Olympia 2024 im Liveticker: Schlimme Verletzung überschattet Spaniens Handball-Bronze

Für die an Olympia teilnehmenden Sportler sollte die eigene Medaille in der Hand eigentlich das Größte sein - doch der Drittplatzierte in der Disziplin Street Skateboard, der US-Athlet Nyjah Huston, hat sich über den Zustand seiner Bronze-Medaille beschwert.

Die Medaille sehe aus, "als wäre sie im Krieg gewesen", hatte Huston auf Instagram geschrieben. Demnach blättert an der Auszeichnung, die er am 29. Juli erhielt, bereits die Farbe ab.



Das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele in Paris bestätigte die Beschwerde am Samstag und kündigte Abhilfe an. "Die Medaillen sind die begehrtesten Objekte der Spiele und für die Athleten das Wertvollste", erklärte das Komitee.

"Beschädigte Medaillen werden systematisch von der Pariser Münzprägeanstalt ersetzt und auf identische Art und Weise graviert."