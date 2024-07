Olympia 2024 im Liveticker: Festnahme! Drohnen-Vorfall sorgt für Ärger

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Neuseeland hat sich wegen eines Drohnen-Vorfalls während des Trainings über Kanada beschwert.

Paris (Frankreich) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am 26. Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einem Highlight: Die Eröffnungsfeier findet nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt.

Vom 27. Juli bis zum 11. August wird dann um insgesamt 329 Goldmedaillen in 32 Sportarten gekämpft, 427 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

24. Juli, 10.48 Uhr: Sperre für Dressur-Olympiasiegerin überrascht deutsches Team

Die Sperre der britischen Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (39) wegen eines tierschutz-relevanten Trainings-Videos überrascht das deutsche Olympia-Team. "Wir haben das zunächst aus den Medien erfahren, kennen das Video nicht", sagte Delegationsleiter Dennis Peiler (45) der Deutschen Presse-Agentur. "Aber solche Nachrichten sind immer schlecht für den Sport." Fälle von Tierquälerei in den USA und in Dänemark beschäftigen die Dressurszene seit einigen Monaten.

24. Juli, 9.30 Uhr: Drohnen-Vorfall sorgt für Ärger vor Olympia-Fußballturnier

Neuseeland hat sich wegen eines Drohnen-Vorfalls während des Trainings des Nationalteams der Fußballerinnen beim Internationalen Olympischen Komitee über Kanada beschwert. Bei der Übungseinheit am Montag vor der Auftaktpartie beider Teams im olympischen Turnier am Donnerstag in St. Étienne sei beobachtet und bei der Polizei gemeldet worden, wie eine Drohne über den Platz flog, teilte das Nationale Olympische Komitee Neuseelands mit. Ein nicht akkreditiertes Mitglied des Betreuerstabs sei von den französischen Behörden festgenommen worden, teilte das Kanadische Olympische Komitee mit und zeigte sich "schockiert und enttäuscht" über den Vorfall. "Wir sprechen unsere aufrichtige Entschuldigung an den neuseeländischen Fußball, alle betroffenen Spielerinnen und das Neuseeländische Olympische Komitee aus". Der Vorfall und weitere Schritte sollen mit dem IOC, den Organisatoren und dem Weltverband FIFA besprochen werden.

Das Kanadische Olympische Komitee hat sich für den Drohnen-Vorfall bei Neuseeland entschuldigt. © Nick Iwanyshyn/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

24. Juli, 6.13 Uhr: Russe in paris wegen mutmaßlicher Störaktionen festgenommen

Kurz vor dem Beginn der Olympischen Sommerspielen in Paris ist ein Russe wegen mutmaßlicher Störaktionen von der französischen Polizei festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, "destabilisierende Handlungen" während der Großveranstaltung in der französischen Hauptstadt geplant zu haben, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Wohnung des Verdächtigen sei durchsucht und der Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen der "Weitergabe von Informationen an eine ausländische Macht mit dem Ziel, Feindseligkeiten in Frankreich zu schüren". Im Falle einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten bis zu 30 Jahre Haft. Einzelheiten zu den mutmaßlichen Plänen des Mannes wurden nicht bekannt. Die Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft schaltete sich aber nicht in den Fall ein.

23. Juli, 21.11 Uhr: Polnischer Hochspringer positiv auf Dopingmittel getestet

Der polnische Hochspringer Norbert Kobielski (27) ist kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Dienstag bekannt. Beim 27-Jährigen wurden laut Mitteilung Norephedrin-Metaboliten nachgewiesen. Der 27-Jährige hatte bei der der WM 2023 in Budapest den zehnten Platz belegt, bei den Europameisterschaften im vergangenen Monat in Rom wurde Kobielski Sechster. Seine Bestleistung liegt bei 2,33 Metern. Kobielski hat die polnische Olympiadelegation in Paris bereits verlassen. Die Qualifikation der Hochspringer findet am 7. August statt, das Finale drei Tage später.

Norbert Kobielski (27) musste das polnische Olympia-Team noch vor Beginn der Spiele verlassen. © Andreas SOLARO / AFP

23. Juli, 20.19 Uhr: Dreimalige Olymiasiegerin Charlotte Dujardin suspendiert - auf eigenen Wunsch

Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin aus Großbritannien hat ein Fehlverhalten im Training eingeräumt und wird nicht bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Der Weltverband FEI teilte mit, dass Dujardin vorläufig für sechs Monate suspendiert worden sei. Die 39-Jährige habe bis zum Abschluss von Untersuchungen wegen eines Videos selbst darum gebeten. Auf dem Video sei zu sehen, wie Dujardin gegen das Wohlergehen eines Pferdes handele. Sie selbst habe zugegeben, dass ihr Verhalten unangemessen gewesen sei. Damit wird bei Olympia in Paris eine der größten Konkurrentinnen des deutschen Dressur-Teams um Jessica von Bredow-Werndl fehlen. Auf dem vier Jahre alten Video sei zu sehen, wie sie während einer Trainingseinheit eine Fehlentscheidung treffe, teilte Dujardin über die sozialen Netzwerke mit. Sie habe beschlossen, sich vorläufig aus allen Wettkämpfen zurückzuziehen - einschließlich der Olympischen Spiele in Paris, schrieb sie weiter. "Was passiert ist, war überhaupt nicht meine Art und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler unterrichte, aber es gibt keine Entschuldigung", hieß es in der Stellungnahme. "Ich schäme mich zutiefst und hätte in dem Moment ein besseres Beispiel abgeben sollen." Was genau auf dem Video zu sehen ist, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Charlotte Dujardin (39) zählte zu den Topfavoritinnen auf Olympia-Gold, jetzt sagte sie die Spiele kurzfristig ab. © Uwe Anspach/dpa

23. Juli, 17.15 Uhr: Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder tragen die deutsche Fahne

Wer die Wahl des Fahnenträgers gewann, sickerte am heutigen Dienstag bereits durch, jetzt hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) reagiert und die Meldung nicht nur bestätigt, sondern auch die Fahnenträgerin bekannt gegeben! Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (30) und Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (28) werden die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag tragen. Das Duo setzte sich bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durch. Während es für Schröder die Olympia-Premiere ist, tritt Wagner bereits zum zweiten Mal unter den Ringen an: 2021 gewann sie Bronze sowohl im Einzel als auch im Team.

Anna-Maria Wagner (28) und Dennis Schröder (30) dürfen das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier anführen. © Julian Stratenschulte/Oliver Weiken/dpa

23. Juli, 16.25 Uhr: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst beendet ihre Karriere

Während Beachvolleyballerin und Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig (38) auch 2024 noch bei den Olympischen Spielen auf Medaillenjagd geht, macht ihre damalige Gold-Partnerin Kira Walkenhorst (33) endgültig Schluss. Mehr darüber lest Ihr hier: "Kurz vor Olympia: Deutsche Gold-Heldin kündigt Rücktritt an!"

23. Juli, 16.20 Uhr: Verletzungs-Rückschlag für deutsche Handballer

Es hatte sich angedeutet, doch sein Ausfall schmerzt trotzdem: Die deutschen Handballer müssen bei den Olympischen Spielen auf Franz Semper (27) verzichten. Der Rückraumspieler wird mit Schulterproblemen nicht rechtzeitig fit. Ein Ersatz für den Rückraumspieler steht schon bereit: Kai Häfner (35), der Semper bereits im letzten Vorbereitungsspiel gegen Japan vertrat, wurde für den Leipziger in den Olympia-Kader berufen. "Mir tut es leid für Franz, aber ich freue mich auch auf die erneute Chance, an einem olympischen Turnier teilnehmen zu können", sagte der Routinier, der schon 2016 und 2021 unter den olympischen Ringen spielte und 2016 mit Bronze nach Hause fahren durfte.

Kai Häfner (35, l.) ersetzt Franz Semper (27) bei Olympia. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Swen Pförtner/dpa

23. Juli, 15.10 Uhr: Dennis Schröder soll deutscher Fahnenträger werden

Offiziell werden die deutschen Fahnenträger erst am morgigen Mittwoch bekannt gegeben, doch die Wahl bei den Männern ist bereits jetzt durchgesickert: Wie FAZ und Bild übereinstimmend erfahren haben wollen, wird Basketballer Dennis Schröder (30) die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen! Der 30-jährige Weltmeister setzte sich in der Abstimmung, in die jeweils zur Hälfte die Stimmen der Öffentlichkeit und der Olympia-Athleten einfloss, gegen Tennisspieler Alexander Zverev (27) und Sportschütze Christian Reitz (37) durch. Er ist nach Dirk Nowitzki (46) 2008 der zweite Basketballer und zudem der erste schwarze Deutsche, dem diese Ehre zuteilwird. Wer an Schröders Seite einläuft, ist hingegen noch nicht bekannt: Hier stehen Fußballerin Alexandra Popp (33), Judoka Anna-Maria Wagner (28) und Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (38) zur Auswahl.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (30) soll die deutsche Delegation bei der Eröffnungsfeier anführen. © Andreas Gora/dpa

23. Juli, 14.45 Uhr: Künstler bei Eröffnungsfeier drohen mit Streik

In wenigen Tagen soll die spektakuläre Olympia-Eröffnungsfeier auf der Seine stattfinden. Doch nun gibt es Ärger mit den Künstlern. Sie prangern die Arbeitsbedingungen an - und sprechen von Streik. Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris haben Tänzerinnen und Tänzer die Generalprobe boykottiert. 150 Menschen, die eigentlich bei der Eröffnungszeremonie auftreten sollen, protestierten für bessere Arbeitsbedingungen, wie der französische Sender Franceinfo berichtete. Die Künstlerinnen und Künstler hätten am Montag bei der Probe nicht getanzt, sondern seien mit erhobenen Fäusten stehengeblieben. Hintergrund ist ein seit längerem schwelender Streit zwischen einer französischen Gewerkschaft und dem Produzenten der Eröffnungsfeier. Die Gewerkschaft kündigte für den Tag der Eröffnungszeremonie bereits einen Streik an. Sie macht eine ungleiche Bezahlung zwischen den verschiedenen Tänzern geltend. Bei der Eröffnungsfeier am Freitag sollen nach Angaben des Senders BFMTV rund 3.000 Tänzer, Musiker und Schauspieler auf der Seine auftreten.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet in diesem Jahr nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt. © Thomas Padilla/AP/dpa

23. Juli, 12.05 Uhr: Olympia-Auftakt in Gefahr? Australische Wasserballerin positiv auf Corona getestet

Kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele beschäftigt ein Corona-Fall die australischen Wasserballerinnen.

Eine namentlich nicht genannte Spielerin sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte Australiens Chefin de Mission, Anna Meares, bei einer Pressekonferenz in Paris mit. Die Spielerin sei vom Rest des Teams isoliert worden, zwei Teamkolleginnen werden nun vorsorglich genauer beobachtet. Grund zu großer Sorge gebe es aber nicht, betonte die 40 Jahre alte Meares. "Dies ist eine Umgebung für Hochleistungssport, also gehen wir sorgfältig vor, aber ich muss betonen, dass wir Corona nicht anders behandeln als andere Viren wie die Grippe – das hier ist nicht Tokio", sagte Meares laut der australischen Nachrichtenagentur AAP.