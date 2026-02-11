Lindsey Vonn meldet sich erstmals selbst zu Wort: Das ist ihre Diagnose

Treviso (Italien) - Nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt hat Lindsey Vonn (41) sich erstmals selbst zu Wort gemeldet. Die US-Amerikanerin betonte, dass der Crash nichts mit ihren vorherigen Verletzungen zu tun hatte und stellte klar: "Ich bereue nichts".

Bei der Abfahrt in Cortina verletzte Lindsey Vonn (41) sich schwer. © AFP PHOTO / IOC-OBS

Am späten Montagabend postete die Olympiasiegerin von 2010, die mit einer weiteren Medaille den Rekord der ältesten Ski-Medaillengewinnerin bei Olympia hätte knacken können, ein langes und emotionales Statement auf Instagram.

"Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben", schrieb die viermalige Gesamtweltcupsiegerin aus dem Krankenhaus.

"Ich habe es gewagt, zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen. Denn in der Abfahrt kann der Unterschied zwischen einer strategischen Linie und einer katastrophalen Verletzung nur zwölf Zentimeter betragen."

Genau so hatte es sich auf der Piste in Cortina auch zugetragen: Vonn war ein wenig zu dicht an einem Tor vorbeigefahren, hatte mit der Hand darin eingefädelt und sich gedreht, woraufhin sie böse zu Fall kam. Weder ihr Kreuzbandriss noch andere frühere Verletzungen hätten irgendetwas damit zu tun gehabt, räumte die 41-Jährige mit Gerüchten auf.

Die Konsequenz: "Leider habe ich mir eine komplexe Schienbeinfraktur zugezogen, die derzeit stabil ist, aber mehrere Operationen erfordert, um sie richtig zu behandeln."

