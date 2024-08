Olympia 2024 im Liveticker: Olympiasieger Märtens verpasst nächste Medaille für Deutschland

Fortsetzung des Artikels laden

1. August, 10.35 Uhr: Rückschlag für die deutschen Ruderer schon vor dem Qualifikationslauf

Auch der Deutschland-Achter zog trotz personeller Probleme in das Finale ein. Mit einem zweiten Platz im Hoffnungslauf wendete das DRV-Paradeboot das drohende Aus ab. Obwohl der erkrankte Schlagmann Mattes Schönherr (Potsdam) kurzfristig ersetzt werden musste, bot der WM-Fünfte im Stade Nautique eine starke Vorstellung und musste sich nur dem Mitfavoriten aus den Niederlanden geschlagen geben.

Das Paradeteam des deutschen Ruder-Achters schaffte auch ohne Schlagmann Mattes Schönherr den Finaleinzug. © Sebastian Kahnert/dpa

1. August, 10.22 Uhr: Ruderer Oliver Zeidler dominiert und kann sich Gold-Hoffnungen machen

Topfavorit Oliver Zeidler hat erstmals das Finale bei Olympischen Spielen erreicht und greift nach der erhofften Medaille. Anders als noch vor drei Jahren in Tokio gewann der dreimalige Ruder-Weltmeister das Halbfinale im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne mit deutlichem Vorsprung. Damit fährt der 28-Jährige am Samstag (10.30 Uhr) im Endlauf um Gold im Einer.. Im Finale kommt es zum Duell mit dem Niederländer Simon van Dorp, der Zeidler als einziger Ruderer in dieser Saison geschlagen hat.

Ruderer Oliver Zeidler konnte seine Favoritennrolle im Halbfinale untermauern. © BERTRAND GUAY / AFP

1. August, 10.14 Uhr: Deutsche Beachvolleyballer auf Achtelfinal-Kurs

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei den Olympischen Spielen einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Die deutschen Meister setzten sich am Fuße des Eiffelturms nach einem Tiebreak-Krimi gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert 2:1 (16:21, 21:18, 19:17) durch. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat das Hamburger Duo mindestens Platz drei in der Gruppe C sicher. Am Samstag (9.00 Uhr) geht es zum Abschluss der Vorrunde für Ehlers/Wickler noch gegen Michal Bryl/Bartosz Losiak.

Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde. Bei den Frauen sind Svenja Müller und Cinja Tillmann bereits vor ihrem letzten Spiel für das Achtelfinale qualifiziert.

Freudenschrei: Clemens Wickler kann mit seinem Partner Nils Ehlers so gut wie fürs Achtelfinale planen. © Thomas SAMSON / AFP

1. August, 10.02 Uhr: 3x3-Basketballerinnen fahren nächsten Sieg ein

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihren nächsten Sieg eingefahren. Das Quartett um Top-Scorerin Sonja Greinacher (8 Punkte) gewann am Donnerstag ihr frühes Spiel auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris gegen die bislang ungeschlagenen Kanadierinnen 19:15. Bereits am Abend ist das DBB-Team erneut im Einsatz.

Bei ihrer Olympia-Premiere am Dienstag war dem Quartett um Greinacher, Svenja Brunkhorst, Elisa Mevius und Marie Reichert mit einem Sieg gegen die USA ein echter Paukenschlag gelungen. Auch am Mittwoch hatte sich das DBB-Team bei der knappen Niederlage gegen Australien stark geschlagen. Um 18.30 Uhr geht es für das deutsche 3x3-Team noch gegen Aserbaidschan, das am Mittwoch wie Deutschland tags zuvor die US-Amerikanerinnen geschlagen hatte. In der Gruppenphase treten alle acht qualifizierten Mannschaft einmal gegeneinander an. Die beiden Gruppenbesten kommen direkt ins Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Play-ins. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.

Haben gut zu lachen: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen nach ihrem nächsten Sieg. © Sina Schuldt/dpa

1. August, 9.39 Uhr: Keine deutsche Medaille im Herren-Gehen

Die Entscheidung der Männer im 20 Kilometer gehen ist gefallen. Gold holt Brian Daniel Pintado (29) aus Ecuador, Silber sichert sich Caio Bonfim (33, Brasilien). Die Deutschen Christopher Linke (35, Potsdam) und Leo Köpp (26, Berlin) kamen auf Platz 19 und 23 ins Ziel.

1. August, 8.52 Uhr: Kanuten gehen mit 14 Booten auf Medaillen-Jagd

Die deutschen Rennsport-Kanuten greifen mit 14 Booten nach den Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) meldete für die Wettkämpfe in der kommenden Woche vor allem in nahezu allen Kajak-Disziplinen zwei Boote. Es gehen die Athleten aus dem Kajak-Vierer, der in Tokio die Goldmedaille gewann, ebenfalls in zwei Kajak-Zweiern an den Start. Max Rendschmidt (30) sitzt mit Tom Liebscher-Lucz (30) im Boot, Max Lemke (27) mit Jacob Schopf (25), der im Vergleich zu den Spielen vor drei Jahren für Ronald Rauhe (42) in den K4 gerückt ist. Die Medaillen bei den Vierern werden bereits am 8. August vergeben, die anderen Bootsklassen folgen danach. Doppelstarts sind auch im Kajak-Zweier und im Canadier-Einer der Frauen sowie dem Kajak-Einer der Männer geplant. Bei den Canadier-Männern richten sich die Blicke vor allem auf den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel, der 36-Jährige geht auf seiner Paradestrecke über 1000 m an den Start.

1. August, 7.50 Uhr: Gewitter in Paris: Wettbewerbe im Gehen verzögert

Wegen eines Gewitters wird der Start der Wettbewerbe im Gehen bei den Olympischen Spielen in Paris um eine halbe Stunde verschoben. Statt um 7.30 Uhr beginnen die Männer heute nun um 8 Uhr, wie der Leichtathletik-Weltverband mitteilte. Für die Frauen geht es um 9.50 Uhr statt um 9.20 Uhr los. Am frühen Morgen regnete es in der französischen Hauptstadt, zahlreiche Blitze waren am Himmel zu sehen. Nach dem Sonnenaufgang sah es jedoch besser aus. Allerdings war die Luftfeuchtigkeit noch sehr hoch.

1. August, 7.02 Uhr: Angelique Kerber emotional verabschiedet

Angelique Kerber durchlebte noch mal große Emotionen. Mit reichlich Applaus und minutenlangen "Angie, Angie"-Sprechchören ist die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im deutschen Haus in Paris in die Tennis-Rente verabschiedet worden. "Wenn ich das sehe, will ich gar nicht gehen", sagte die 36-Jährige mit einem Schmunzeln. Natürlich habe sie sich die Entscheidung aber gut überlegt. Sie glaube, es gebe keinen besseren Ort, um abzutreten. Die Stunden nach ihrem Olympia-Aus seien "sehr emotional" gewesen, berichtete Kerber. Und im deutschen Haus ging es genauso weiter. Tennis-Kollegen und andere Sportstars standen Spalier, als die Kielerin auf die Bühne kam. Als ein Video mit Highlights ihrer Laufbahn gezeigt wurde, war Kerber sichtlich ergriffen. Anschließend wurde Sekt verspritzt.

Angelique Kerber verabschiedete sich in Paris von der Tennis-Bühne. © Sven Hoppe/dpa

1. August, 6 Uhr: Deutscher Boxer fiebert Viertelfinale entgegen

Die deutsche Box-Hoffnung Nelvie Tiafack fiebert seinem Viertelfinal-Kampf bei den Olympischen Spielen mit großer Ungeduld entgegen. "Ich kann nicht mehr warten. Das Einzige, was mich nervt, ist diese lange Pause. Es geht um so viel", sagte der 25-Jährige dem SID vor seinem mit Spannung erwarteten Fight gegen den Italiener Diego Lenzi am Freitag (17.38 Uhr) in Paris. Mit einem Sieg hätte der Superschwergewichtler (über 92 kg) eine Medaille bereits sicher, es wäre das erste deutsche Olympia-Edelmetall im Boxen seit 2016. Die beiden Halbfinal-Verlierer erhalten jeweils Bronze. "Ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Aber wir haben ihn uns schon angeschaut, vor allem mein Trainer", sagte Tiafack, der sein Achtelfinale am Montag souverän mit 5:0 gegen Mahammad Abdullayev aus Aserbaidschan gewonnen hatte.

Die deutsche Box-Hoffnung Nelvie Tiafack hat eine Medaille in Paris fest im Blick. © MOHD RASFAN / AFP

31. Juli, 22.50 Uhr: Josha Salchow wird Sechster über 100 Meter Freistil

Die deutschen Schwimmer liefern eine Top-Leistung nach der nächsten ab: Als erster Deutscher seit 32 Jahren zog Josha Salchow in ein olympisches 100-Meter-Freistil-Finale ein und wurde dort prompt Sechster. In deutscher Rekordzeit von 47.80 Sekunden setzte Salchow den Aufwärtstrend der deutschen Schwimmer nach zuletzt eher erfolglosen Jahren fort. Gold sicherte sich der Chinese Zhanle Pan in 46.40 Sekunden, der damit den ersten Weltrekord der diesjährigen Schwimmwettbewerbe erzielte, vor Kyle Chalmers aus Neuseeland und David Popovici aus Rumänien.

Dass Josha Salchow das Finale über 100 Meter Freistil überhaupt erreicht hatte, war bereits ein riesiger Erfolg. Dort holte er dann den sechsten Platz. © Sven Hoppe/dpa

31. Juli, 22.39 Uhr: Leon Marchand sichert sich sein drittes Gold - davon zwei an einem Tag!

Der Franzose Leon Marchand entwickelt sich immer mehr zum Gesicht der Spiele! Am heutigen Mittwoch sicherte sich der Schwimmer gleich zwei Goldmedaillen innerhalb kürzester Zeit. Keine zwei Stunden, nachdem er über 200 Meter Schmetterling triumphiert hatte, wurde er auch über 200 Meter Brust Olympiasieger, die La Défense Arena tobte. Schon am Sonntag hatte er über 400 Meter Lagen Gold geholt, auch in den 200 Meter Lagen geht er noch an den Start.

Leon Marchand hat bereits drei Goldmedaillen, eine weitere könnte noch folgen. © Michael Kappeler/dpa

31. Juli, 22.03 Uhr: Lukas Märtens macht nächstes Finale klar

Lukas Märtens, frischgebackener Olympiasieger über 400 Meter Freistil, hat die Weichen in Richtung nächste Medaillenchance gelegt. Über 200 Meter Rücken hielt der 22-Jährige mit den Spezialisten mit, schlug als Zweiter hinter Weltmeister Hubert Kos in seinem Halbfinale an und hatte insgesamt die viertbeste Zeit aller Starter. Die 200 Meter Rücken sind eine Nebenstrecke für den deutschen Shootingstar, der als Rückenschwimmer begann, ehe er auf die mittleren und langen Freistilstrecken wechselte.

Lukas Märtens ist auch über 200 Meter Rücken im Kreis der Medaillenkandidaten zu finden. © Michael Kappeler/dpa

31. Juli, 21.32 Uhr: Isabel Gose holt Bronze über 1500 Meter Freistil

Schwimmerin Isabel Gose holt die nächste deutsche Medaille! Über 1500 Meter Freistil gewann die 22-Jährige in deutscher Rekordzeit Bronze und musste nur Weltrekordhalterin Katie Ledecky aus den USA und die Französin Anastasiia Kirpichnikova ziehen lassen. Damit holte sie nach ihrem Ex-Freund Lukas Märtens, der über 400 Meter Freistil sogar Olympiasieger wurde, die zweite Medaille für die deutschen Schwimmer bei diesen Spielen und erfüllte sich ihren großen Traum. Vor wenigen Tagen war Gose über 400 Meter Freistil zwar ebenfalls deutsche Rekordzeit geschwommen, aber nur auf Platz fünf gelandet. Als zweite Deutsche hatte sich Leonie Märtens, Schwester von Goldmedaillengewinner Lukas, für das Finale über 1500 Meter Freistil qualifiziert. Sie landete abgeschlagen auf dem achten Platz.

Isabel Gose sorgte für das nächste deutsche Erfolgserlebnis im olympischen Swimmingpool! © Michael Kappeler/dpa

31. Juli, 21.07 Uhr: DFB-Frauen erreichen das Viertelfinale

Deutschlands Fußballerinnen haben bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale erreicht und dürfen weiter auf eine Medaille hoffen. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch kam im letzten Vorrundenspiel zu einem 4:1 (1:0)-Sieg gegen Sambia und beendete die Gruppe B mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz. Vor spärlicher Kulisse in Saint-Étienne erzielten Lea Schüller mit einem Doppelpack (10./61. Minute), Klara Bühl (48.) und Elisa Senß (90.+7) die Tore für die DFB-Auswahl, die zuvor gegen Australien (3:0) gewonnen und gegen die USA (1:4) verloren hatte. Barbra Banda (50.) traf für Sambia. Deutschlands Gegner im Viertelfinale am Samstag in Marseille stand beim Abpfiff der Partie noch nicht fest.

Lea Schüller steuerte zwei Treffer zum DFB-Sieg über Sambia bei. © Silvia Izquierdo/AP/dpa

31. Juli, 20.56 Uhr: Rafael Nadal und Carlos Alcaraz scheitern im Viertelfinale

Der Traum von einem weiteren großen Triumph im Stade Roland Garros ist vorbei, für Rafael Nadal sind die Olympischen Spiele beendet. Der Spanier unterlag an der Seite des French-Open-Siegers Carlos Alcaraz im Doppel-Viertelfinale gegen die US-Amerikaner Rajeev Ram/Austin Krajicek 2:6, 4:6. Im Einzel war Nadal in der zweiten Runde gegen seinen ewigen Rivalen Novak Djokovic ausgeschieden. Ob Nadal (38) noch einmal an den Ort zurückkehrt, wo er einmalige 14 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, ist fraglich. Seit anderthalb Jahren bremsen ihn verschiedene Verletzungen aus, er hatte angekündigt, nach Olympia über seine Zukunft zu entscheiden. Für Paris hatte Nadal noch einmal die letzten Kräfte mobilisiert. Nach seinem Erstrundenaus im Mai bei den French Open gegen Alexander Zverev pausierte er und ließ Wimbledon sausen. Zu seiner dritten Medaille nach Einzelgold in Peking 2008 und Doppelgold in Rio 2016 reichte es aber nicht mehr.

Für Rafael Nadal (r.) ist Olympia beendet, Carlos Alcaraz hat noch eine Chance im Einzel. © CARL DE SOUZA / AFP

31. Juli, 20.49 Uhr: Alexander Zverev nimmt nächste Hürde auf Mission Titelverteidigung

Nur noch zwei Schritte bis zur Medaille - der Traum vom zweiten Gold lebt: Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Olympischen Spiele, musste sich aber erneut phasenweise mächtig strecken. Der Tokio-Champion setzte sich am Mittwoch in Paris gegen Alexei Popyrin mit 7:5, 6:3 durch und hatte mit dem hartnäckigen Australier vor allem im ersten Satz einige Mühe. In der Runde der letzten acht ist für Zverev gegen den italienischen Wimbledon-Halbfinalisten Lorenzo Musetti auf jeden Fall eine Leistungssteigerung nötig. Und das gilt erst recht für das Halbfinale - dort dürfte es dann in einer Neuauflage von Tokio 2021 gegen Novak Djokovic gehen.

Alexander Zverev hatte im ersten Satz Probleme, zog schließlich aber ins Viertelfinale ein. © Sven Hoppe/dpa

31. Juli, 20.36 Uhr: Turner Nils Dunkel landet im Mehrkampffinale auf Platz 18

Der Japaner Shinnosuke Oka hat bei den Olympischen Spielen in Paris seine zweite Goldmedaille gewonnen. Zwei Tage nach dem Sieg im Team-Finale siegte der 20-jährige Turner auch im Einzel-Mehrkampf und ist Nachfolger seines Landsmannes Daiki Hashimoto, der in der Arena Bercy Sechster wurde. Mit 86,832 Punkten verwies Shinnosuke die beiden Chinesen Zhang Boheng mit 86,599 Zählern und Xiao Ruoteng mit 84,898 Punkten auf die Ränge zwei und drei. Nils Dunkel aus Halle/Saale hatte sich als einziger Deutscher für das Mehrkampf-Finale qualifiziert. Der 27-Jährige belegte mit 81,697 Punkten den 18. Platz unter 24 Teilnehmern.

Nils Dunkel zeigte besonders an seinem Paradegerät, dem Pauschenpferd, eine ansprechende Leistung, hatte aber mit dem Ausgang des Mehrkampffinales nichts zu tun. © Marijan Murat/dpa

31. Juli, 19.43 Uhr: Letztes deutsches Tennis-Doppel ausgeschieden

Aus für die deutschen Tennis-Doppel in Paris: Nach Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den Olympischen Spielen auch Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff das Halbfinale verpasst. Koepfer/Struff unterlagen am Mittwoch trotz großen Kampfes den Australiern Matthew Ebden/John Peers mit 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Für beide ist Olympia damit beendet: Struff musste am Vortag aus gesundheitlichen Gründen im Einzel zurückziehen, Koepfer scheiterte am Mittag an Novak Djokovic.