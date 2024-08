Olympia 2024 im Liveticker: Volleyballer scheitern höchst dramatisch an Gastgeber Frankreich

Fortsetzung des Artikels laden

3. August, 13.10 Uhr: Beachvolleyballerinnen Ludwig/Lippmannn sind endgültig raus

Dritte Niederlage, das Aus ist besiegelt: Für Beachvolleyball-Star Laura Ludwig ist das fünfte Olympia-Abenteuer früh beendet. Die Goldmedaillengewinnerin von 2016 unterlag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann am Samstag den EM-Zweiten Daniela Alvarez/Tania Moreno aus Spanien mit 0:2 (16:21, 19:21) und schied nach drei Vorrunden-Partien ohne Satzgewinn aus.

3. August, 13.05 Uhr: Zehnkämpfer Leo Neugebauer zurück an der Spitze!

Goldhoffnung Leo Neugebauer geht die letzten drei Disziplinen des olympischen Zehnkampfs als Führender an. Nachdem der 24-Jährige nach dem Rennen über 110 Meter Hürden auf Rang drei zurückgefallen war, übernahm er als starker Diskuswerfer wieder die Spitze. Der Weltjahresbeste schleuderte den Diskus auf 53,33 Meter. An seine Bestweite von 58,70 Meter kam er nicht heran. Vor Stabhochsprung, Speerwurf und 1.500-Meter-Lauf führt Neugebauer die Konkurrenz mit 6.500 Punkten an. Der deutsche Rekordhalter hat einen Vorsprung von 72 Punkten auf Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada. Dritter ist der norwegische EM-Zweite Sander Skotheim, der 174 Punkte hinter Neugebauer liegt. Der frühere Welt- und Europameister Niklas Kaul liegt mit 5.741 Punkten auf Platz 19. Der nachnominierte und kurzfristig angereiste Till Steinforth freut sich über einen 14. Platz beim überraschenden Olympia-Debüt. Er hat vor den abschließenden drei Disziplinen 5.980 Punkte erreicht.



Nach dem Diskurs-Wurf ist Leo Neugebauer wieder auf Goldkurs! © BEN STANSALL / AFP

3. August, 12.40 Uhr: Joshua Hartmann als erster Deutscher seit 40 Jahren im 100-Meter-Halbfinale!

100-Meter-Läufer Joshua Hartmann (25) hat bei den Olympischen Spielen den Sprung ins Halbfinale geschafft und ist als erster Deutscher seit 40 Jahren in ein olympisches Halbfinale gesprintet. Der Kölner lief am Samstagvormittag im Stade de France nach 10,16 Sekunden ins Ziel und kam als Dritter seines Vorlaufs weiter.

Owen Ansah (23), der in Braunschweig im Juni als erster Deutscher in 9,99 Sekunden unter der 10-Sekunden-Marke geblieben war, ist bereits im Vorlauf ausgeschieden. Der Hamburger, der in seinem Vorlauf neben Weltmeister Noah Lyles (27) antrat, wirkte verkrampft, kam nicht über 10,22 Sekunden und Platz fünf in seinem Rennen hinaus. Lyles, der als Favorit über die 100 m gilt und in Paris insgesamt viermal Gold anpeilt, legte keinen souveränen Auftritt hin. Der US-Amerikaner lief nach seinen 10,04 Sekunden nur auf Platz zwei in seinem Vorlauf.

In Joshua Hartmann (25, v.) vertritt uns erstmals seit 40 Jahren wieder ein deutscher Läufer im 100-Meter-Halbfinale. © Sven Hoppe/dpa

3. August, 11.49 Uhr: Ruder-Hoffnung Oliver Zeidler zieht durch und sichert sich Olympia-Gold!

Oliver Zeidler (28) hat seine Ruderkarriere mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gekrönt. Der dreimalige Weltmeister wurde seiner Favoritenstellung im Finale im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne gerecht und sicherte sich mit großem Vorsprung als erster deutscher Einer-Fahrer seit Thomas Lange 1992 in Barcelona den Olympiasieg. Zeidler war als großer Goldfavorit in die olympische Regatta gestartet. Nach drei Siegen in den Läufen zuvor, im Halbfinale mit olympischem Rekord, ließ der 28-Jährige der Konkurrenz auch im Endlauf keine Chance und gewann vor dem neutralen Athleten Yauheni Zalaty und seinem niederländischen Dauerkonkurrenten Simon van Dorp.

Der Endlauf musste um eine Stunde verschoben werden, nachdem ein Bus mit Finalteilnehmern auf dem Weg vom Olympischen Dorf zum Wassersportstadion mit einem Motorschaden liegen geblieben war.

Oliver Zeidler reckt die Faust - soeben hat er Olympia-Gold geholt! © OLIVIER MORIN / AFP

3. August, 11.30 Uhr: Deutschland-Achter verpasst trotz Platz vier Medaille klar

Der Deutschland-Achter hat eine olympische Medaille verpasst. Im Finale der Regatta im Stade Nautique musste sich das einstige Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) mit Rang vier begnügen. Die Crew um Schlagmann Torben Johannesen (Hamburg) kam mit einem deutlichen Rückstand von rund sieben Sekunden auf Sieger Großbritannien ins Ziel. Platz zwei und drei gingen an die Niederlande und die USA.

Nur Platz vier: Trotz aller Anstrengungen gehört der Deutschland-Achter im Rudern nicht mehr zur Weltspitze. © INA FASSBENDER / AFP

3. August, 11.05 Uhr: Leo Neugebauer geht auf Nummer sicher und fällt vorerst zurück

Goldfavorit Leo Neugebauer (Stuttgart) hat bei den Olympischen Spielen einen soliden Start in den zweiten Tag im Zehnkampf erwischt. Der 24-Jährige legte über die 110 m Hürden einen Sicherheitslauf hin, nach seinen 14,51 Sekunden musste er seine Führung zunächst abgeben. Vor der siebten Disziplin liegt Neugebauer knapp hinter Tokio-Olympiasieger Damian Warner (Kanada) und Ayden Owens-Delerme (Puerto Rico) auf Platz drei. Er bleibt dennoch klar auf Goldkurs. Bei der WM im Vorjahr in Budapest hatte Neugebauer über die Hürden ein kleines Drama erlebt, der Rückschlag damals verunsicherte ihn - als Führender des ersten Tages rutsche er am Ende noch auf Rang fünf ab. Für Niklas Kaul läuft es in Paris überhaupt nicht nach Plan, im Zwischenklassement belegt der ehemalige Welt- und Europameister nur Platz 19. Mit seinen Stärken im Speerwurf und über die abschließenden 1500 m kann der Mainzer sicher noch weiter nach vorne kommen, die ersehnte Medaille aber ist außer Reichweite.



Während Deutschlands Leo Neugebauer (1.v.r.) Gold weiter greifbar ist, muss Niklas Kaul (1.v.l.) seine Medaillen-Hoffnungen bereits begraben. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

3. August, 10.30 Uhr: Eine Stunde länger warten auf Ruderer und Gold-Aspirant Oliver Zeidler

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler muss bei seiner Gold-Mission bei den Olympischen Spielen in Paris auf sein Finale warten. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde der Endlauf im Einer kurzfristig um eine Stunde von 10.30 Uhr auf 11.30 Uhr verschoben. Die Verschiebung wurde notwendig, da ein Bus mit Finalteilnehmern auf dem Weg vom Olympischen Dorf ins Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne mit einem Motorschaden liegen geblieben ist.



3. August, 9.35 Uhr: Schwimm-Training in der Seine wieder einmal abgesagt

Die schlechte Wasserqualität der Seine sorgt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris weiter für Probleme. Am Samstagmorgen wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt, der am Montag stattfinden soll. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tagen hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge. Näheres zur Situation wollen die Organisatoren im Laufe des Samstags mitteilen. Als Folge von Regenfällen steigt die Menge an Fäkalien-Bakterien im stark belasteten Fluss.

Am Mittwoch fand in der schmutzigen Seine das Triathlon-Einzel statt. Jetzt wurde das Training für die Mixed-Wettbewerbe abgesagt. © Vadim Ghirda/AP/dpa

2. August, 22.51 Uhr: Beachvolleyball-Duo Müller/Tillmann unterliegt Weltmeisterinnen

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei den Olympischen Spielen trotz starker Leistung ihre erste Niederlage kassiert. Das Duo unterlag im letzten und umkämpften Vorrundenspiel am Freitagabend den Weltmeisterinnen Sara Hughes und Kelly Cheng aus den USA mit 0:2 (18:21, 18:21). Somit zieht das deutsche Team als Zweiter der Gruppe C in das Achtelfinale ein, das Ticket für die Runde der besten 16 war bereits sicher gewesen. Die WM-Dritten von 2022, die in Paris ihre Olympia-Premiere erleben, boten den US-Amerikanerinnen dabei im Schatten des Eiffelturms entschlossen die Stirn. Es entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Bis in den zweiten Satz bereitete das deutsche Duo den USA immer wieder Probleme, konnte die Niederlage jedoch nicht abwenden.

Svenja Müller (l.) und Cinja Tillmann kämpften zwar verbissen, mussten sich den Weltmeisterinnen aus den USA aber letztendlich geschlagen geben. © Thomas SAMSON / AFP

2. August, 22.46 Uhr: Deutschlands Basketballer besiegen Frankreich klar und werden Gruppenerster

Die deutschen Basketballer haben gegen Frankreich das nächste Ausrufezeichen gesetzt und sich mit dem 85:71-Erfolg gegen den Gastgeber den Gruppensieg gesichert. Besonders in der ersten Hälfte schöpften die Weltmeister um Fahnenträger Dennis Schröder ihr gesamtes Potenzial aus: Nach 30 Minuten stand es sage und schreibe 48:27 für die DBB-Auswahl, erst im letzten Viertel sackte dann die Konzentration etwas ab und Deutschland ließ die Franzosen noch einmal etwas näher rankommen. Trotzdem schließt das Team von Gordon Herbert die Vorrunde ungeschlagen ab. Auf wen die deutsche Auswahl im Viertelfinale am Dienstag in Paris trifft, entscheidet sich am späten Samstagabend. 45 Minuten nach dem letzten Vorrundenspiel zwischen Serbien und dem Südsudan findet in Lille die Auslosung der Viertelfinal-Partien statt.

Besonders in der ersten Hälfte ließ Deutschland nichts anbrennen und dominierte Frankreich quasi nach Belieben. Franz Wagner (l.) und Dennis Schröder waren dabei die überragenden Akteure. © Mark J. Terrill/AP

2. August, 22.19 Uhr: 3x3-Basketballerinnen siegen weiter und stehen fast schon im Halbfinale!

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere kurz vor dem direkten Einzug ins Halbfinale! Mit dem 14:13 gegen Frankreich gelang dem Team der fünfte Sieg im sechsten Gruppenspiel. Damit führt die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds die Vorrunden-Tabelle an, die beiden besten Teams der Achtergruppe landen direkt im Semifinale. Mit einem weiteren Erfolg gegen Spanien am Samstag (18 Uhr) wäre das Direkt-Ticket für die Vorschlussrunde sicher. Die Qualifikation für die Play-In-Runde war den Deutschen schon nach dem 18:15 gegen China im ersten Spiel des Tages nicht mehr zu nehmen.

Den deutschen 3x3-Basketballerinnen ist der Einzug ins Halbfinale kaum noch zu nehmen. © DAVID GRAY / AFP

2. August, 22.13 Uhr: Schwerer Sturz überschattet BMX-Halbfinale

Der britische Mitfavorit Kye Whyte ist bei den Olympischen Spielen im Halbfinale der BMX-Rennen schwer gestürzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Silbermedaillengewinner von Tokio kam im zweiten Lauf kurz nach dem Start zu Fall und wurde nach einer ersten Behandlung auf einer Trage abtransportiert. Nach Angaben des britischen Verbandes sei er anschließend von Teamarzt Nigel Jones untersucht worden. Die ersten Berichte seien positiv, im Krankenhaus soll Whyte aber weiter untersucht werden. Whyte gehörte auch bei den Sommerspielen 2024 zum Kreis der Mitfavoriten. Deutsche Athleten waren im Halbfinale nicht mehr am Start, im Finale feierte Gastgeber Frankreich dann einen Dreifacherfolg.

Kye Whyte stürzte im BMX-Halbfinale schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. © MAURO PIMENTEL / AFP

2. August, 21.54 Uhr: Deutsche Hockey-Herren als Gruppensieger weiter!

Die deutschen Hockey-Weltmeister können bei den Olympischen Spielen mit Rückenwind in die K.-o.-Phase starten. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning setzte sich zum Abschluss der Vorrunde im Pariser Stade Olympique Yves-du-Manoir gegen Großbritannien mit 2:1 (2:0) durch und sicherte sich somit den Gruppensieg. Mit vier Siegen und einer Niederlage auf dem Konto zogen die deutschen Hockey-Männer in der Tabelle der Gruppe A an Mitfavorit Niederlande vorbei und treffen in der Runde der besten Acht am Sonntag nun auf den Vierten der Gruppe B Argentinien.

Christopher Rühr erzielte beide Treffer für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft gegen Großbritannien. © Anjum Naveed/AP

2. August, 21.48 Uhr: Auch zweite kontroverse Boxerin gewinnt ihr erstes Match

Eine der Boxerinnen, die im Mittelpunkt einer Geschlechterkontroverse bei den Olympischen Spielen stehen, hat am heutigen Freitag problemlos das Viertelfinale erreicht. Die Taiwanesin Lin Yu-ting besiegte in ihrem Auftaktkampf in Paris Sitora Turdibekova aus Usbekistan in der Klasse bis 57 kg einstimmig nach Punkten. Die 28-jährige Lin ist zusammen mit ihrer Boxkollegin Imane Khelif in eine politische Auseinandersetzung über ihre Teilnahmeberechtigung verwickelt, nachdem die Algerierin ihre italienische Gegnerin am Donnerstag in nur 46 Sekunden besiegt hatte. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatten Khelif und Lin beide bereits ohne Kontroverse gekämpft, bei der WM 2023 allerdings disqualifiziert, weil sie nicht genauer benannte "Geschlechtstests" nicht bestanden hätten. Das Internationale Olympische Komitee wendet allerdings andere Kriterien an, sodass beide Boxerinnen in Paris starten dürfen.

Um die taiwanesische Boxerin Lin Yu-ting (r.) gibt es gewaltige Kontroversen. © MOHD RASFAN / AFP

2. August, 21.29 Uhr: Leo Neugebauer beendet ersten Zehnkampf-Tag auf Platz eins

Der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat weiterhin beste Chancen, das erste Leichtathletik-Gold für Deutschland zu holen! Im 400-Meter-Lauf, der letzten Disziplin des ersten Zehnkampf-Tags, erreichte der 24-Jährige mit 47.70 Sekunden Saisonbestleistung - das reichte, um seine Führung abzusichern. Hinter Neugebauer konnte sich Niklas Kaul nicht verbessern, liegt noch immer auf Platz 20 und hat am morgigen Samstag eine schwere Aufholjagd vor sich. Der dritte deutsche Starter Till Steinforth kann mit seinem aktuell zwölften Rang zufrieden sein.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer bleibt über Nacht in Führung. © Michael Kappeler/dpa

2. August, 21.19 Uhr: Alle drei deutschen Diskus-Werferinnen im Finale

Drei DLV-Starterinnen, drei Final-Tickets: Das deutsche Diskus-Trio um die Olympia-Zweite Kristin Pudenz hat bei den Sommerspielen in Paris geschlossen das Finale erreicht. Die Potsdamerin Pudenz erzielte am Freitagabend im Stade de France mit 63,45 Metern die achtbeste Weite der Konkurrenz und überstand die Qualifikation ebenso wie Claudine Vita (Neubrandenburg/62,70) und die Leverkusenerin Marike Steinacker (62,63). Die Entscheidung im Kampf um die Medaillen fällt am Montag (20.30 Uhr). Pudenz, Steinacker und Vita waren bereits in Tokio zu dritt an den Start gegangen. Auch damals gelang dem Trio gemeinsam der Einzug unter die besten zwölf Werferinnen.

Die deutschen Diskus-Werferinnen um Kristin Pudenz stehen alle im Finale. © Michael Kappeler/dpa

2. August, 21.12 Uhr: Tennis-Turnier der Männer bekommt Traumfinale

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Carlos Alcaraz spielen am Sonntag in der Neuauflage des Wimbledonfinals um Tennisgold in Roland Garros. Djokovic folgte dem spanischen Jungstar mit einem 6:4, 6:2 gegen Alexander-Zverev-Besieger Lorenzo Musetti aus Italien ins Endspiel, greift nach seinem ersten Olympiasieg und erhält die Chance auf die Revanche für das verlorene Finale beim Rasenklassiker in London. Trotz seiner anhaltenden Knieprobleme kämpfte sich der serbische Tennisstar bei prächtiger Stimmung auf dem voll besetzten Court Philippe Chatrier zum ersten Mal überhaupt in ein olympisches Einzelfinale. 2008 hatte er Bronze geholt, 2021 unterlag er im Halbfinale dem späteren Olympiasieger Zverev und wurde Vierter.

Novak Djokovic steht im Finale des Olympischen Tennisturniers und trifft dort auf Carlos Alcaraz. © CARL DE SOUZA / AFP

2. August, 21.07 Uhr: Schwimmer Leon Marchand holt historisches viertes Gold

Frankreichs Schwimmstar Leon Marchand hat seine olympischen Festspiele mit einem historischen Paukenschlag beendet, der in ganz Paris und darüber hinaus zu hören war. Der 22-Jährige siegte vor 17.000 begeisterten Zuschauern in der La Defense Arena auch im Finale über 200 m Lagen und gewann als erster Franzose viermal Gold bei denselben Olympischen Spielen. Zuvor hatte er bereits über 400 Meter Lagen, 200 Meter Brust und 200 Meter Schmetterling die Konkurrenz hinter sich gelassen. Ein weiterer Triumph fehlt Marchand noch, um mit dem Biathleten Martin Fourcade als Rekord-Olympiasieger seines Landes gleichzuziehen.

Leon Marchand ist das französische Gesicht der Olympischen Spiele. © OLI SCARFF / AFP

2. August, 20.32 Uhr: Leo Neugebauer führt das Zehnkampf-Feld weiter an!

Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist bei den Olympischen Spielen in Paris weiter auf Goldkurs! Nach vier Disziplinen führt der Weltjahresbeste die Konkurrenz im Stade de France mit 3726 Punkten vor dem EM-Zweiten Sander Skotheim an. Der Norweger hat 95 Punkte Rückstand auf Neugebauer, Platz drei belegt Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada mit 3620 Punkten. Vor dem abschließenden 400-Meter-Lauf am ersten Tag überquerte der 24-jährige Neugebauer 2,05 Meter im Hochsprung und blieb damit vier Zentimeter unter seiner Bestleistung. Für den früheren Welt- und Europameister Niklas Kaul sind die Medaillen in weiter Ferne, 3186 Punkte bedeuten nur Rang 20. Er hat seine Stärken aber erst am zweiten Wettkampftag an diesem Samstag. Als dritter deutscher Starter schlägt sich Till Steinforth gut, hat 3425 Punkte auf dem Konto und ist Elfter.

Leo Neugebauer liegt im Zehnkampf weiterhin in Führung. © Sven Hoppe/dpa

2. August, 20.22 Uhr: Trampolin-Turner erleidet schmerzhaftes Quali-Aus

Trampolin-Turner Fabian Vogel hat ein schmerzhaftes Olympia-Debüt erlebt. Der zweimalige Weltmeister im nicht-olympischen Synchron-Wettbewerb kam im ersten Durchgang der Qualifikation von der Sprungfläche ab und verletzte sich leicht am linken Fuß. Seine Übung musste er dadurch vorzeitig beenden. Nach einer Behandlung in der Pause konnte der 29-Jährige aus Bad Kreuznach zum zweiten Durchgang antreten und erreichte 56,890 Punkte. Damit fehlten dem einzigen deutschen Trampolin-Turner bei den Olympischen Spielen in Paris als Zwölften 1,750 Punkte, um ins Finale der besten Acht einzuziehen. "In der ersten Übung habe ich einen kleinen Fehler gemacht, habe es dann versucht zu retten, das ging voll in die Federn", berichtete Vogel. Dabei erlitt er einen Bluterguss unter dem Fuß sowie Abschürfungen. Im zweiten Durchgang habe er einigermaßen schmerzfrei springen können. "Die zweite Übung war dann "Alles oder Nichts", ich habe noch ein bisschen Schwierigkeit draufgepackt. Aber es hat dann am Ende nicht gereicht", sagte der Synchron-Spezialist.

Fabian Vogel verpasste sein Ziel, ins Finale der besten Acht einzuziehen. © Morry Gash/AP/dpa

2. August, 19.42 Uhr: 4x400-Meter-Staffel mit Alica Schmidt scheitert im Vorlauf

Die gemischte deutsche 4x400-Meter-Staffel ist nicht im Olympia-Finale dabei. Jean Paul Bredau, Alica Schmidt, Manuel Sanders und Eileen Demes belegten im Stade de France in Saint-Denis in 3:15,63 Minuten den siebten Platz in ihrem Vorlauf. Rang drei wäre für die direkte Endlauf-Qualifikation nötig gewesen oder eine deutlich schnellere Zeit. Im ersten Vorlauf steigerte das Quartett der USA den Weltrekord auf 3:07,41 Minuten. Die bisherige Bestmarke von 3:08,80 Minuten in der noch jungen Disziplin hatten ebenfalls die Amerikaner vor knapp einem Jahr bei der WM in Budapest aufgestellt. Zuvor war bereits Hanna Klein über 5000 Meter ohne Chance auf einen Platz im Endlauf. Die letztjährige Hallen-Europameisterin über 3000 Meter kam in 15:31,85 Minuten auf Platz 14 ihres Vorlaufes. Für den zum Weiterkommen notwendigen achten Rang fehlte Klein mehr als eine halbe Minute.

Die deutsche 4x400-Meter-Staffel um Alica Schmidt war in ihrem Vorlauf chancenlos. © Sven Hoppe/dpa

2. August, 19.38 Uhr: Deutsche Seglerinnen landen auf Platz sechs

Die deutsche 49erFX-Crew Marla Bergmann und Hannah Wille hat in der olympischen Regatta eine überraschende Medaille verpasst. Nach dem abschließenden Medal Race vor der Küste von Marseille belegte das Duo aus Kiel Platz sechs. Gold gewannen die favorisierten Niederländerinnen vor Schweden und Frankreich. "Hätte man gleich direkt alles geschafft, wäre es vielleicht gar nicht so gut gewesen. Ich denke, man braucht dieses Feuer, diese Ziele, um weiterzumachen. So können wir weiterkämpfen", sagte Wille. Das Duo wolle auf jeden Fall bis Los Angeles 2028 weitermachen: "Bei der nächsten Generation sind wir ganz vorne mit dabei. Und das ist natürlich auch unser Ziel." Fast alle anderen Seglerinnen sind fünf bis zehn Jahre älter als Bergmann (22) und Wille (23). Ursprünglich hatten die Nachwuchssportlerinnen erst Olympia 2028 in den USA ins Visier genommen. Dann aber stießen sie schon im Vorjahr in die Weltspitze vor und sicherten Deutschland Ende April einen Startplatz für Paris.

Die deutschen Seglerinnen Hannah Wille und Marla Bergmann verpassten die Medaillenränge, machten aber Hoffnung für die Zukunft. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

2. August, 18.12 Uhr: Boxer Nelvie Tiafack steht im Halbfinale und hat Medaille sicher!

Superschwergewichtler Nelvie Tiafack hat eine Medaille beim olympischen Boxturnier sicher. Dem 25 Jahre alten Kölner ist Bronze nach seinem Viertelfinalsieg nach Punkten gegen den Italiener Diego Lenzi nicht mehr zu nehmen. Im Halbfinale am kommenden Mittwoch kämpft Tiafack in der Gewichtsklasse über 92 kg gegen den Australier Teremoana Teremoana oder den Usbeken Bachodir Jalolow um den Finaleinzug und die Chance auf Gold. Die beiden Verlierer der Halbfinals bekommen jeweils Bronze. Für den Deutschen Boxsport-Verband ist es die erste Olympia-Medaille seit 2016, als Artem Harutyunyan im Halbweltergewicht in Rio de Janeiro Bronze gewann. Tiafack ist der letzte verbliebene deutsche Boxer bei den Spielen von Paris. Die Chemnitzerin Maxi Klötzer und der Münchner Magomed Schachidov waren in der ersten Runde ausgeschieden.

Nelvie Tiafak (r.) steht im Halbfinale der Superschwergewichtler. © Jan Woitas/dpa

2. August, 17.46 Uhr: Handballer besiegen Spanien und stehen im Viertelfinale

Deutschlands Handballer stehen vorzeitig im Olympia-Viertelfinale und dürfen weiter von einer Medaille träumen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam gegen Spanien zu einem 33:31 (20:18) und feierte damit den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel. Vor rund 5.700 Zuschauern in Paris war Rückraumspieler Renars Uscins mit acht Toren bester deutscher Werfer, der Held des DHB-Teams war aber Keeper David Späth, der den Sieg in der Schlussphase gleich mehrfach festhielt. Mit 6:2 Punkten hat die DHB-Auswahl einen der ersten vier Plätze in der Gruppe A und damit den Einzug in die K.-o.-Phase schon vor dem Vorrundenabschluss gegen Slowenien am Sonntag sicher. Ein weiterer Sieg würde den Gruppensieg und damit eine optimale Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf bringen.

David Späth (l.) zeigte mehrere spektakuläre Paraden und sicherte Deutschland so den Sieg. © Damien Meyer/AFP/dpa

2. August, 16.56 Uhr: Bogenschützen-Mixed-Duo beschert Deutschland nächste Medaille!

Das deutsche Mixed-Duo im Bogenschießen, Michelle Kroppen und Florian Unruh, gewinnen die Silbermedaille! Die Deutschen mussten sich nur dem haushohen Favoriten aus Südkorea im Finale mit 0:6 geschlagen geben. Auf dem Weg ins Finale hatten Kroppen und Unruh Kolumbien, Mexiko und die USA aus dem Weg geräumt, dort waren dann aber die Südkoreaner, die bereits im Team-Wettbewerb der Frauen und der Männer Gold gewannen, schlicht übermächtig. Für die Deutschen war das Finale nicht die letzte Medaillenchance: Beide stehen im Achtelfinale des Einzelwettbewerbs.

Michelle Kroppen und Florian Unruh gewinnen Silber für Team Deutschland. © Sina Schuldt/dpa

2. August, 16.15 Uhr: Bombenalarm für Pariser Leichtathletik-Stadion!

Derweil bringt am Freitag-Nachmittag eine bedrohliche Nachricht den organisierten Ablauf durcheinander: Rund um das Pariser Leichtathletik-Stadion gibt es einen Bombenalarm. Mehr dazu im TAG24-Artikel: "Erneut Bombenalarm bei Olympia: Leichtathletik-Stadion abgeriegelt!"