Olympia 2024 im Liveticker: Harter Schlag für Italien! Weltranglisten-Erster muss absagen

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Jannik Sinner, Nummer 1 der Tenniswelt, muss krankheitsbedingt auf die Teilnahme an den Spielen verzichten.

Paris (Frankreich) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Am 26. Juli starten die Olympischen Sommerspiele in Paris mit einem Highlight: Die Eröffnungsfeier findet nicht in einem Stadion, sondern auf der Seine statt.

Vom 27. Juli bis zum 11. August wird dann um insgesamt 329 Goldmedaillen in 32 Sportarten gekämpft, 427 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

24. Juli, 18.34 Uhr: Nummer 1 der Tenniswelt muss Olympia absagen

Bittere Pille für Jannik Sinner (22)! Der Weltranglisten-Erste der Tenniswelt muss seinen Start in Paris krankheitsbedingt absagen. "Nach einer guten Trainingswoche auf Sand begann ich mich unwohl zu fühlen. Ich habe mich ein paar Tage lang ausgeruht, und bei einem Besuch stellte der Arzt eine Mandelentzündung fest und riet mir dringend davon ab, zu spielen", schrieb der Italiener auf Instagram. Es sei eine große Enttäuschung für ihn, die Spiele zu verpassen, denn sie seien eines seiner Hauptziele für die Saison gewesen und er habe sich auf die Ehre gefreut, sein Land bei dieser wichtigen Veranstaltung vertreten zu dürfen. "Viel Glück für alle italienischen Athleten, die ich von zu Hause aus unterstützen werde", schloss der 22-Jährige.

Jannik Sinner (22) wird in Paris nicht auf Medaillenjagd gehen können. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

24. Juli, 16.44 Uhr: Schwedische Handballerinnen besorgen Matratzen-Ersatz von IKEA

Weil ihnen die Matratzen in den Betten im Olympischen Dorf zu hart waren, haben die schwedischen Handballerinnen kurzerhand Ersatz besorgt - natürlich bei IKEA. Im aus der Heimat bestens bekannten Möbelhaus kauften die Sportlerinnen noch rechtzeitig vor ihrem Auftaktspiel in der deutschen Gruppe A am Donnerstag (21 Uhr) gegen Nachbar Norwegen weichere Unterlagen. Dass die Olympia-Betten wie in Tokio 2021 aus Pappkarton sind, sei nicht das Problem gewesen, sagte Rückraumspielerin Jamina Roberts (34) der Zeitung Expressen: "Das ist völlig okay. Aber die Matratzen sind hart. Die sind fabrikneu, da braucht es seine Zeit, bis sie weicher werden. Aber wir müssen sofort guten Schlaf finden." Deshalb hätten sie Ersatz beschafft. "Man muss lösungsorientiert sein und das tun, was für einen am besten ist", sagte Roberts.

Die deutschen Handballerinnen Jenny Behrend (28, l.) und Katharina Filter (25) kommen mit den Betten in Paris klar, ihre schwedischen Konkurrentinnen weniger. © Michael Kappeler/dpa

24. Juli, 16 Uhr: Olympische Wettbewerbe laufen bereits vor der Eröffnungsfeier!

Obwohl die Eröffnungsfeier erst am Freitag, dem 26. Juli, stattfindet, starten einige Mannschafts-Wettbewerbe schon vorher, damit den Sportler genug Regenerationszeit zwischen den einzelnen Spielen bleibt. Deshalb ertönte am heutigen Mittwoch um 15 Uhr der Anpfiff beim Olympischen Fußballturnier, das damit ganz offiziell den Startschuss der Spiele bildet. Wenig später ging es dann auch im 7er-Rugby los - einer Variante des Rugby, in der mit nur sieben anstatt 15 Spielern jeweils 2x7 Minuten gespielt wird. Damit steht auch das erste Ergebnis bei den diesjährigen Olympischen Spielen schon fest: Australien schlägt Samoa mit 21:14 im 7er-Rugby.

24. Juli, 14.48 Uhr: Krankheits-Rückschlag für Gina Lückenkemper

Die schnellste Frau Deutschlands, Gina Lückenkemper (27), will bei Olympia ihr erstes Einzelfinale erreichen. In der Vorbereitung auf die Spiele musste sie aber einen Rückschlag verkraften - eine Corona-Infektion knockte sie aus. "Es kommt, wie es kommen musste. Mich hat es auf meiner letzten Wettkampfreise dann tatsächlich noch krankheitstechnisch umgeknockt. Ich habe jetzt fast eine Woche nochmal flachgelegen mit Covid. Super ärgerlich, aber that‘s life", erzählte die Sprinterin in ihrer Instagram-Story. Sie habe daraufhin ihr gesamtes Training heruntergefahren und das letzte Staffel-Camp vor den Spielen verpasst, aber es sei die beste Entscheidung für ihren Körper gewesen, sagte Lückenkemper. Sie sei froh, dass sie die Erkrankung so doch relativ schnell in den Griff bekommen hätten. Am morgigen Donnerstag will sie dann nach Paris reisen - dann hoffentlich ohne weitere Rückschläge.

Gina Lückenkemper musste in ihrer Vorbereitung für Olympia einen herben Rückschlag verkraften. © Michael Kappeler/dpa

24. Juli, 13.20 Uhr: Bomben-Verdacht in Paris vor Start des Olympischen Fußballturniers!

Offenbar sorgt eine "verdächtige Tasche" in der französischen Hauptstadt aktuell für Wirbel. Mehr Infos findet Ihr unter: "Kurz vor erstem Olympia-Spiel: Bombenalarm am Pariser Fußballstadion!"

24. Juli, 12.39 Uhr: Die nächsten Winterspiele wurden vergeben

Während die Sommerspiele in Paris vor der Tür stehen, sind hinsichtlich künftiger Winterspiele Entscheidungen gefallen. Die französischen Alpen werden Gastgeber der Winterspiele 2030, vier Jahre später ist wieder Salt Lake City als Ausrichter an der Reihe. Das entschied das Internationale Olympische Komitee bei seiner Generalversammlung. Die Zustimmung für Frankreich erteilte das IOC allerdings unter dem Vorbehalt, dass Regierung und regionale Behörden die bislang noch offenen finanziellen und organisatorischen Garantien gewähren. Erst dann soll der Ausrichtervertrag auch vom IOC unterzeichnet werden. Die Wahl der beiden Bewerber, die jeweils nach Olympia auch die Paralympics ausrichten werden, galt schon vor der 142. IOC-Session als Formsache, es gab bei dem Votum keine Gegenkandidaten.

Die ehemalige US-amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn (39) warb auf der 142. IOC-Sitzung für die Vergabe der Spiele 2034 an Salt Lake City. © David Goldman/AP/dpa

24. Juli, 10.48 Uhr: Sperre für Dressur-Olympiasiegerin überrascht deutsches Team

Die Sperre der britischen Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (39) wegen eines tierschutz-relevanten Trainings-Videos überrascht das deutsche Olympia-Team. "Wir haben das zunächst aus den Medien erfahren, kennen das Video nicht", sagte Delegationsleiter Dennis Peiler (45) der Deutschen Presse-Agentur. "Aber solche Nachrichten sind immer schlecht für den Sport." Fälle von Tierquälerei in den USA und in Dänemark beschäftigen die Dressurszene seit einigen Monaten.

Charlotte Dujardin (39) wird nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

24. Juli, 9.30 Uhr: Drohnen-Vorfall sorgt für Ärger vor Olympia-Fußballturnier

Neuseeland hat sich wegen eines Drohnen-Vorfalls während des Trainings des Nationalteams der Fußballerinnen beim Internationalen Olympischen Komitee über Kanada beschwert. Bei der Übungseinheit am Montag vor der Auftaktpartie beider Teams im olympischen Turnier am Donnerstag in St. Étienne sei beobachtet und bei der Polizei gemeldet worden, wie eine Drohne über den Platz flog, teilte das Nationale Olympische Komitee Neuseelands mit. Ein nicht akkreditiertes Mitglied des Betreuerstabs sei von den französischen Behörden festgenommen worden, teilte das Kanadische Olympische Komitee mit und zeigte sich "schockiert und enttäuscht" über den Vorfall. "Wir sprechen unsere aufrichtige Entschuldigung an den neuseeländischen Fußball, alle betroffenen Spielerinnen und das Neuseeländische Olympische Komitee aus". Der Vorfall und weitere Schritte sollen mit dem IOC, den Organisatoren und dem Weltverband FIFA besprochen werden.

Das Kanadische Olympische Komitee hat sich für den Drohnen-Vorfall bei Neuseeland entschuldigt. © Nick Iwanyshyn/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

24. Juli, 6.13 Uhr: Russe in Paris wegen mutmaßlicher Störaktionen festgenommen

Kurz vor dem Beginn der Olympischen Sommerspielen in Paris ist ein Russe wegen mutmaßlicher Störaktionen von der französischen Polizei festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, "destabilisierende Handlungen" während der Großveranstaltung in der französischen Hauptstadt geplant zu haben, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Wohnung des Verdächtigen sei durchsucht und der Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen der "Weitergabe von Informationen an eine ausländische Macht mit dem Ziel, Feindseligkeiten in Frankreich zu schüren". Im Falle einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten bis zu 30 Jahre Haft. Einzelheiten zu den mutmaßlichen Plänen des Mannes wurden nicht bekannt. Die Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft schaltete sich aber nicht in den Fall ein.

23. Juli, 21.11 Uhr: Polnischer Hochspringer positiv auf Dopingmittel getestet

Der polnische Hochspringer Norbert Kobielski (27) ist kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Dienstag bekannt. Beim 27-Jährigen wurden laut Mitteilung Norephedrin-Metaboliten nachgewiesen. Der 27-Jährige hatte bei der der WM 2023 in Budapest den zehnten Platz belegt, bei den Europameisterschaften im vergangenen Monat in Rom wurde Kobielski Sechster. Seine Bestleistung liegt bei 2,33 Metern. Kobielski hat die polnische Olympiadelegation in Paris bereits verlassen. Die Qualifikation der Hochspringer findet am 7. August statt, das Finale drei Tage später.

Norbert Kobielski (27) musste das polnische Olympia-Team noch vor Beginn der Spiele verlassen. © Andreas SOLARO / AFP

23. Juli, 20.19 Uhr: Dreimalige Olymiasiegerin Charlotte Dujardin suspendiert - auf eigenen Wunsch

Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin aus Großbritannien hat ein Fehlverhalten im Training eingeräumt und wird nicht bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Der Weltverband FEI teilte mit, dass Dujardin vorläufig für sechs Monate suspendiert worden sei. Die 39-Jährige habe bis zum Abschluss von Untersuchungen wegen eines Videos selbst darum gebeten. Auf dem Video sei zu sehen, wie Dujardin gegen das Wohlergehen eines Pferdes handele. Sie selbst habe zugegeben, dass ihr Verhalten unangemessen gewesen sei. Damit wird bei Olympia in Paris eine der größten Konkurrentinnen des deutschen Dressur-Teams um Jessica von Bredow-Werndl fehlen. Auf dem vier Jahre alten Video sei zu sehen, wie sie während einer Trainingseinheit eine Fehlentscheidung treffe, teilte Dujardin über die sozialen Netzwerke mit. Sie habe beschlossen, sich vorläufig aus allen Wettkämpfen zurückzuziehen - einschließlich der Olympischen Spiele in Paris, schrieb sie weiter. "Was passiert ist, war überhaupt nicht meine Art und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler unterrichte, aber es gibt keine Entschuldigung", hieß es in der Stellungnahme. "Ich schäme mich zutiefst und hätte in dem Moment ein besseres Beispiel abgeben sollen." Was genau auf dem Video zu sehen ist, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Charlotte Dujardin (39) zählte zu den Topfavoritinnen auf Olympia-Gold, jetzt sagte sie die Spiele kurzfristig ab. © Uwe Anspach/dpa

23. Juli, 17.15 Uhr: Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder tragen die deutsche Fahne

Wer die Wahl des Fahnenträgers gewann, sickerte am heutigen Dienstag bereits durch, jetzt hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) reagiert und die Meldung nicht nur bestätigt, sondern auch die Fahnenträgerin bekannt gegeben! Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (30) und Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (28) werden die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag tragen. Das Duo setzte sich bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durch. Während es für Schröder die Olympia-Premiere ist, tritt Wagner bereits zum zweiten Mal unter den Ringen an: 2021 gewann sie Bronze sowohl im Einzel als auch im Team.

Anna-Maria Wagner (28) und Dennis Schröder (30) dürfen das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier anführen. © Julian Stratenschulte/Oliver Weiken/dpa

23. Juli, 16.25 Uhr: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst beendet ihre Karriere

Während Beachvolleyballerin und Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig (38) auch 2024 noch bei den Olympischen Spielen auf Medaillenjagd geht, macht ihre damalige Gold-Partnerin Kira Walkenhorst (33) endgültig Schluss. Mehr darüber lest Ihr hier: "Kurz vor Olympia: Deutsche Gold-Heldin kündigt Rücktritt an!"