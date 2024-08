Olympia 2024 im Liveticker: Gold für Deutschlands Dressur-Reiter!

Fortsetzung des Artikels laden

30. Juli, 18.07 Uhr: Deutsche Seglerinnen bleiben auf Kurs

Die 49erFX-Seglerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille dürfen bei ihrer Olympiapremiere weiter von einer Medaille träumen. Am dritten Wettfahrttag kamen die Kielerinnen bei erstmals traumhaften Segelbedingungen im Auf und Ab der Spitzengruppe mit einem blauen Auge davon (11., 8. und 9.). Vor den letzten drei Vorrennen am Mittwoch liegen sie als Sechste nur fünf Punkte hinter Bronze zurück. Es führen die favorisierten Niederländerinnen Odile Van Aanholt/Annette Duetz.

Marla Bergmann und Hanna Wille halten den Medaillen-Traum am Leben. © Sascha Klahn/dpa

30. Juli, 17.53 Uhr: Basketball-Frauen begeistern mit Auftaktsieg gegen USA

Was für ein starker Auftakt unserer Damenmannschaft im 3-gegen-3-Basketball! Deutschlands Basketball-Frauen sind mit einem Sieg in die Gruppenphase der Olympischen Spiele gestartet. Gegen die favorisierten US-Amerikanerinnen setzten sich die Deutschen in einem packenden Schlagabtausch mit 17:13 durch. Das deutsche Quartett um Svenja Brunckhorst überzeugte durch seine Nervenstärke in der Schlussphase. Großes Plus: Das Team, zu dem auch Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius gehören, wirkten wesentlich eingespielter als das US-Team.

30. Juli, 17.40 Uhr: Ägyptens Fußballer entreißen Spanien den Gruppensieg

Die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Spanier haben beim olympischen Fußballturnier der Männer den Gruppensieg verpasst. Die Olympia-Auswahl des Europameisters unterlag nach zuvor zwei Siegen aus zwei Spielen Ägypten mit 1:2 (0:1). Die Nordafrikaner ziehen damit ungeschlagen mit sieben Punkten als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein, Spanien ist mit einem Punkt weniger Zweiter. Ibrahim Adel (40., 62.) brachte Ägypten in Bordeaux mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Den Spaniern, die einige Stammspieler schonten, gelang durch Samu (90.) erst kurz vor Schluss der Anschlusstreffer.

Lange Gesichter bei den Spaniern! Die Olympia-Auswahl des Europameisters muss sich gegen Ägypten geschlagen geben. © PHILIPPE LOPEZ / AFP

30. Juli, 17.19 Uhr: Olympia als schweißtreibende Angelegenheit

Kühlwesten und Eisbeutel für die Sportler, Wasserduschen für die Zuschauer: Am bisher heißesten Tag der Olympischen Spiele in Paris lechzten die Athletinnen und Athleten und die Fans gleichermaßen nach Abkühlung. Bei Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad wurden die Wettkämpfe für alle Beteiligten zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. "Es war richtig heiß heute", sagte Hockey-Nationalspieler Gonzalo Peillat nach seinem Doppelpack beim 5:1 der deutschen Mannschaft gegen Südafrika. Und Teamkollege Christopher Rühr berichtete: "Auf dem Platz ist es nochmal fünf Grad wärmer – das war schon tough." Mit Kühlwesten, Eishandtüchern und Eisbeuteln trotzten die DHB-Männer erfolgreich der Hitze.

Es ist der bisher heißeste Tag der Sommerspiele. Die Temperaturen jenseits der 30 Grad stellen alle Beteiligten vor eine Herausforderung. © Rolf Vennenbernd/dpa

30. Juli, 16.45 Uhr: Zehnkämpfer Eitel nicht nach Paris

Zehnkämpfer Manuel Eitel muss wegen einer Corona-Infektion seine Teilnahme an den Olympischen Spielen absagen. "Heute ist und wird einer der schlimmsten Tage meines Lebens sein", schrieb der 27-Jährige auf Instagram und machte dort die Infektion öffentlich. "Was ich gerade fühle, übersteigt jede Niederlage, die ich im Sport jemals erlebt habe. Ich bin absolut fassungslos, am Boden und versteh die Welt nicht mehr." Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, rückt Till Steinforth vom SV Halle ins deutsche Olympia-Team nach. Gemeinsam mit ihm gehen der Weltjahresbeste Leo Neugebauer und Ex-Weltmeister Niklas Kaul für Deutschland an den Start.

Muss seine Olympia-Reise absagen: Deutschlands Zehnkämpfer Manuel Eitel (27) © Oliver Weiken/dpa

30. Juli, 16.14 Uhr: Zverev erreicht olympisches Achtelfinale

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den Sommerspielen in Frankreich seine Medaillenchance gewahrt. Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus im Mixed-Wettbewerb setzte sich der French-Open-Finalist gegen den Tschechen Tomas Machac 6:3, 7:5 durch und erreichte damit das Achtelfinale. Dort wird der Hamburger auf den Australier Alexei Popyrin treffen. Gegen Machac und Katerina Siniakova hatte Zverev am Montag gemeinsam mit Laura Siegemund im Mixed verloren. Im Einzel erwischte die Nummer vier der Welt einen schwachen Start und musste direkt das erste Aufschlagspiel abgeben. Dann aber fing sich der klar favorisierte Zverev schnell. Begünstigt auch durch Fehler von Machac glich der Goldmedaillengewinner von Tokio gleich wieder aus und kam besser in die Partie.

Alexander Zverev (27) wird bei den Olympischen Spielen seiner Favoritenrolle gerecht. Als zweiter Deutscher steht er bei den Herren im Tennis-Achtelfinale. Für zwei andere ist der Wettbewerb beendet. © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 16.07 Uhr: Li trotz guter Leistung ausgeschieden

Bitteres Aus! Badmintonspielerin Yvonne Li ist auch bei ihren zweiten Olympischen Spielen ohne Sieg in der Vorrunde ausgeschieden, hat sich aber achtbar geschlagen. Die 26-Jährige gewann auch in ihrer zweiten Partie in Paris gegen die Dänin Mia Blichfeldt einen Satz, verlor letztlich aber mit 14:21, 21:14, 12:21. Zum Auftakt hatte Li, die für den deutschen Meister SV Fun-Ball Dortelweil spielt, Olympiasiegerin Chen Yu Fei (China) in den dritten Satz gezwungen.

Vor Paris litt die deutsche Badmintonspielerin Yvonne Li (26) unter einer Knieverletzung, zeigte in der La Chapelle Arena aber ihr Potenzial. © Chen Bin/XinHua/dpa

30. Juli, 15.57 Uhr: Fechterin Hafez im siebten Monat schwanger

Trotz ihres Scheiterns im zweiten Gefecht überkamen die Ägypterin Nada Hafez Glücksgefühle. Die 26-Jährige nahm an den Olympischen Spielen in Paris teil - obwohl sie im siebten Monat schwanger ist. "Was wie zwei Teilnehmerinnen aussah, waren eigentlich drei! Da waren ich, meine Gegnerin und mein ungeborenes kleines Baby", schrieb Hafez bei Instagram. Mehr dazu hier: "Fechterin tritt im siebten Monat schwanger bei Olympia an - Und gewinnt!"

30. Juli, 15.36 Uhr: Bogenschützin Bauer in erster Olympia-Runde ausgeschieden

Bogenschützin Katharina Bauer ist beim Olympia-Turnier bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 28 Jahre alte Team-Weltmeisterin unterlag vor dem berühmten Invalidendom im Zentrum von Paris zum Auftakt des Einzelwettbewerbs gegen Catalina Gnoriega aus den USA klar mit 0:6. Bauer, Michelle Kroppen und Charline Schwarz schieden schon im Viertelfinale aus und verpassten die erhoffte Medaille. Um den Olympiasieg im Einzel geht es am Samstag auf der spektakulären Anlage im Herzen von Frankreichs Hauptstadt.



Katharina Bauer (28) erlebt die nächste herbe Enttäuschung. Deutschlands beste Bogenschützin schafft es bei Olympia im Einzel nicht in die zweite Runde. © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 15.30 Uhr: Kanutrainer soll Polizisten geschlagen haben

Nach dem Olympiasieg des Franzosen Nicolas Gestin ist ein pöbelnder französischer Kanutrainer in Polizeigewahrsam gekommen. Der Mann sei von Polizisten kontrolliert worden, weil er nachts auf die Straße gepinkelt habe, hieß es von der Pariser Staatsanwaltschaft. Die Polizisten gaben an, bei der Festnahme von dem Mann geschlagen worden zu sein. Die Zeitung "Le Parisien" berichtete, der Trainer habe zunächst versucht, davonzulaufen. Dann sei er gestürzt und habe einen Polizisten umgerissen und ihn dann angegriffen. Auch zwei weitere Polizisten habe er geschlagen. Der technische Leiter des französischen Kanu-Kajak-Verbands FFCK, Ludovic Royé, sagte dem "Parisien", das Verhalten sei nicht in Ordnung. Der Mann sei nicht bei Olympia im Einsatz gewesen. Er gehöre zwar noch zum Verband, eine Trennung stehe aber bevor.

Nachts erwischen Polizisten einen Mann im Paris beim Pinkeln auf der Straße. Es ist ein Kanutrainer - und der schlägt den Polizisten zufolge zu. Das hat Folgen. © Sebastian Kahnert/dpa

30. Juli, 15.22 Uhr: Wandres qualifiziert sich für Kür

Am ersten Dressurtag startet nur ein deutscher Reiter. Der erreicht sein erstes Ziel. Frederic Wandres qualifizierte sich mit Bluetooth für die Einzelwertung am Sonntag. Zum deutschen Paris-Trio gehören zudem Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera und Isabell Werth aus Rheinberg mit Wendy. Die beiden Paare reiten erst am Mittwoch. "Ich war sehr, sehr happy", sagte Wandres nach dem Grand Prix, für den er 76,118 Prozent erhielt. "Ich glaube, pünktlich zur Mittagszeit hat das Thermometer hier die 30 Grad überschritten. Und das hat man auch gemerkt." Die Hitze habe ihn aber nicht beeinträchtigt, erklärte der Olympia-Debütant.

Dressurreiter Frederic Wandres (37) hat sein erstes Ziel bei den Olympischen Spielen erreicht. © Rolf Vennenbernd/dpa

30. Juli, 15 Uhr: Deutsche Volleyballer verpassen nur knapp die nächste Sensation, aber liefern Riesenkampf

Das ist bitter! Nur haarscharf sind die deutschen Volleyballer im zweiten Spiel bei Olympia an der nächsten Sensation vorbeigeschrammt. Das Team um Kapitän Georg Grozer unterlag den USA denkbar knapp mit 2:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:20, 11:15). Zunächst sah alles nach einer ganz klaren Angelegenheit für den Weltranglisten-Fünften aus, doch dann drehte Team Deutschland mit einigen Wechseln, darunter auch der Dresdner Lukas Maase, auf. Im Tiebreak führten die Deutschen sogar mit 5:4, doch eine Aufschlagserie des US-Amerikanischen Superstars Maxwell Holt brachte das Team in enorme Schwierigkeiten (5:10). Zwar kamen sie noch einmal auf 9:11 heran, doch nach einer Auszeit sicherten sich die USA den Sieg. Im ersten Spiel hatte das DVV-Team überraschend den Weltranglisten-Zweiten Japan mit 3:2 geschlagen. Zumindest sicherte die 2:3-Niederlage aber einen Punkt.

Die deutschen Volleyballer um den Dresdner Lukas Maasen (Nummer 25) schrammten nur knapp an der nächsten Sensation vorbei. © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

30. Juli, 13.40 Uhr: Hockey-Herren feiern zweiten Sieg in Paris

Die deutschen Hockey-Herren haben auf dem Weg in das olympische Viertelfinale den zweiten klaren Sieg bejubelt. Nach dem Stimmungsdämpfer gegen Spanien meldete sich der Weltmeister um Doppel-Torschütze Gonzalo Peillat im Yves-du-Manoir-Stadion im Nordosten von Paris mit einem 5:1 gegen Südafrika zurück. Weiter geht es für den Mitfavoriten am Mittwoch gegen Europameister Niederlande. Letzter Gruppengegner ist dann am Freitag Großbritannien. Vier von sechs Teams qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale. Deutschland hatte 2012 in London letztmals Olympia-Gold gewonnen. Bei den Spielen 2021 in Tokio war die Mannschaft als Vierter im Medaillenkampf leer ausgegangen.

Mats Grambusch bejubelt sein Tor zum 5:1. © Aijaz Rahi/AP

30. Juli, 13.33 Uhr: Das Olympia-Märchen geht weiter! Tennis-Star Angelique Kerber steht im Viertelfinale

Es ist definitiv ihr letztes Turnier, bei dem spielt der scheidende Tennis-Star Angelique Keber wie entfesselt. Nur einen Tag nach ihrem hart erkämpften Dreisatzsieg gegen die Rumänien Jacqueline Cristian hat sie die US-Open-Finalistin Leylah Fernandez besiegt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Die Kielerin feierte einen ganz klaren Sieg mit 6:4 und 6:3 und trumpfte dabei vor allem im zweiten Durchgang auf, in dem sie immer wieder extrem platzierte Schläge auspackte. In der nächsten Runde trifft sie auf die Siegerin der Partie Emma Navarro (USA) und Qinwen Zheng (China).

Angelique Kerber steht im Viertelfinale des olympischen Tennisturniers. © Marcus Brandt/dpa

30. Juli, 13.10 Uhr: Isabel Gose und Leonie Märtens im Schwimm-Finale über 1500 Meter Freistil

Vizeweltmeisterin Isabel Gose hat bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale über 1500 m Freistil erreicht. Die 22-Jährige aus Magdeburg, die mit WM-Silber über 800 m im Februar in Katar ihren bislang größten internationalen Erfolg gefeiert hatte, schlug im Vorlauf nach 15:53,27 Minuten an und belegte den insgesamt vierten Platz. Ihre Trainingskollegin Leonie Märtens rutschte als Achte (16:08,69) ebenfalls noch in den Endlauf. Zu ihren zweiten Sommerspielen reiste sie als Dritte der Weltjahresbestenliste an - hinter der Rekordweltmeisterin Katie Ledecky aus den USA, die im Vorlauf allen davon schwamm, und der achtmaligen Europameisterin Simona Quadarella aus Italien, die Zweite wurde. Für das Halbfinale über 100 m Freistil qualifizierte sich Josha Salchow. Der deutsche Rekordhalter aus Heidelberg kam in 48,25 Sekunden auf Rang zehn.

Isbael Gose hat das Finale über die 1500 Meter Freistil erreicht. © Michael Kappeler/dpa

30. Juli, 12.50 Uhr: Tischtennis-Ass Nina Mittelham verliert auf dramatische Weise und scheidet aus

Das Achtelfinale der Frauen im Tischtennis hat Nina Mittelham (Berlin) auf dramatische Weise verpasst. Die 27-Jährige verlor ihr Zweitrundenmatch gegen die Nordkoreanerin Pyon Song Gyong 3:4. Dabei kämpfte sich die EM-Zweite mit Schmerzen durch ihr Match, fasste sich häufig an den unteren Rücken und wurde zwischen den Sätzen von Teamarzt Toni Kass behandelt. Mittelham war die letzte Deutsche im Einzelturnier der Frauen.

Nina Mittelham schied auf dramatische Weise im Tischtennis aus. © WANG Zhao / AFP

30. Juli, 12.22 Uhr: Schnelles Aus für Judoka Cavelius

Das deutsche Judo-Team ist bei den Olympischen Spielen in Paris auch am vierten Wettkampftag ohne Medaille geblieben. Timo Cavelius verlor bereits seinen Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm gegen Sagi Muki aus Israel und schied damit aus. Der 27-Jährige aus Hof hatte zwar nicht zum Favoritenkreis gehört, war nach seiner Niederlage durch Ippon aber tief enttäuscht. Er blieb zunächst auf der Matte liegen und schlug dann auch auf dem Weg aus der Champs-de-Mars-Arena noch mal die Hände über dem Kopf zusammen. Vor drei Jahren in Tokio hatten die deutschen Judoka insgesamt drei Medaillen gewonnen - unter anderem Bronze im Mixed-Team-Event. Eduard Trippel, der damals Einzel-Silber holte, geht in Paris am Mittwoch auf die Matte. Weltmeisterin Anna-Maria Wagner, die in Japan auch im Einzel über Bronze jubelte, kämpft am Donnerstag.