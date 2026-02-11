Lindsey Vonn meldet sich erstmals selbst zu Wort: Das ist ihre Diagnose
Treviso (Italien) - Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt hat Lindsey Vonn (41) sich erstmals selbst zu Wort gemeldet. Die US-Amerikanerin betonte, dass der Crash nichts mit ihren vorherigen Verletzungen zu tun hatte und stellte klar: "Ich bereue nichts".
Am späten Montagabend postete die Olympiasiegerin von 2010, die mit einer weiteren Medaille den Rekord der ältesten Ski-Medaillengewinnerin bei Olympia hätte knacken können, ein langes und emotionales Statement auf Instagram.
"Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben", schrieb die viermalige Gesamtweltcupsiegerin aus dem Krankenhaus.
"Ich habe es gewagt, zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen. Denn in der Abfahrt kann der Unterschied zwischen einer strategischen Linie und einer katastrophalen Verletzung nur zwölf Zentimeter betragen."
Genau so hatte es sich auf der Piste in Cortina auch zugetragen: Vonn war ein wenig zu dicht an einem Tor vorbeigefahren, hatte mit der Hand darin eingefädelt und sich gedreht, woraufhin sie böse zu Fall kam. Weder ihr Kreuzbandriss noch andere frühere Verletzungen hätten irgendetwas damit zu tun gehabt, räumte die 41-Jährige mit Gerüchten auf.
Die Konsequenz: "Leider habe ich mir eine komplexe Schienbeinfraktur zugezogen, die derzeit stabil ist, aber mehrere Operationen erfordert, um sie richtig zu behandeln."
Lindsey Vonn will mit ihrer Geschichte inspirieren
Doch trotz des geplatzten Traums und der starken körperlichen Schmerzen bereut Vonn nichts.
Es sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, im Starthaus zu stehen und Chancen auf einen Sieg zu haben, schrieb die 84-malige Weltcupsiegerin: "Ich wusste, dass es ein Risiko war, das Rennen zu fahren. Es war schon immer und wird auch immer ein unglaublich gefährlicher Sport bleiben."
Sie will mit ihrer Geschichte Menschen inspirieren, denn wie auch beim Skifahren gehe es im Leben darum, Risiken einzugehen und große Träume zu verfolgen.
"Ich hoffe, wenn ihr etwas aus meiner Reise mitnehmt, dann ist es, dass ihr alle den Mut habt, Großes zu wagen. Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen", schloss Vonn.
Titelfoto: Bildmontage: AFP PHOTO / IOC-OBS, Giovanni Auletta/AP/dpa