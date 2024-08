Olympia 2024 im Liveticker: Dirk Nowitzki adelt deutschen Star nach dessen Olympia-Aus

Fortsetzung des Artikels laden

6. August, 10.58 Uhr: Training für Freiwasserschwimmer in der Seine abgesagt

Das erste Eingewöhnungstraining für die olympischen Freiwasserschwimmer in der Seine ist abgesagt worden. Einen Grund für die Entscheidung nannte der Schwimm-Weltverband World Aquatics zunächst nicht und verwies auf eine Pressemitteilung zu einem späteren Zeitpunkt des Tages. Die deutschen Freiwasserschwimmer um Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock hatten ohnehin nicht geplant, am Training in der Seine teilzunehmen. Die Wasserqualität im großen Pariser Fluss, in dem am 8. und 9. August die Freiwasser-Wettkämpfe stattfinden sollen, bereitet den Organisatoren große Probleme. Sollten die Bedingungen in der Seine bis zu den Rennen nicht passen, könnte an die Wettkampfstätte der Ruderer ausgewichen werden.

6. August, 10.15 Uhr: Deutsche Kanuten um Tom Liebscher-Lucz im Halbfinale

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat zum Start der Goldmission bei den Olympischen Spielen ein Ausrufezeichen gesetzt. Schlagmann Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Tom Liebscher-Lucz gewannen ihren Vorlauf über 500 Meter im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne in olympischer Rekordzeit (1:20,51). Damit zog das Quartett des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) auf direktem Weg ins Halbfinale ein. Der K4 der Männer, der sich im Vorlauf gegen den Mitfavoriten Spanien durchsetzte, peilt nach dem Olympiasieg vor drei Jahren erneut die Goldmedaille an. In Tokio hatte das deutsche Paradeboot in fast identischer Besetzung gewonnen, einzig Schopf rückte nach dem Triumph für den zurückgetretenen Ronald Rauhe ins Boot. Im vergangenen Jahr sicherte sich der Vierer zudem WM-Gold.

Die deutschen Kanuten sind im Vierer auf Medaillen-Kurs. © Sebastian Kahnert/dpa

6. August, 8.50 Uhr: ZDF gesteht TV-Fehler ein

Das ZDF bedauert den Ausstieg aus der Übertragung des Olympia-Halbfinals der 3x3-Basketballerinnen wenige Sekunden vor Schluss. "Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage sollte die 19 Uhr "heute"-Sendung möglichst zur gewohnten Zeit gesendet werden. Die Übertragung kurz vor dem Ende des Halbfinal-Spiels der deutschen 3x3-Basketballerinnen gegen Kanada abzubrechen, war aber ein Fehler", teilte ZDF-Sportchef Yorck Polus der Deutschen Presse-Agentur mit. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte am Montag knapp 25 Sekunden vor dem Ende des spannenden Spiels im linearen Programm zunächst in die Werbung geschaltet, ehe die "heute"-Nachrichten begannen. Das hatte teils scharfe Zuschauerkritik in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Eine Reihe von Zuschauern ärgerte sich, nicht mehr rechtzeitig in einen Livestream gekommen zu sein, um das Ende der Partie zu sehen.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen gewannen am Montagabend in einem Herzschlagfinale die Goldmedaille. © Maximilian Specht/dpa

6. August, 5.50 Uhr: Deutsche Volleyballer ärgern sich über Schiedsrichter

Bei den deutschen Volleyballern gab es nach dem äußerst knappen Olympia-Aus gegen Frankreich neben viel Enttäuschung auch einigen Ärger über Schiedsrichter Juraj Mokry. "Das muss man die Schiedsrichter fragen. Ich verstehe es auch nicht", sagte der verärgerte Kapitän Lukas Kampa über die Gründe für die Rote Karte gegen Tobias Krick in der heißen Phase des Tie-Breaks. Der 25 Jahre alte Mittelblocker hatte mit einem wuchtigen Schlag zum 5:8 etwas Hoffnung bei den Deutschen geschaffen und danach nah am Netz für einen Moment in die Richtung der Franzosen geschaut. Das wertete der Slowake Mokry offenbar als unangemessenes Verhalten.

Tobias Krick sah gegen Frankreich die Rote Karte. © Marcus Brandt/dpa

6. August, 5.45 Uhr: Frankreich und Spanien kämpfen um Fußball-Gold

Die Fußballer von Frankreich und Spanien bestreiten bei den Olympischen Spielen das Finale. Die Hausherren von Trainer Thierry Henry gewannen ihr Halbfinale in Lyon gegen Ägypten mit 3:1 (0:0) nach Verlängerung. Matchwinner war der frühere Mainzer Bundesligaprofi Jean-Philippe Mateta, der einen Doppelpack in der 83. und 99. Minute erzielte. Bayern Münchens neuer Offensivakteur Michael Olise sorgte für den Endstand (108.). Im Duell um Gold trifft die Équipe Tricolore am Freitag im Pariser Prinzenparkstadion auf Spanien, das sich zuvor mit 2:1 gegen Marokko durchgesetzt hatte.

5. August, 22.28 Uhr: Deutsche 3x3-Basketballerinnen werden sensationell Olympiasiegerinnen!

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sorgen zum Abschluss des zehnten Olympia-Tags noch einmal für eine Goldmedaille! Mit 17:16 setzte sich das DBB-Team im Finale hochdramatisch gegen Spanien durch und holte damit die ersten Medaille in der olympischen Geschichte des Deutschen Basketballs überhaupt - und das, obwohl sich Sonja Greinacher, Elisa Mevius, Svenja Brunckhorst und Marie Reichert erst in letzter Sekunde für das Turnier qualifiziert hatten. Dabei hatte Spanien den besseren Start erwischt, lag teilweise mit vier Zählern in Führung. Doch mit starker Defensivarbeit in der zweiten Hälfte der Partie schloss Deutschland auf, erkämpfte sich den Sieg und damit Olympia-Gold.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen holen gleich bei ihrer Olympia-Premiere Gold! © Sina Schuldt/dpa

5. August, 22.07 Uhr: Deutsche Stabhochspringer verpassen Medaille klar

Die deutschen Stabhochspringer Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre konnten nicht in die Vergabe der Medaillen eingreifen. Sie verpassten mit jeweils übersprungenen 5,70 Metern die anvisierte Top-8-Platzierung. Der EM-Dritte Zernikel und der frühere Vize-Europameister Lita Baehre teilten sich beim erneuten Olympiasieg des schwedischen Überfliegers Armand Duplantis den neunten Rang.

Oleg Zernikel kam genau wie Teamkollege Bo Kanda Lita Baehre nicht über 5,70 Meter hinaus. © Michael Kappeler/dpa

5. August, 22.03 Uhr: Diskuswerferin Marike Steinacker landet auf Rang vier

Diskuswerferin Marike Steinacker hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris gleich hinter den Medaillenrängen eingereiht. Auf eine überraschende Bronzemedaille fehlten der Leverkusenerin im Stade de France mit 65,37 Metern aber mehr als zwei Meter. Die Neubrandenburgerin Claudine Vita war mit 63,62 Metern auf Rang sechs ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten. Drei Jahre nach Silber in Tokio landete der Diskus der Potsdamerin Kristin Pudenz in Saint-Denis nur bei 60,38 Metern. Die Potsdamerin wurde beim Sieg der amerikanischen Favoritin Valarie Allman Zehnte. Allman siegte wie in Tokio, diesmal mit 69,50 Metern. Zweite wurde Ex-Weltmeisterin Bin Feng aus China mit 67,51 Metern vor der weitengleichen Kroatin Sandra Elkasevic.

Marike Steinacker freute sich über ihre Weite von 65,37 Metern, für eine Medaille reichte das aber leider nicht. © Michael Kappeler/dpa

5. August, 21.55 Uhr: Timo Boll zieht mit Tischtennis-Team ins Viertelfinale ein

Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in seine letzten Olympischen Spiele gestartet und mit der deutschen Männer-Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Der 43-Jährige gewann mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu in der ersten Runde in Paris 3:0 gegen Außenseiter Kanada. Bereits am Dienstag (20 Uhr) geht es gegen Schweden um das Ticket für das Halbfinale. Das Ziel des Teams ist erneut der Gewinn einer Medaille. Bei den vergangenen Spielen in Tokio vor drei Jahren hatte es für Deutschland Silber gegeben. Dang und Boll setzten sich zum Start im Doppel gegen Eugene Wang und Jeremy Hazin 3:1 durch und hatten dabei nur im zweiten Satz kurzzeitig Probleme. Auch Ovtcharov siegte gegen Edward Ly souverän 3:1, ehe auch Boll mit einem fehlerfreien Auftritt zu Beginn seiner siebten Olympischen Spiele gegen Wang 3:0 gewann.

Timo Boll startet in Paris nur im Team, nicht im Einzel. Nach den Spielen beendet er seine internationale Karriere. © Petros Giannakouris/AP

5. August, 21.49 Uhr: Deutsche Segler verpassen Finaleinzug

Philipp Buhl und Julia Büsselberg haben es bei den olympischen Segel-Wettbewerben nicht in die Finals geschafft. Der Ilca-7-Steuermann und Ex-Weltmeister aus dem Allgäu konnte sich nicht mehr unter die Top Ten vorkämpfen, die letzten zwei Rennen wurden wegen flauer Winde vor Marseille abgesagt. Buhl beendet die Sommerspiele damit auf Rang 13 - in Rio de Janeiro war er 14. geworden, in Tokio sprang Platz fünf heraus. Nun grübelt er über seine weitere Karriere. "Man möchte sein sportliches Kapitel mit einer Art Zufriedenheit schließen, die mir der WM-Titel 2020 schon einmal gegeben hat", sagte der 34-jährige Buhl. "Aber ich will auch nicht ewig hinter etwas herrennen, was ich auch in vier Jahren vielleicht nicht bekomme." Büsselberg schloss ihre Olympia-Premiere in der Ilca-6-Klasse auf dem 25. Platz ab.

Philipp Buhl (l.) schloss die olympischen Segelwettbewerbe auf Platz 13 ab. © Carolyn Kaster/AP/dpa

5. August, 21.08 Uhr: Sprinter Joshua Hartmann schafft es ins 200-Meter-Halbfinale

Sprinter Joshua Hartmann steht auch über 200 Meter im Olympia-Halbfinale. Der Kölner kam in seinem stark besetzten Vorlauf in 20,30 Sekunden auf Platz drei. Die drei Erstplatzierten zogen direkt in die nächste Runde ein. Über 100 Meter war Hartmann am Sonntag im Halbfinale dabei. "Es hat sich viel besser angefühlt als gedacht. Ich habe das Rennen sehr gut verkraftet", sagte der 25-Jährige, nachdem es ihm beim Aufwachen noch nicht so gut gegangen war. "Es war vom Gefühl eines der leichtesten 200-Meter-Rennen, die ich je bestritten habe. Das lässt mich sehr zuversichtlich sein", sagte der deutsche Rekordler, der gern erstmals die 20-Sekunden-Marke unterbieten würde.

Joshua Hartmann zieht in sein zweites Halbfinale dieser Olympischen Spiele ein. © Michael Kappeler/dpa

5. August, 20 Uhr: Bahnrad-Fahrerinnen holten Bronze im Teamsprint!

Die deutschen Bahnrad-Fahrerinnen haben sich im Teamsprint die Bronze-Medaille gesichert! Nachdem sie in der zweiten Runde trotz eines zwischenzeitlichen Weltrekords den Einzug ins Finale knapp verpasst hatten, setzten sich Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich in 45.400 Sekunden im kleinen Finale gegen die Niederlande durch. Im anschließenden Finale besiegte Großbritannien in erneuter Weltrekordzeit von 45.186 Sekunden Neuseeland, beide Mannschaften hatten bereits in der Runde zuvor jeweils neue Weltbestmarken aufgestellt und so Deutschland noch überholt.

Bronze für das deutsche Bahnrad-Teamsprint-Trio! © Jan Woitas/dpa

5. August, 19.50 Uhr: Deutsche Hindernisläufer scheitern im Vorlauf

Die deutschen Hindernisläufer Karl Bebendorf, Frederik Ruppert und Velten Schneider sind bereits in ihren jeweiligen Vorläufen ausgeschieden. Besonders der EM-Dritte Bebendorf hatte sich Chancen auf das Finale am Mittwoch ausgerechnet, war in seinem Vorlauf jedoch nur Siebter geworden - nur die ersten fünf Athleten erhalten einen Platz im Finale. Ruppert, der bei der EM nur einen Platz hinter Bebendorf landete, scheiterte besonders knapp: Als Sechster lag er am Ende nur drei Hundertstelsekunden hinter dem Fünftplatzierten.

Karl Bebendorf verpasste genau wie seine deutschen Kollegen das Finale über 3000 Meter Hindernis. © Sven Hoppe/dpa

5. August, 19.34 Uhr: Bahnrad-Trio fährt nur um Bronze - trotz Weltrekord

Die deutschen Teamsprinterinnen haben bei den Olympischen Spielen das Finale verpasst und kämpfen nur noch um eine Bronzemedaille. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich setzten sich im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines in 45,377 Sekunden zwar gegen Mexiko durch und verbesserten zwischenzeitlich den Weltrekord, doch Neuseeland (45,348) und Großbritannien (45,338) toppten gar die Zeit. Im kleinen Finale trifft Deutschland nun auf die Niederlande. Das deutsche Trio, das zuletzt viermal in Serie den WM-Titel geholt hatte, zeigte im zweiten Lauf eine gewaltige Steigung. In der Qualifikation waren die drei Sprinterinnen nur zur drittbesten Zeit gefahren. Doch es sollte trotzdem nicht reichen.

Den deutschen Bahnrad-Fahrerinnen reicht ein Weltrekord nicht zum Finaleinzug. © Jan Woitas/dpa

5. August, 19.23 Uhr: Deutsche Volleyballer scheitern denkbar knapp im Viertelfinale

Aus der Traum! Der Lauf der deutschen Volleyballer findet im Viertelfinale ein Ende - und das auf ganz dramatische Weise. Nach einer 2:0-Satzführung verlor das Team um Georg Grozer noch mit 2:3 gegen Gastgeber Frankreich. Die Deutschen starteten stärker als der Gastgeber, hatten insbesondere Frankreichs Superstar Earvin N’Gapeth gut unter Kontrolle und das erste Halbfinale einer Mannschaft aus der Bundesrepublik im Blick. Dann drehte Frankreich jedoch auf, holte den dritten Satz und profitierte davon, dass Grozer im vierten Satz nach einer unglücklichen Landung kurzzeitig vom Feld musste. Im Tiebreak nahm das Drama dann endgültig seinen Lauf: Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt verteilte der Schiedsrichter eine nicht zu rechtfertigende Rote Karte, die im Volleyball einen Punkt für den Gegner und Aufschlagwechsel nach sich zieht, an Mittelblocker Tobias Krick - nicht die erste fragwürdige Entscheidung des Unparteiischen. Auch wenn Deutschland sich vom daraus resultierenden Vier-Punkte-Rückstand noch einmal rankämpfte, konnte Frankreich seinen ersten Matchball durch einen verschlagenen Aufschlag von Ruben Schott nutzen - der Olympiasieger von 2021 steht im Halbfinale, die Deutschen müssen den bitteren Gang nach Hause antreten.

Die deutschen Volleyballer haderten gewaltig mit dem Schiedsrichter. © Marcus Brandt/dpa

5. August, 19.05 Uhr: 3x3-Basketballerinnen ziehen ins Finale ein!

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere sensationell im Finale und haben eine Medaille sicher. Das Team um Nationalspielerin Svenja Brunckhorst gewann in Paris den Halbfinal-Krimi gegen Mitfavorit Kanada mit 16:15 und darf am Abend (22 Uhr) in dem stimmungsvollen Stadion am Place de la Concorde gegen Spanien um Gold spielen. Spanien hatte zuvor die USA mit 18:16 nach Verlängerung besiegt. Vor den Augen von Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki gelang den Debütantinnen Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert mit einer starken Leistung der siebte Sieg im achten Spiel. Das vierköpfige Team schreibt damit auch Geschichte für den Deutschen Basketball Bund (DBB), der zuvor noch nie eine Medaille bei Olympischen Spielen geholt hatte. Gegen Kanada leistete sich das Quartett einen Fehlstart und geriet früh deutlich in Rückstand. Doch mit großer Moral und angeführt von der starken Greinacher gelang ein 5:0-Lauf, der Deutschland in Führung brachte. In der Schlussphase verwandelte Greinacher den Wurf zum Sieg.

Sie haben eine Medaille sicher! Die 3x3-Basketballerinnen bejubeln ihren Sieg im Halbfinale. © Sina Schuldt/dpa

5. August, 19 Uhr: Bahnrad-Vierer in Qualifikation gescheitert

Der Bahnrad-Vierer der Männer ist bei den Olympischen Spielen in der Qualifikation gescheitert. Roger Kluge, Tim Torn Teutenberg, Tobias Buck-Gramcko und Theo Reinhardt fuhren im Velodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines in 3:50,083 Minuten nur die neuntbeste Zeit und verpassten damit das Weiterkommen. Am schnellsten war Australien unterwegs. Das deutsche Team war ohnehin ohne Medaillenambitionen angereist, da die Ausrichtung auf das Madison mit Kluge und Reinhardt ausgelegt war. Aufgrund der Nominierungs-Richtlinien müssen beide auch im Vierer starten, womit die ursprüngliche Bestbesetzung nicht möglich war. Gleiches galt für Teutenberg, auf dem die Hoffnungen im Omnium ruhen.

Der deutsche Bahnrad-Vierer schied bereits in der Qualifikation aus. © Jan Woitas/dpa

5. August, 18.42 Uhr: Alexandra Popp verpasst Abschlusstraining vor Halbfinale

DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat das Abschlusstraining der Frauen-Nationalmannschaft vor dem Halbfinale gegen die USA am Dienstagabend (18 Uhr) verpasst. "Sie hat ein Kratzen im Hals", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch. Die Aktivierungsmaßnahme am Morgen hatte die 33-Jährige noch mitgemacht, die Einheit am Nachmittag ließ Popp aus. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme. "Wir werden jetzt sicherheitshalber mal gucken, wie wir damit umgehen", erklärte Hrubesch. Popp ist die einzig verbliebene Olympiasiegerin von Rio 2016. "Klar ist Alex wichtig", sagte der 73-Jährige zu Popps Rolle im Team: "Aber für mich zählt nur die Mannschaft. Dieses Wenn und Aber, damit kann ich nichts anfangen." Auf die Frage, ob Popp gegen die USA spielen könne, antwortete Hrubesch: "Ich bin immer optimistisch."

Muss die DFB-Elf auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten? © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

5. August, 18.37 Uhr: Nur zwei deutsche Springreiter im Finale

Nur zwei der drei deutschen Springreiter stehen im olympischen Einzel-Finale am Dienstag. Aber es war eine Zitterpartie, ehe Philipp Weishaupt mit Zineday und Christian Kukuk mit Checker die Qualifikation überstanden hatten. Denn nur die 30 besten von 74 Paaren dürfen beim Medaillenkampf starten. "Lieber wäre uns gewesen, wenn alle drei dabei gewesen wären", kommentierte Bundestrainer Otto Becker das Aus von Richard Vogel mit United Touch. "Wir haben jetzt zwei Eisen im Feuer, aber wir müssen auch null reiten, wenn wir aufs Treppchen wollen." Das gelang in der Qualifikation keinem aus dem Trio. Deshalb stand der Sprung ins Finale für Weishaupt und Kukuk nicht sofort fest. Einen bitteren Olympia-Abschied erlebte Richard Vogel: Der 27-Jährige aus Marburg kassierte mit United Touch zwölf Strafpunkte und verfehlte das Finale mehr als deutlich.

Punktlandung: Philipp Weishaupt erreichte das Finale auf Zineday als 30. © Rolf Vennenbernd/dpa

5. August, 18.26 Uhr: Kleiner Dämpfer für Bahnrad-Teamsprinterinnen

Die deutschen Teamsprinterinnen haben zum Auftakt der olympischen Bahnrad-Wettbewerbe nur die drittbeste Zeit in der Qualifikation erzielt und damit einen Dämpfer im Kampf um das erhoffte Gold erhalten. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich wurden in 45,644 Sekunden gestoppt und landeten damit hinter Großbritannien und Neuseeland. Das britische Trio stellte gar in 45,472 Sekunden einen Weltrekord auf. Für das deutsche Team geht es nun in der nächsten Runde (18.55 Uhr) um den Einzug ins Finale. Dafür ist eine Steigerung notwendig. Das Trio hatte zuletzt viermal in Serie den WM-Titel geholt. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio hatten sich Hinze und Friedrich den Chinesinnen im Finale geschlagen geben müssen. Damals war der Wettbewerb noch mit jeweils zwei Starterinnen ausgetragen worden.

Die deutschen Teamsprinterinnen mussten sich in der Qualifikation mit Rang drei zufrieden geben. © Jan Woitas/dpa

5. August, 17.34 Uhr: Lukas Dauser beendet internationale Karriere

Turn-Weltmeister Lukas Dauser hat wenige Stunden nach seinem siebten Platz am Barren bei den Olympischen Spielen in Paris seine internationale Karriere für beendet erklärt. Er werde in der Bundesliga die Saison noch zu Ende turnen und überlegen, ob er national noch das eine oder andere Jahr dranhänge, sagte er im Interview mit Eurosport. "International - EMs, WMs, Olympische Spiele - da haben wir den Lukas heute das letzte Mal gesehen", sagte der 31 Jahre alte Barren-Weltmeister. Die Entscheidung habe er in den letzten Wochen und Monaten getroffen. Unmittelbar nach seinem Auftritt hatte Deutschlands Sportler des Jahres ein Karriereende noch offen gelassen und lediglich einen Start bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ausgeschlossen. "Vier Jahre werde ich nicht mehr machen", hatte er gesagt. "Ich habe viel erreicht in meiner Karriere, darauf bin ich jetzt schon sehr stolz."

Seinen späteren Sinneswandel erklärte er im ZDF, dass er unmittelbar nach dem Wettkampf noch nicht bereit gewesen sei, das über die Lippen zu bringen. "Ich weiß nicht warum, vielleicht, weil ich in der Aufregung war, ein bisschen enttäuscht von der Übung", sagte Dauser.

Für Lukas Dauser war das olympische Barren-Finale sein letzter internationaler Auftritt. © Marcus Brandt/dpa

5. August, 17.24 Uhr: Wasserspringerin Christina Wassen im Halbfinale raus

Wasserspringerin Christina Wassen ist im Halbfinale der Olympischen Spiele vom Turm ausgeschieden. Die 25-Jährige leistete sich gleich im ersten Sprung, dem dreieinhalbfachen Delfinsalto gehockt, einen Fehler. Den dadurch kassierten Rückstand konnte sie in ihren weiteren vier Sprüngen aus zehn Metern Höhe nicht mehr aufholen. Mit 255,55 Punkten belegte Wassen am Ende den 17. Platz von 18 Athletinnen. Die besten zwölf Athletinnen qualifizierten sich für das Finale an diesem Dienstag. Wassens Berliner Teamkollegin Pauline Pfeif war am Vormittag mit 264,15 Punkten auf Platz 21 der Vorkämpfe ausgeschieden. Den Sieg im Halbfinale sicherte sich Quan Hongchan aus China mit 421,05 Punkten.

Christina Wassen leistete sich gleich im ersten Sprung einen Patzer, den sie im Verlauf des Halbfinales nicht mehr ausbügeln konnte. © Lee Jin-Man/AP/dpa

5. August, 17.02 Uhr: Noah Hegge gewinnt Bronze im Kajak-Cross!

Der deutsche Slalomkanute Noah Hegge hat die nächste Medaille für Deutschland eingefahren! Im Finale des Kajak-Cross kam der Augsburger als Dritter ins Ziel und sicherte sich so die Bronzemedaille. Olympiasieger wurde der Neuseeländer Finn Butcher vor Joseph Clarke aus Großbritannien. Unmittelbar davor hatte Elena Lilik im Finale der Frauen ihre zweite Medaille knapp verpasst. Die Silbermedaillen-Gewinnerin im Kanadier kam zwar als Dritte ins Ziel, bekam aber eine Strafe für das Loslassen ihres Paddels und musste so mit dem undankbaren vierten Platz vorlieb nehmen.

Noah Hegge gewinnt die Bronze-Medaille im Kajak-Cross! © Sebastian Kahnert/dpa

5. August, 15.28 Uhr: Die Bandscheiben machen Probleme - Olympia-Aus für Tischtennis-Hoffnung

Die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bleiben bei den Olympischen Spielen vom Verletzungspech verfolgt. Die EM-Zweite Nina Mittelham fällt nach Verbandsangaben wegen ihrer Bandscheibenverletzung, die sie im Einzel erlitten hatte, für den Teamwettbewerb aus. Für die 27-Jährige rückt Olympia-Debütantin und DM-Finalistin Yuan Wan (Weinheim) in die DTTB-Auswahl."Insbesondere für Nina, aber auch für unser Team, ist das sehr bitter", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause zum Ausfall und betonte. "Unser medizinisches Team hat alles versucht."