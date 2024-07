Olympia 2024 im Liveticker: Isabel Gose holt nächste deutsche Medaille im Schwimmen!

Fortsetzung des Artikels laden

31. Juli, 15.20 Uhr: Sabotage trifft Fanzone der Olympischen Spiele

Eine Fanzone der Olympischen Spiele in Paris ist zweimal hintereinander von Sabotage getroffen worden. Am Schloss von Vincennes am Stadtrand von Paris hätten Verantwortliche am Montag festgestellt, dass die Glasfaserleitungen, die das Gelände unter anderem für die Übertragung der Wettkämpfe auf Großbildschirmen versorgen, an mehreren Stellen durchtrennt worden waren. Das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft. Die Anlage wurde repariert und am Dienstag erneut beschädigt. Die Abteilung für Cyberkriminalität übernahm die Ermittlungen. Wer konkret hinter diesen Taten stecken könnte, haben die Behörden noch nicht gesagt. Im Vorfeld der Spiele hatte Frankreich Destabilisierungsversuche insbesondere durch Russland befürchtet, nachdem es zu einer Reihe von Taten mit einem mutmaßlichen Bezug zu Russland gekommen war.

31. Juli, 15.09 Uhr: Basketballerinnen bangen weiter um Nyara Sabally

Die deutschen Basketballerinnen bangen vor dem zweiten Vorrunden-Spiel gegen Japan weiter um den Einsatz von Nyara Sabally. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty konnte auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern war zwar in der Trainingshalle Salles Maurice Herzog et Pierre Mazeaud in Lille anwesend, verfolgte die Einheit nach ihrer leichten Gehirnerschütterung aus dem Auftaktspiel gegen Belgien aber nur als Zuschauerin. "Es ist sehr zweifelhaft, ob sie spielen kann", sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis mit Blick auf die Partie gegen Japan am Donnerstag (11 Uhr). Mit einem weiteren Sieg hätte das deutsche Team die Qualifikation für das Viertelfinale und die damit verbundene Reise nach Paris sicher.

Beim Spiel gegen Japan ist der Einsatz von Nyara Sabally (24) noch ungewiss. © Sameer AL-DOUMY / POOL / AFP

31. Juli, 14.59 Uhr: Tennis-Doppel Krawietz/Pütz scheidet im Viertelfinale aus

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz muss die Hoffnungen auf eine Medaille bei den Sommerspielen in Frankreich aufgeben. Im olympischen Tennis-Wettbewerb verlor das Davis-Cup-Duo nach gewonnenem ersten Satz im Viertelfinale am Ende mit 6:3, 1:6, 5:10 gegen die Tschechen Tomas Machac und Adam Pavlasek. Der entscheidende dritte Durchgang wurde als Match-Tiebreak gespielt. Krawietz und Pütz waren in Paris an Position zwei gesetzt. Machac hatte gemeinsam mit Katerina Siniakova bereits das deutsche Mixed-Duo Alexander Zverev und Laura Siegemund besiegt. Im Einzel verlor Machac gegen Zverev.

Tim Pütz (36, l.) und Kevin Krawietz (32) durften auf eine Olympia-Medaille hoffen. Doch der Traum endet im Viertelfinale. © Marton Monus/dpa

31. Juli, 14.21 Uhr: Hockey-Frauen auf Viertelfinal-Kurs

Die deutschen Hockey-Frauen haben mit ihrem zweiten Sieg bei den Olympischen Spielen einen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Im dritten Gruppenspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gegen Gastgeber Frankreich 5:1 (3:0) durch. Die Treffer für den WM-Vierten erzielten Kapitänin Nike Lorenz (3., 52. und 53. Minute), Charlotte Stapenhorst (11.) und Amelie Wortmann (28.). Für Frankreich war Yohanna Lhopital (51.) erfolgreich. Dabei kam es nach dem ersten Viertel zu einem lautstarken Zwist, als Altenburg Nationalspielerin Anne Schröder gut hörbar für die TV-Zuschauer verbal angriff. "Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache", sagte der 43-Jährige: "Das ist von dir schlecht. Meine Güte, jetzt reiß dich zusammen."

31. Juli, 14.01 Uhr: CAS bestätigt Punktabzug gegen Kanada

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat nach dem Drohnen-Skandal um Kanadas Fußballerinnen die Strafe des Weltverbandes FIFA bestätigt. Der verhängte Abzug von sechs Punkten hat somit weiter Bestand. Kanada bleibt damit vor dem olympischen Gruppenfinale am Mittwochabend bei null Punkten trotz zwei Siegen. Das Kanadische NOK und der Verband Canada Soccer waren am Montag vor die Ad-Hoc-Kommission des CAS gezogen, um das Urteil rückgängig zu machen oder abzumildern. Am Dienstag hatte es eine Anhörung gegeben - ohne Erfolg. Video-Analyst Joey Lombardi hatte mit einer Drohne das Training von Vorrundengegner Neuseeland ausgespäht, offenbar gab es zudem weitere ähnliche Vorfälle.

31. Juli, 13.50 Uhr: Koepfer ärgert Djokovic nur einen Satz lang

Dominik Koepfer versuchte alles, rannte, rackerte, riskierte - doch an einer Sensation durfte der Schwarzwälder nur kurz schnuppern. Gegen den serbischen Überspieler Novak Djokovic unterlag Koepfer im Achtelfinale des olympischen Tennisturniers nach einer zeitweise bemerkenswert guten Leistung 5:7, 3:6 und kann sich nun auf das Doppel mit Jan-Lennard Struff konzentrieren. Dort spielt das Duo am Mittwoch im Viertelfinale gegen Matthew Ebden/John Peers (Australien). Koepfer, der das bislang einzige Duell mit Djokovic 2020 im Viertelfinale des Masters von Rom knapp 3:6, 6:4, 3:6 verloren hatte, konnte den haushohen Favoriten zunächst wieder ärgern. Der 30-Jährige, der in den ersten beiden Runden bei Dreisatzsiegen über Milos Raonic und Matteo Arnoldi überzeugt hatte, spielte erfrischend selbstbewusst auf, hatte eine starke Länge in seinen Schlägen und ging auch Djokovics hohes Tempo mit.

Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer (30, Bild) hat den serbischen Gold-Mitfavoriten Novak Djokovic trotz eines mutigen Auftritts bei den Sommerspielen in Paris nicht stoppen können. © Sven Hoppe/dpa

31. Juli, 13.36 Uhr: Hockey-Bundestrainer mit Verbal-Attacke gegen Spielerin

Hockey-Bundestrainer Valentin Altenburg hat Nationalspielerin Anne Schröder während des Olympia-Vorrundenspiels gegen Frankreich gut hörbar für die TV-Zuschauer verbal scharf angegriffen. "Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache", sagte der 43-Jährige nach dem ersten Viertel im Spiel gegen die Gastgeberinnen: "Das ist von dir schlecht. Meine Güte, jetzt reiß dich zusammen." Altenburg war sichtlich aufgebracht über das Verhalten von Schröder, die sich vor seinem Ausbruch vom Mannschaftskreis weggedreht und kurz mit dem Kopf geschüttelt hatte. Die 29-Jährige ließ die Schimpftirade des Coachs über sich ergehen und antwortete kurz vor dem Beginn des zweiten Viertels nicht. Deutschland führte zu diesem Zeitpunkt gegen den Außenseiter bereits mit 2:0.

Hockey-Bundestrainer Valentin Altenburg wird laut, weil er mit ihrem Auftritt bei Olympia offenbar unzufrieden ist. © Federico Gambarini/dpa

31. Juli, 12.52 Uhr: Frauen-Doppelvierer gewinnt Olympia-Bronze

Der deutsche Doppelvierer der Frauen hat bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen. Die Crew um Schlagfrau Pia Greiten lieferte im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne einen beherzten Schlussspurt und sicherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) hinter Großbritannien und den Niederlanden die erste Medaille der Sommerspiele. Für das deutsche Olympia-Team ist es nach zweimal Gold der dritte Podestplatz in Paris. Greiten, Leonie Menzel, Tabea Schendekehl und Maren Völz knüpften damit an frühere Erfolge des Frauen-Doppelvierers an. Vor Paris hatte es sechsmal Gold gegeben, zuletzt bei den Sommerspielen 2016 in Rio, sowie jeweils einmal Silber und Bronze.

Jubel bei Deutschlands Pia Greiten und Tabea Schendekehl! Trotz schwieriger Saison erobert die Crew im olympischen Finale einen Podestplatz. © Sebastian Kahnert/dpa

31. Juli, 12.35 Uhr: Handballer verlieren gegen Kroatien

Deutschlands Handballer haben nach euphorischen Olympia-Tagen den ersten Rückschlag kassiert und den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale klar verpasst. Nach Siegen über Mitfavorit Schweden und Außenseiter Japan verlor die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gegen Kroatien mit 26:31 (13:15) und zeigte über 60 Minuten eine durchweg enttäuschende Leistung. Schon bei der Heim-EM im Januar sowie bei der Olympia-Qualifikation im März hatte das DHB-Team das Parkett als Verlierer verlassen. Vor rund 5.700 Zuschauern in Paris war Kapitän Johannes Golla mit acht Toren bester deutscher Werfer. Trotz der Niederlage haben die deutschen Handballer weiterhin gute Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen. In den abschließenden Gruppenspielen gegen Spanien und Slowenien geht es neben dem Kampf ums Viertelfinale auch um eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf.

Bittere Pleite für Kai Häfner (35) und das deutsche Handball-Team! Angstgegner Kroatien war einfach zu stark. © Marcus Brandt/dpa

31. Juli, 12.25 Uhr: Lukas Märtens schwimmt ins Halbfinale

Lukas Märtens ist auf seiner Nebenstrecke 200 Meter Rücken überraschend souverän ins olympische Halbfinale eingezogen. Der Olympiasieger über 400 Meter Freistil schlug in der La Défense Arena nach 1:56,89 Minuten an und belegte damit Platz zwei der Vorläufe. Auf Rang eins landete der Schweizer Roman Mityukov. Der Brite Luke Greenbank, der eigentlich ebenfalls schneller war als Märtens, wurde disqualifiziert. "Die Zeit ist schon gut", sagte Märtens. "Aber ich denke, das musste ich auch im Vorlauf anbieten." Der 22-Jährige bremste die Erwartungen, nicht alle Konkurrenten hätten ihr volles Potenzial abgerufen. "Ich denke bei mir ist auch noch ein bisschen was drin, aber die anderen sind keine Ahnung was da rumgeplanscht", sagte er und ergänzte: "Ich denke, wenn ich ein Finale erreiche, ist das für mich schon das Allergrößte. Egal, wie es heute Abend ausgeht, auch wenn ich es nicht schaffe, ist es mir vollkommen egal. Ich habe mich schon ganz gut präsentiert."

Der deutsche Olympiasieger Lukas Märtens steht im Finale über 200 Meter Rücken. © Michael Kappeler/dpa

31. Juli, 11.59 Uhr: Zweiter Sieg für deutsches Beachvolleyball-Duo

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Tor zum Achtelfinale ganz weit aufgestoßen. Das Duo entschied am Mittwochvormittag durch ein 2:0 (21:17, 21:9) gegen die Tschechinnen Marie-Sara Stochlova/Barbora Hermannova auch sein zweites Match vor der malerischen Kulisse am Fuß des Eiffelturms für sich und hat den dritten Platz in ihrer Gruppe C bereits sicher. Die WM-Dritten von 2022, die vor zwei Wochen mit dem Triumph beim Elite16-Turnier in Wien ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hatten, machten wie beim Auftakt gegen die Französinnen Clemence Vieira/Aline Chamereau (2:0) kurzen Prozess. Das abschließende Vorrundenspiel wartet am Freitag (22 Uhr/ARD und Eurosport) unter Flutlicht gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng.

Svenja Müller (l.) und Cinja Tillmann sind in Paris weiter auf Kurs. © Thomas SAMSON / AFP

31. Juli, 11.50 Uhr: Turnerin holt Edelmetall nach Schreckmoment

