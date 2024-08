Olympia 2024 im Liveticker: "Sein Name ist Dikec. Yusuf Dikec!" Mr. Cool schießt sich zu Silber

Fortsetzung des Artikels laden

29. Juli, 9.12 Uhr: Deutsche Handballer gegen Japan gefordert

Nach dem Auftaktsieg gegen Mitfavorit Schweden ist das DHB-Team vor wenigen Minuten ins zweite Olympia-Spiel der Gruppe A gegen Japan gestartet. Beide Mannschaften testeten bereits vor den Spielen gegeneinander, damals gewann Deutschland souverän mit 35:25. Im Moment ist die Gislason-Truppe erneut auf der Siegerstraße, nach rund zehn Minuten beträgt die Führung bereits sechs Treffer.

Das DHB-Team will mit einem Sieg gegen Japan in die neue Woche starten. © DAMIEN MEYER / AFP

29. Juli, 9.07 Uhr: Olympia-Aus für deutsches Badminton-Doppel

Deutschlands Badminton-Doppel Mark Lamsfuß und Marvin Seidel hat bei den Olympischen Spielen in Paris aufgeben müssen. Grund für den Rückzug ist nach Angaben des Deutschen Badminton-Verbandes eine Verletzung von Lamsfuß. "Mark bereitet sein Knie immer noch Probleme und sportfachlich beziehungsweise aus Leistungssicht ist es überhaupt nicht sinnvoll, dass sie weiterspielen", sagte Teilmannschaftsleiter Martin Kranitz. Die Europameister von 2022 hatten am Samstag ihr erstes Gruppenspiel gegen ein Doppel aus Indonesien mit 0:2 verloren. Am Montag sollten Lamsfuß/Seidel gegen die an Nummer drei gesetzten Inder Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty aufschlagen. Die Partie wurde ebenso wie das letzte Vorrundenduell mit Lucas Corvee/Ronan Labar aus Frankreich abgesagt.

Mark Lamsfuß (l.) und Marvin Seidel müssen ihren olympia-Traum begraben. © Arun Sankar/AFP/dpa

29. Juli, 8.30 Uhr: Olympia-Schwimmerin beendet Karriere mit 20 Jahren

Am Samstag schied die paraguayische Schwimmerin Luana Alonso bei den Vorläufen über 100 Meter Schmetterling aus, wenig später ließ sie abseits des Beckens dann die Rücktritts-Bombe platzen. Die ganze Geschichte lest Ihr unter: "Intim-Tattoo machte sie berühmt: Olympia-Schwimmerin beendet Karriere mit 20 Jahren!"

29. Juli, 7.31 Uhr: Triathlon-Training erneut abgesagt!

Die schlechte Wasserqualität der Seine bleibt ein großes Problem: Die Organisatoren sagten nun auch das für Montag angesetzte Schwimmtraining der Triathleten ab, nachdem die Regenfälle vom Wochenende in Paris das Wasser erheblich verschmutzt hatten. Man sei aber weiter "zuversichtlich", dass die Medaillenwettbewerbe am Dienstag und Mittwoch stattfinden könnten, hieß es in einer Erklärung der Organisatoren von Paris 2024 und von World Triathlon. Seit Sonntag scheint in Paris die Sonne. Für das Training habe man aber "keine ausreichenden Garantien" geben können. Die Gesundheit der Athleten habe "Priorität". Schon am Sonntag war das geplante Training in der Seine ausgefallen.

Kann der Triathlon-Wettkampf in der Seine ausgetragen werden? © Marcus Brandt/dpa

29. Juli, 6.02 Uhr: Aufatmen nach Sorge um Alexandra Popp!

Torjägerin Alexandra Popp hat mit Blick auf ihre Knieverletzung beim 1:4 der deutschen Fußballerinnen im zweiten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen gegen die USA Entwarnung gegeben. "Es ist nicht so schlimm. Es ist in dem Sinne nichts passiert. Es ist einfach durch die Ermüdung. Wir werden das wieder hinkriegen", sagte Popp, die in der 77. Minute ausgewechselt worden war. Ihren Einsatz im letzten Gruppenspiel gegen Sambia am Mittwoch (19 Uhr/ARD und Eurosport) sieht sie nicht gefährdet.

Alexandra Popp musste gegen die USA angeschlagen runter, hat sich aber nicht schlimmer verletzt. © Pascal Guyot/AFP/dpa

29. Juli, 3.12 Uhr: Deutsche Surfer scheiden bei Olympia aus