Olympia 2024 im Liveticker: Suspendierter TV-Moderator verweigert Ausreise!

Die Olympischen Spiele 2024 im Liveticker: Der suspendierte polnische TV-Moderator Przemyslaw Babiarz verweigert seine Ausreise aus Paris.

Paris (Frankreich) - Am vierten Tag der Olympischen Sommerspiele in Paris hat Team Deutschland das zweite Gold geholt. Nach Schwimmer Lukas Märtens wurde auch Vielseitigkeitsreiter Michael Jung Olympiasieger.

Bis zum 11. August wird insgesamt in 32 Sportarten gekämpft, 473 Athleten treten unter deutscher Flagge an. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

31. Juli, 7.45 Uhr: Gemeinsames Korea-Selfie geht viral

Ein gemeinsames Selfie von olympischen Tischtennisspielern aus Nordkorea und Südkorea geht seit Dienstagabend um die Welt - und wird als seltenes Zeichen grenzüberschreitender Einigkeit der beiden verfeindeten Länder gefeiert. Nachdem Südkorea im gemischten Doppel in Paris Bronze hinter Nordkorea und Olympiasieger China gewonnen hatte, stellten sich alle drei Teams auf dem Medaillenpodium zum Gruppenfoto auf. Südkoreas Lim Jonghoon drückte ab - ein Bild für die Ewigkeit entstand. Die Silbermedaille war das erste olympische Edelmetall für Nordkorea seit 2016. 2021 in Tokio war das Land aufgrund der Corona-Pandemie nicht angetreten. "Das ist der wahre Geist der Olympischen Spiele", sagte ein südkoreanischer Kommentator über das Selfie.

Lim Jonghoon (r.) sorgt mit dem gemeinsamen Korea-Selfie für einen schönen Olympia-Moment. © Jung Yeon-je / AFP

31. Juli, 6.43 Uhr: Suspendierter TV-Moderator verweigert Abreise

Mit seiner kontroversen Aussage über das Lied "Imagine" bei der Olympia-Eröffnungsfeier hatte der polnische TV-Moderator Przemyslaw Babiarz (60) für Aufregung gesorgt und war anschließend suspendiert worden. Doch verlassen will er die französische Hauptstadt offenbar nicht. Wie die polnische Zeitung Przegląd Sportowy berichtet, wehrt sich der 60-Jährige vehement gegen seine Freistellung und verweigert sogar die Abreise aus Frankreich. Unterstützung erhielt er demnach von 130 Journalismus-Kollegen, die seine Wiedereinstellung in einem Beschwerdebrief an den Sender forderten, damit bislang allerdings keinen Erfolg hatten.

Juliette Armanet (40, l.) sang bei der Eröffnungsfeier das Lied "Imagine" von John Lennon. Es gilt als Olympia-Hymne, traf allerdings inhaltlich nicht den Geschmack von Przemyslaw Babiarz (60). © SEBASTIEN BOZON / AFP

31. Juli, 6.01 Uhr: Seine-Werte passen! Triathlon-Rennen bestätigt

Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris kann mit einem Tag Verspätung stattfinden. Die Veranstalter gaben bekannt, dass die jüngsten Wasserproben in der Seine die Rennen nun ermöglichen. Damit kommt es heute zu einem Doppel-Event: Um 8 Uhr starten die Frauen mit einem Sprung in den Pariser Fluss am Pont Alexander III in ihr Rennen. Um 10.45 Uhr steht dann das am Dienstag noch abgesagte Rennen der Männer auf dem Programm. In den vergangenen Tagen hatte es noch Sorgen um das Rennen gegeben. Wegen der Regenfälle vom Freitag und Samstag verschmutzte sich das Wasser der Seine. Mikrobiologische Proben ergaben tagelang, dass die Sauberkeits-Grenzwerte überschritten waren. Deswegen fielen jeweils beide geplanten Trainings der Männer und Frauen aus und zunächst auch der Wettkampf der Männer. Der Frust bei den Beteiligten stieg.

30. Juli, 22.58 Uhr: Deutsche Basketballer mit Sieg gegen Brasilien

Paris, die Weltmeister kommen! Angeführt vom starken Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer trotz einiger Widrigkeiten vorzeitig das Ticket für das Olympia-Viertelfinale gebucht. Gegen mutige Brasilianer erkämpften die Medaillenjäger von Bundestrainer Gordon Herbert in Lille einen am Ende verdienten 86:73 (40:40)-Sieg - und dürfen sich auf die Finalrunde und das Olympische Dorf in der französischen Hauptstadt freuen. Schröder war beim zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel mit 20 Punkten bester Werfer der Deutschen, die zum Auftakt gegen Japan klar gewonnen hatten. Vor dem Finale der Gruppe B gegen Frankreich und NBA-Supertalent Victor Wembanyama am kommenden Freitag (21 Uhr) ist Deutschland ein Platz in der K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen, da der Gastgeber zuvor die Asiaten trotz einiger Schwierigkeiten mit 94:90 nach Overtime bezwungen hatte.

Angeführt von Fahnenträger Dennis Schröder (30) haben die deutschen Basketballer das Viertelfinale erreicht. © THOMAS COEX / AFP

30. Juli, 22.30 Uhr: Deutsche Freistil-Staffel belegt achten Platz im Finale

In seinem dritten Finale der Sommerspiele in Paris waren für Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens die Medaillenränge außer Reichweite. Als Startschwimmer führte der 22-Jährige aus Magdeburg die 4x200-m-Freistilstaffel im Finale in der La Defense Arena auf den achten Platz. Beim Sieg des britischen Quartetts schlugen Märtens, Rafael Miroslaw, Timo Sorgius und Josha Salchow nach 7:09,56 Minuten an. Märtens übergab als Zweiter und war schneller als am Vorabend im Einzelfinale. Der Shootingstar hatte sich am Samstag mit seinem Triumph über 400 m Freistil zum ersten deutschen Schwimm-Olympiasieger im Becken seit 1988 gekrönt. Am Montag lag er über die halbe Distanz bis zur letzten Wende wieder auf Goldkurs, fiel dann aber noch auf den fünften Platz zurück.

Über 4x200 Meter Freistil sind die ganz großen Schwimm-Nationen zu stark für Lukas Märtens (22, l.) und Timo Sorgius (21). © Michael Kappeler/dpa

30. Juli, 21.41 Uhr: Frankreichs Fußballer mit weißer Weste weiter

Souverän in die K.o.-Phase! Gastgeber Frankreich ist beim olympischen Fußballturnier der Männer mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen ins Viertelfinale eingezogen. Zum Abschluss der Vorrunde gewann das Team von Trainer Thierry Henry gegen Neuseeland mit 3:0 (1:0). Bereits in der Runde der letzten acht kommt es damit zum Duell mit der Olympia-Auswahl von Weltmeister Argentinien, die in ihrer Gruppe Platz eins verpasste. Der frühere Mainzer Bundesligaprofi Jean-Philippe Mateta (19.) erzielte in Marseille den Führungstreffer der Franzosen, Desire Doue (71.) und Arnaud Kalimuendo (74.) legten Mitte der zweiten Halbzeit nach.

30. Juli, 21.20 Uhr: Freistilschwimmer Schwarz verpasst Medaille

In Abwesenheit des Freiwasser-Olympiasiegers Florian Wellbrock ist der WM-Vierte Sven Schwarz bei den Sommerspielen in Paris im Finale über 800 m Freistil auf Platz fünf geschwommen. Der 22-Jährige aus Hannover schlug beim Sieg des irischen Doppel-Weltmeisters Daniel Wiffen nach 7:43,59 Minuten an. Wellbrock, auf dieser Strecke vor zwei Jahren noch Vizeweltmeister und bei Olympia in Tokio Vierter, war bereits im Vorlauf als enttäuschender Zwölfter ausgeschieden.

Der deutsche Freistilschwimmer Sven Schwarz (22) musste sich im Finale geschlagen geben. © Michael Kappeler/dpa

30. Juli, 21.02 Uhr: Kerber spielt am Mittwoch ums Halbfinale

Angelique Kerber spielt am Mittwochnachmittag um den Einzug ins Halbfinale des olympischen Tennisturniers. Das Match der früheren Weltranglistenersten gegen die Chinesin Zheng Qinwen ist als zweites auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt. Den Anfang auf dem größten Platz im Stade Roland Garros macht um 12 Uhr Kerbers Teamkollege Dominik Koepfer, der Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic im Achtelfinale herausfordert.

30. Juli, 20.51 Uhr: "Entsetzen" über Seine-Debakel

Der Verein Athleten Deutschland hat dem Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Paris beim Debakel um die Wasserqualität der Seine mangelnde Weitsicht vorgeworfen. Es sei nur "schwer nachvollziehbar, dass die Organisatoren trotz des bekannten Risikos offenbar auf einen Plan B verzichtet haben. Das sorgt für Entsetzen bei den Athletinnen und Athleten, die sich jahrelang auf diesen Karrierehöhepunkt vorbereitet und enorme Anstrengungen auf sich genommen haben", teilten Marlene Gomez-Göggel und Simon Henseleit, Athletenvertreter der Deutschen Triathlon Union (DTU) und Mitglieder von Athleten Deutschland, am Dienstag mit. Am Morgen waren die olympischen Triathlon-Wettbewerbe, die mit dem Schwimmen in der Seine starten sollen, wegen der schlechten Wasserqualität des Flusses um einen Tag auf Mittwoch verschoben worden.

30. Juli, 20.30 Uhr: US-Turnstar Biles feiert fünften Olympiasieg

Turn-Superstar Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen in Paris mit dem Team der USA triumphiert und ihr insgesamt fünftes Olympia-Gold seit 2016 gewonnen. Die 27-Jährige führte ihre Mannschaft in der Arena Bercy zu 171,296 Punkten. Damit hatte die US-Riege mit Biles, Hezly Rivera, Jordan Chiles, Sunisa Lee und Jade Carey 5,502 Zähler Vorsprung auf Silbermedaillengewinner Italien (165,494). Dritter wurde Brasilien (164,497). Die deutschen Turnerinnen hatten sich als Team nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Von den drei Einzelstarterinnen erreichten Helen Kevric (Stuttgart) und Sarah Voss (Köln) jeweils das Finale im Mehrkampf am Donnerstag. Die 16 Jahre alte Kevric turnt zudem am 4. August am Stufenbarren um die Medaillen. Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) hatte die Endkämpfe am Schwebebalken und am Boden verpasst.

Die Turnerinnen der USA sind auch dank Simone Biles (27) nicht zu schlagen. Der Superstar gewinnt sein fünftes Olympia-Gold. © Jan Woitas/dpa

30. Juli, 20.16 Uhr: Nächstes Olympia-Gold für Neuseeländerinnen

Neuseelands 7er-Rugby-Frauen bleiben bei Olympischen Spielen das Maß aller Dinge. Die Black Ferns Sevens sicherten sich wie schon vor drei Jahren in Tokio auch in Paris die Goldmedaille. Im Finale vor knapp 70.000 Zuschauern im Stade de France setzten sich die Neuseeländerinnen mit 19:12 (7:12) gegen das Überraschungsteam aus Kanada durch. Die Kanadierinnen hatten zuvor in Gastgeber Frankreich im Viertelfinale sowie Weltmeister und Rio-Sieger Australien in der Vorschlussrunde zwei Goldkandidaten ausgeschaltet. Neuseeland, das seit der Aufnahme der Sportart ins olympische Programm lediglich das Endspiel der Erstausgabe in Brasilien gegen den Erzrivalen Australien verloren hat, war am Dienstagabend aber eine Nummer zu groß.

Neuseelands 7er-Rugby-Frauen haben erneut Gold geholt. © CARL DE SOUZA / AFP

30. Juli, 19.40 Uhr: USA und Spanien für Hrubesch Gold-Favoriten

Bundestrainer Horst Hrubesch sieht vor dem Vorrundenabschluss gegen Sambia seine deutschen Fußballerinnen nicht als Topfavoritinnen bei den Sommerspielen. "Wir haben jetzt keine Mannschaft, die auf einen Schlag Olympiasieger werden muss. Wir haben hier zwei Mannschaften, die eigentlich das Format haben, um den Titel spielen zu müssen", sagte der 73-Jährige. "Das sind die USA und ist Spanien für mich." Vor dem Turnier hatte Hrubesch eine Medaille als Ziel ausgegeben. Die DFB-Frauen, vor acht Jahren in Rio Goldmedaillengewinnerinnen, sind vor der Partie gegen das punktlose Sambia am Mittwoch (19 Uhr) in Saint-Étienne Zweiter der Gruppe B. Australien hat ebenfalls drei Punkte, die Amerikanerinnen liegen mit sechs Zählern an der Spitze. Weltmeister Spanien führt die Gruppe C mit zwei Siegen an.

Horst Hrubesch (73) will die Außenseiterchancen seines Teams nutzen. Gegen Sambia wollen seine Fußballerinnen die Lehrstunde gegen die USA vergessen machen. © Daniel Cole/AP/dpa

30. Juli, 18.59 Uhr: Kerber scheitert mit Siegemund

Die Einzelkarriere von Angelique Kerber geht bei Olympia weiter, als Doppelspielerin hat sich die 36-Jährige am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet. In der ersten Runde von Paris unterlag Kerber mit Laura Siegemund der britischen Paarung Katie Boulter/Heather Watson mit 2:6, 3:6. Zuvor hatte Kerber am Dienstag ihr Achtelfinale im Einzel gegen die Kanadierin Leylah Fernandez 6:4, 6:3 gewonnen und ist damit nur noch zwei Siege von einer Medaille entfernt. Die frühere Weltranglistenerste Kerber hatte am Tag vor der Eröffnungsfeier bekannt gegeben, dass sie nach dem olympischen Turnier ihre Karriere beenden wird.

Angelique Kerber (36) setzt ihre Karriere nur noch im Einzel fort. © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 18.45 Uhr: Bogenschützin Kroppen eine Runde weiter

Bogenschützin Michelle Kroppen hat ihre Chance auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewahrt. Zwei Tage nach dem ernüchternden Viertelfinal-Aus mit der Mannschaft gewann die 28-Jährige aus Berlin ihre beiden ersten Duelle im Einzel und schießt am Samstag um den Einzug ins Viertelfinale. Kroppen bezwang Giorgia Cesarini aus San Marino (7:3) und Yaylagul Ramazanova aus Aserbaidschan (6:2).

Steht in der nächsten Runde: Bogenschützin Michelle Kroppen (28) © Sven Hoppe/dpa

30. Juli, 18.27 Uhr: Krawietz/Pütz träumen von Medaille

Kevin Krawietz und Tim Pütz träumen bei den Olympischen Spielen immer mehr von einer Medaille. Das Tennis-Doppel aus Coburg und Frankfurt am Main steht im Viertelfinale von Paris. Krawietz/Pütz setzten sich am Dienstag in der Runde der letzten 16 vor stimmungsvoller Kulisse gegen die französischen Lokalmatadoren Gael Monfils/Edouard Roger-Vasselin ganz souverän 6:3, 6:1 durch.

Das eingespielte Doppel des deutschen Davis-Cup-Teams bestach auf Platz sechs der Anlage der French Open mit einer sehr konzentrierten Leistung und ließ sich auch von den Trickschlägen von Publikumsliebling Monfils nicht aus dem Konzept bringen. Krawietz, der in Roland Garros zweimal triumphieren konnte, und Pütz hatten in der Vorbereitung in Hamburg auf Sand ihren Titel erfolgreich verteidigt - und schaffen es in Paris, an ihren Erfolg anzuknüpfen.

Kevin Krawietz (32, l.) und Tim Pütz (36) haben sich das Ticket fürs Viertelfinale gesichert. © Frank Molter/dpa

30. Juli, 18.25 Uhr: Erneute Kritik an TV-Regie bei Olympia

Auch beim Achtelfinal-Einzug von Tennisstar Alexander Zverev haben die deutschen TV-Zuschauer in den Pausen Bilder von Fans statt von den Protagonisten präsentiert bekommen. Dies sorgte genau wie bei der Übertragung des olympischen Vorrundenspiels der deutschen Fußballerinnen gegen die USA (1:4) für Kritik - der ZDF-Kommentator äußerte sich deutlich. "Ich würde lieber Bilder sehen von ihm auf der Bank sitzend als permanent Fans", sagte Aris Donzelli während der Live-Übertragung von Zverevs 6:3, 7:5 gegen den Tschechen Tomas Machac im zweiten Satz. Man habe auf das Weltbild aber keinen Einfluss.