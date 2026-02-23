Im Moment des größten Erfolgs: Gold-Gewinnerin erfährt vom Tod ihrer Oma

Livigno - Es sollte einer der schönsten Tage in der Karriere von Freestyle-Superstar Eileen Gu werden. Doch kurze Zeit nach ihrer historischen Gold-Fahrt bei den Olympischen Winterspielen saß die 22 Jahre alte Chinesin weinend auf der Pressekonferenz und berichtete, dass sie soeben vom Tod ihrer Oma erfahren habe.

Eileen Gu konnte sich angesichts der Todesmeldung um ihre Oma nicht vollends über ihre Goldmedaille freuen. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

"Als ich sie das letzte Mal sah, bevor ich zu den Olympischen Spielen fuhr, war sie sehr krank, daher wusste ich, dass dies eine Möglichkeit war. Ich habe ihr nicht versprochen, dass ich gewinnen würde, aber ich habe ihr versprochen, dass ich mutig sein würde, so wie sie mutig war", berichtete die Chinesin mit zittriger Stimme.

"Sie war ein wirklich wichtiger Teil meines Lebens, als ich aufwuchs, und jemand, zu dem ich sehr aufgeschaut habe. Sie war eine Kämpfernatur."

Ihre historische Gold-Fahrt zuvor rückte damit weit in den Hintergrund. Die 22 Jahre alte Chinesin hatte sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durchgesetzt und ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia geholt. Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zweimal triumphiert.

"Ich bin die erfolgreichste Freeskierin aller Zeiten, Männer und Frauen eingeschlossen. Ich habe die meisten Goldmedaillen aller Zeiten, Männer und Frauen eingeschlossen. Das ist ein Beweis für Wettbewerbsstärke, für mentale Stärke", hatte Gu unmittelbar nach dem Rennen stolz verkündet.

Sie habe der Welt das Beste zeigen können, was das Frauenskifahren derzeit zu bieten habe.