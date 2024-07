Olympia 2024 im Liveticker: Erster Athlet mit positiver Doping-Probe erwischt!

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Der irakische Judoka Sajjad Ghanim Sehen Sehen wurde positiv auf Anabolika getestet.

Paris (Frankreich) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am heutigen Freitag starten die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einem Highlight: Die Eröffnungsfeier (19.30 Uhr) findet nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt.

Vom 27. Juli bis zum 11. August wird dann um insgesamt 329 Goldmedaillen in 32 Sportarten gekämpft, 473 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

26. Juli, 16.54 Uhr: Erster Athlet mit positivem Doping-Test!

Wie die International Testing Agency mitteilte, wurde ein Athlet der Olympischen Spiele mit einer positiven Doping-Probe erwischt. Demnach handelt es sich um den irakischen Judoka Sajjad Ghanim Sehen Sehen (28). Im Körper des 28-Jährigen seien Anabolika entdeckt worden. Laut der Mitteilung wurde er vorläufig suspendiert und darf während der Spiele "nicht an Wettkämpfen, Trainings, Coachings oder anderen Aktivitäten teilnehmen".

26. Juli, 16.39 Uhr: Auf diese Dating-App müssen die Olympioniken verzichten!

Zahlreiche Athleten und Athletinnen tummeln sich während Olympia auf Dating-Apps herum, doch eine Plattform wurde im Sportler-Dorf blockiert. Mehr dazu lest Ihr unter: "Aus traurigem Grund: Diese Dating-App ist im Olympia-Dorf blockiert!"

Brasiliens Fußball-Legende Zico ist am Rande der Olympischen Spiele in Paris Opfer eines Diebstahls geworden. Der 71-Jährige erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei, nachdem ihm eine Tasche mit Bargeld, Uhren und Diamantschmuck entwendet worden war. Der frühere Star von Flamengo Rio de Janeiro, der an drei Weltmeisterschaften teilnahm, war zum Zeitpunkt des Diebstahls unterwegs und hatte sein Autofenster offen gelassen. Laut der Tageszeitung "Parisien" liegt der Wert der gestohlenen Gegenstände bei 500.000 Euro. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP hält diese Summe für stark übertrieben.

Die brasilianische Fußball-Ikone Zico (heute 71, r.) ist am Rande der Olympischen Spiele Opfer eines Diebstahls geworden. (Archivfoto) © AFP

26. Juli, 14.12 Uhr: Team-Deutschland bei Eröffnung schon früh dran

Das Team Deutschland um das Fahnen-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder ist bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris am Freitagabend (19.30 Uhr/ARD und Eurosport) früh unterwegs. Bei der Nationenparade, die diesmal auf Booten auf der Seine stattfindet, ist die deutsche Mannschaft bereits als siebte an der Reihe - und damit über 100 Positionen früher als 2021 in Tokio. Der Grund für den zeitigen Start ist simpel: Gemäß dem Protokoll beginnt die Parade der Teilnehmerländer mit der olympischen Ursprungsnation Griechenland, seit 2021 folgt an Position zwei das IOC-Flüchtlingsteam, danach wird nach dem Alphabet in der Landessprache sortiert. Vor Deutschland, also Allemagne, gehen dementsprechend nur die Mannschaften aus Afghanistan, Südafrika (Afrique du Sud), Albanien (Albanie) und Andorra (Andorre) an Bord.

Die deutschen Fahnenträger Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder dürfen am heutigen Freitagabend schon früh auf die Seine. © Julian Stratenschulte/Oliver Weiken/dpa

26. Juli, 12.41 Uhr: Zwei Springreiter verpassen wegen Brandanschlägen die Olympia-Eröffnung

Die Brandanschläge auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzugnetzes am Tag der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris haben nur leichte Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft. Zwei Springreiter wollten ursprünglich mit dem Eurostar-Zug zur Mittagszeit in Frankreich für die Eröffnungs-Zeremonie ankommen, kehrten nach einer großen Verspätung aber wieder um und verpassen die Eröffnungsfeier. "Das ist sehr schade, aber wir wären zu spät gekommen", sagte der Springreiter Philipp Weishaupt: "Es gab keine Chance mehr, es rechtzeitig zu schaffen". In Lüttich stieg Weishaupt mit seinem Kollegen Christian Kukuk aus, beide fuhren zurück nach Riesenbeck.

Die Beeinträchtigungen des Schnellzugverkehrs betreffen auch den deutschen Reiter Philipp Weishaupt (39) © Rolf Vennenbernd/dpa

26. Juli, 9.52 Uhr: Brandanschläge auf Bahnstrecken in Frankreich

Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte Brandanschläge auf mehreren Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Der Schnellzugverkehr auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse sei derzeit stark beeinträchtigt, teilte die französische Bahn SNCF mit. Mehr dazu hier: "Kurz vor Olympia-Eröffnungsfeier: "Angriff" auf Zugverkehr in Frankreich!"

26. Juli, 9.40 Uhr: Olympia wird mit Show auf der Seine eröffnet

Mit einer pompösen Show werden am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) die Olympischen Spiele in Paris offiziell eröffnet. Erstmals findet die Zeremonie nicht in einem Stadion, sondern auf dem Wasser statt. Auf gut 90 Booten sollen die mehr als 200 Delegationen über die Seine durch das Zentrum der französischen Metropole fahren - vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale Notre-Dame oder dem Louvre bis hin zum Trocadéro direkt am Eiffelturm. Das deutsche Team wird auf Boot sieben unterwegs sein. Zahlreiche Tänzer und Künstler sind an dem bunten Programm beteiligt, um die Musik-Acts gab es zuletzt viele Gerüchte. Prominente Namen wie Céline Dion oder Lady Gaga machten die Runde. Auch wer die Olympische Flamme entzünden wird, wurde noch nicht offiziell kommuniziert. Rund 300.000 Besucher werden erwartet - darunter auch etliche Staats- und Regierungschefs. 45.000 Sicherheitskräfte sollen im Einsatz sein.

In Paris beginnen am Freitagabend die Sommerspiele. Der Rahmen der Zeremonie ist einmalig. Wahre Massen an Besuchern werden erwartet - und zigtausende Sicherheitskräfte. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Blick vom Eiffelturm auf die Seine. Auf dem Fluss findet die Eröffnungsfeier am Freitag statt. © Sina Schuldt/dpa

26. Juli, 8.17 Uhr: Drohnen-Skandal! Kanadas Cheftrainerin suspendiert

Nach mehreren Spionagevorfällen mit einer Drohne muss Kanadas Fußball-Nationaltrainerin Bev Priestman die Mannschaft während der Olympischen Spiele verlassen. Die 38-Jährige sei suspendiert und vom Team entfernt worden, teilte der Verband Canada Soccer in der Nacht mit. Co-Trainer Andy Spence soll die Mannschaft nun während des verbleibenden olympischen Turniers in Frankreich betreuen. Beim 2:1 zum Auftakt gegen Neuseeland am Donnerstag hatte Priestman freiwillig nicht an der Seitenlinie gestanden. Vor der Partie hatte es einen Skandal gegeben, weil zweimal eine Drohne beim Training von Gegner Neuseeland eingesetzt worden war, wie Kanadas Olympisches Komitee bestätigt hatte. Zwei Mitglieder des Betreuerstabs, darunter Assistenztrainerin Jasmine Mander, mussten das Team verlassen. Der Weltverband FIFA leitete daraufhin ein Verfahren gegen Priestman, Mander und Videoanalyst Joseph Lombardi ein. Canada Soccer kündigte ebenfalls eine externe Untersuchung an und entschuldigte sich für die Vorfälle.

Muss ihre Koffer packen: Kanadas Trainerin Beverly Priestman (38) © Joe Giddens/PA Wire/dpa

26. Juli, 6.08 Uhr: Rund 300 deutsche Sicherheitskräfte bei Olympia im Einsatz

Rund 300 Polizistinnen und Polizisten aus Deutschland werden bei den Olympischen Spielen im Einsatz sein. Dies bestätigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der "Rheinischen Post" (Freitag). "In Paris liegt natürlich ein besonders starker Fokus auf der Sicherheit. Die französischen Behörden erhalten dabei große Unterstützung aus Deutschland", sagte die SPD-Politikerin. Mit ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin habe sie vereinbart, dass "etwa 200 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und etwa 100 Polizeikräfte aus den Ländern" während der Sommerspiele in Frankreich im Einsatz sein werden. Zudem habe sie an der deutsch-französischen Grenze "für die kommenden Wochen auch weiter Binnengrenzkontrollen angeordnet, um für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen", sagte Faeser.

25. Juli, 20.53 Uhr: DFB-Frauen gewinnen zum Olympia-Auftakt deutlich gegen Australien!

Souverän und selbstbewusst sind die deutschen Fußballerinnen von Horst Hrubesch ins olympische Turnier gestartet und haben ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Auch ohne Lena Oberdorf spielten die DFB-Frauen gegen Australien einen 3:0 (1:0)-Sieg in Marseille heraus. Vor nur wenigen Tausend Zuschauern im Stade Vélodrome erzielten Abwehrchefin Marina Hegering (24. Minute) und Lea Schüller (64.) jeweils per Kopf sowie Jule Brand (68.) die Tore gegen die Matildas. Besonders freuen über den Erfolg einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris durfte sich Ann-Katrin Berger als neue Nummer 1 im deutschen Tor. Acht Jahre nach dem Gold-Triumph von Rio de Janeiro sorgte die deutsche Auswahl jedenfalls für eine starke Rückkehr auf die Olympia-Bühne. Bereits am Sonntag geht es gegen Rekord-Weltmeister USA ebenfalls in der südfranzösischen Hafenstadt weiter. Drei Tage später ist Sambia der Gegner in Saint-Étienne. Da nicht nur die Gruppenersten und -zweiten ins Viertelfinale einziehen, sondern auch die beiden besten Dritten aus drei Gruppen, könnte der Erfolg gegen Australien schon die halbe Miete fürs Weiterkommen sein.

Traumstart für die DFB-Frauen! Zum Olympia-Auftakt durfte sich die Mannschaft von Horst Hrubesch über einen deutlichen Sieg freuen. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

25. Juli, 20.33 Uhr: Doppelschlag! Deutschland legt gegen Australien nach

In Marseille sollte jetzt nichts mehr anbrennen, Jule Brand erzielt das 3:0! Schüller legt auf die mitgelaufene Lindner raus, die Brand flach bedient. Die 21-jährige Wolfsburgerin muss dann nur noch einschieben.

Jule Brand (3.v.l.) freut sich über den dritten Streich der deutschen Frauen. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

25. Juli, 20.23 Uhr: Lea Schüller erhöht für Deutschland

Der erste Olympiasieg der DFB-Frauen bahnt sich an, Lea Schüller stellt auf 2:0! Wieder ist es ein Standard, der zum Erfolg führt. Dieses Mal setzt sich die Bayern-Angreiferin nach einem Gwinn-Eckball in der Mittte durch und köpft ins linke Eck ein.