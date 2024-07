Olympia 2024 im Liveticker: Medaillen-Traum unserer Tennis-Stars lebt weiter

Größte Hoffnungsträgerin im deutschen Judo-Team in Paris ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner. Sie startet am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilogramm. Am Sonntag ist Mascha Ballhaus in der 52-Kilo-Klasse im Einsatz.

Auch auf Bronze hat die WM-Zweite von 2022 damit keine Chance mehr. Nur wer ins Viertelfinale einzieht, kann noch den Weg über die Hoffnungsrunde gehen. Schon bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren war Menz in der ersten Runde gescheitert.

Judoka Katharina Menz ist auch bei den Olympischen Spielen in Paris früh ausgeschieden. Die 33-Jährige aus Backnang verlor ihren Auftaktkampf gegen die Portugiesin Catarina Costa in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm durch Waza-ari.

Vor 10.600 Zuschauern in Paris dominierte das deutsche Team die Anfangsphase dank starker Abwehrarbeit und Assen von Ausnahmespieler Georg Grozer. Im zweiten Durchgang ließ Deutschland gute Chancen auf den Satzgewinn liegen und war in der Folge die schlechtere Mannschaft.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist mit insgesamt sieben Booten in den 14 olympischen Wettkampfklassen vertreten. Für den Achter beginnt der Kampf um eine Medaille am Montag.

Der souveräne Sieg im östlich von Paris gelegenen Stade Nautique von Vaires-sur-Marne mit einem Vorsprung von gut neun Sekunden verhalf dem 28-Jährigen auf direktem Weg in das Viertelfinale am Dienstag.

Südkorea drückte sein Bedauern über den Vorfall aus. Wie das Sportministerium in Seoul mitteilte, strebt man ein Treffen mit IOC-Chef Thomas Bach an. Das Nationale Olympische Komitee Südkoreas hatte zuvor bereits angekündigt, ein Protestschreiben an das IOC zu senden, damit sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederhole.

Mieses Wetter prägte die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris - es regnete zweitweise in Strömen. Zahlreiche prominente Gäste zogen sich Regencapes über die feinen Kleider und Anzüge, auch auf dem Boot des deutschen Teams waren Ponchos das Kleidungsstück der Wahl. Die Stimmung war dennoch bestens. Und doch trübte ein vermeintlicher Zwischenfall die Freude einiger deutscher Sportler.

Sein Auftritt als deutscher Fahnenträger gibt Basketball-Star Dennis Schröder Auftrieb für die Mission Olympia-Medaille.

"Das war Wahnsinn. So ein Gefühl, mit so vielen Augen auf dich gerichtet", sagte der 30-Jährige nach der Eröffnungszeremonie in Paris. Er habe sehr viele deutsche Flaggen gesehen, die Fans hätten viel Liebe gezeigt. Nun sei "Go-Time".

Die deutschen Basketballer treffen heute (13.30 Uhr) in ihrem ersten Gruppenspiel in Lille auf Japan. Der Weltmeister geht als klarer Favorit in das Spiel. Schröder und seine Teamkollegen waren am Freitagabend aus dem zweieinhalb Autostunden südlich gelegenen Paris zurück nach Lille gereist.

"Das war es auf jeden Fall wert", sagte der Spielmacher. Schröder glaubt, dass alle deutschen Athleten einen "geilen Tag" gehabt haben.