichfeldt einen Satz, verlor letztlich aber mit 14:21, 21:14, 12:21. Zum Auftakt hatte Li, die für den deutschen Meister SV Fun-Ball Dortelweil spielt, Olympiasiegerin Chen Yu Fei (China) in den dritten Satz gezwungen.

Vor Paris litt die deutsche Badmintonspielerin Yvonne Li (26) unter einer Knieverletzung, zeigte in der La Chapelle Arena aber ihr Potenzial. © Chen Bin/XinHua/dpa

30. Juli, 15.57 Uhr: Fechterin Hafez im siebten Monat schwanger

Trotz ihres Scheiterns im zweiten Gefecht überkamen die Ägypterin Nada Hafez Glücksgefühle. Die 26-Jährige nahm an den Olympischen Spielen in Paris teil - obwohl sie im siebten Monat schwanger ist. "Was wie zwei Teilnehmerinnen aussah, waren eigentlich drei! Da waren ich, meine Gegnerin und mein ungeborenes kleines Baby", schrieb Hafez bei Instagram. Mehr dazu hier: "Fechterin tritt im siebten Monat schwanger bei Olympia an - Und gewinnt!"